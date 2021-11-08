Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Названы знаки зодиака, которые не способны любить

8 ноября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астролог Анна Зорина сообщила, что в зодиакальном круге есть пять знаков, которые не способны любить или проявляют свои чувства не так, как ожидают от них другие.

Названы знаки зодиака, которые не способны любить

Водолей

Так, свободолюбивые и независимые Водолеи чаще всего ищут любовь без обязательств. Представители этого знака, по словам астролога, способны на нежность и страсть только в букетно-конфетный период.

Скорпион

Довольно закрытые Скорпионы могут долгое время не подпускать к себе людей. Но и после появления романтических чувств непредсказуемые выпады Скорпионов не закончатся — это будет отпугивать их избранников.

Рак

Анна Зорина отметила, что не умеют по-настоящему любить Раки: они часто ищут человека, который больше всего подходит для создания крепкой семьи.

Козерог

Козероги готовы посвящать все свое время работе, поэтому порой им совершенно некогда заниматься устройством личной жизни. Также они часто воспринимают проявление любви со стороны партнера как само собой разумеющееся.

Близнецы

По словам астролога, Близнецы способны на романтичные поступки, но зачастую они бывают эгоистичны. Кроме того, отношения могут им быстро наскучить, передает издание «Невские новости».

Вечерняя Москва: последние новостиСиноптики предупредили москвичей о снеге и гололедице 9 ноября«Мультивитаминная бомба»: диетолог перечислила полезные свойства облепихиАстрологи назвали ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижек
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Почему следующие 120 дней с деньгами будут серьезные проблемы
Гороскопы
Оставляем прошлое позади — любовный гороскоп на 9 ноября