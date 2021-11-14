Ищем подводные камни — гороскоп на 15 ноября

11-12 лунные сутки. В этот день Луна в Овне подчеркивает нестандартные и двойственные грани любой ситуации.

Всякий выбор имеет не только удачную, но и сомнительную сторону. Кажущаяся легкость может быть ловушкой. Возможны недоразумения, совпадения, дубли, действия невпопад, юридически и эстетически спорные решения. Побочные эффекты возможны у игр, шуток, остроумных ходов, денежных трат. Может вызвать вопросы эффект косметических процедур, правомерность покупок, договоров, обменов, возвратов, транзакций. Мудрое решение - динамический баланс (например, временные уступки, которые можно пересмотреть или отменить).

Овен

Сегодня Овнам стоит осторожнее играть в игры и заранее предвидеть итоги своих маневров, даже шуточных. Этот день затрудняет достижение баланса: уладив одну сторону дела, легко нажить проблемы в другой. Спорный результат с отсроченным негативным эффектом сулят покупки, сделки, эстетические и юридические решения, косметические процедуры. Непросты отношения с женщинами, включая родню и начальство.

Телец

Тельцам стоит быть начеку, если они не хотят оказаться в ловушке: любовном капкане, спорной юридической, этической или материальной ситуации. Этот день повышает их зависимость от окружения или противоречивых тенденций момента. Благие намерения и беспроигрышные стратегии сегодня способны дать противоположный нелогичный эффект. Лучше воздержаться от важных решений и действовать по обстоятельствам.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше не спешить с окончательным решением, если речь идет об их финансовом или любовном будущем. Также им стоит тщательнее взвешивать все «за» и «против», выбирая друзей, группу поддержки и варианты компаний по интересам. Удачные стороны сделанного выбора могут быстро исчерпать себя, тогда как его неприятные побочные эффекты способны сохранять свой потенциал значительно дольше.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам быть внимательнее в профессиональных, правовых и эстетических вопросах, а также стать более дипломатичными в личных и деловых отношениях. Хорошая сторона сегодняшних двойственных ситуаций - в отсутствии новизны и сюрпризов. Найти компромисс или сделать выбор не составит труда, если вы набрали в них опыт, а также имеете группу поддержки в лице друзей или юристов.

Лев

Сегодня Львы могут рассчитывать на долю удачи, но им стоит заранее смириться с неровным ходом событий. На любом пути встретятся помехи. Возможны правовые и другие курьезы. Проблем может добавить собственный настрой представителей этого знака: приключения, которые в другое время вызвали бы у большинства Львов улыбку или дали отличный повод расширить кругозор, сейчас могут доставлять им дискомфорт.

Дева

На этот день Девам не стоит планировать дела, в которых им не хотелось бы осечек: сегодня они более чем вероятны. Возможны помехи и недоразумения в финансовых делах, в процедурах обмена и возврата, в личной жизни. Не исключен мини-кризис, идущий по знакомому сценарию. Нужна внимательность в дороге и любых работах, иначе придется исправлять погрешности или повторно проделывать тот же путь.

Весы

Сегодня Весам предстоит включить дипломатические способности. Не исключено, что придется проявить их против воли и применить в той сфере, где многое принимается близко к сердцу. Компромисс может стать единственным мирным выходом в супружестве, бизнес-партнерстве, жилищных или семейных делах. В центр внимания может попасть бытовой, правовой или финансовый нюанс, согласование вкусов или привычек.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше отказаться от надежды управлять обстоятельствами - скорее, все окажется ровно наоборот. Многие представители знака будут вынуждены приспосабливаться к сложившейся ситуации, подстраиваться к нужным людям или к потребностям своих подопечных. Возможно, им придется держать в поле зрения две задачи сразу. Важнее лидерских качеств могут оказаться исполнительность и мастерство.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут не бояться скуки. Отдельной темой окажется материальная часть любого дела: не исключено, что именно она станет для них полем для креатива, заставляя «выкручиваться» при скромных средствах. Возможны заминки при попытке получить выигрыш, гонорар или подарок, вернуть или обменять вещи. Велика вероятность недоразумений в делах, связанных с оплатой развлечений и детских нужд.

Козерог

Сегодня Козероги рискуют оказаться в одной из нелюбимых ролей: в ситуации выбора, розыгрыша или уже знакомой двойственности. Возможно, им придется решить вопрос о сделке, согласовании интересов или прав, разделе территории, поступиться своим комфортом ради мира в семье или в любви. Звезды советуют отложить косметическую процедуру, покупку, жилищную сделку, важное свидание, подписание договора.

Водолей

Сегодня Водолеи легко решают нестандартные задачи благодаря своему системному мышлению. Но решение может быть затруднено, если ситуация задела в их душе «больную» струну (особенно, связанную с любовью или деньгами). Им стоит контролировать свои неосознанные реакции, чтобы не попасть в логическую ловушку или не подпортить отношения с нужными людьми. Неоднозначный эффект сулят поездки и свидания.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам быть внимательнее в финансовых делах, в процессе шоппинга, платежей и сделок. Заслуживает внимания и «человеческий фактор»: желательно следить за балансом вложений в деловом партнерстве, за гармонией и равновесием в любовных и дружеских связях. Особого внимания требуют моменты, связанные со старинными долгами, артефактами прошлого, дублями, обменами и возвратами.