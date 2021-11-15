Разговоры помогут делу — финансовый гороскоп на 16 ноября

Сегодня вы можете завершить все переговоры в свою пользу.

Овен

В первой половине дня у Овнов возрастает вероятность мелкого производственного травматизма. Аккуратнее обращайтесь с техникой и механизмами. Вторая половина дня открывает для вас большие возможности для увеличения уровня доходов. Например, вы можете получить выгодный заказ. Благодаря добросовестному отношению к работе и трудолюбию, ваш авторитет заметно вырастет.

Телец

Тельцам в первой половине дня не рекомендуется доверять обещаниям деловых партнеров. Несоблюдение договорных отношений может свидетельствовать о том, что деятельность некоторых партнеров не всегда соответствует вашим экономическим интересам. Вторая половина дня благоприятна для самостоятельного обучения. Рекомендуется проводить рекламные акции, участвовать в конкурсах, соревнованиях, выставках-продажах, делать все, что увеличивает популярность ваших товаров и услуг.

Близнецы

В трудовом коллективе у Близнецов в утренние часы может произойти спонтанный конфликт. Не торопитесь принимать скоропалительные решения, даже если вам очень захочется написать заявление об увольнении. Вторая половина дня благоприятствует получению льгот, компенсаций, урегулированию финансовых обязательств. Легко и быстрым темпом идут ремонтные и строительные работы.

Рак

Ракам в первой половине дня не рекомендуется сдавать аттестационные экзамены и зачеты для повышения профессионального статуса. Также это не лучшее время для профессионального обучения. Вторая половина дня благоприятствует для расширения и укрепления делового партнерского сотрудничества. Успех сопутствует тем, кто ведет импортно-экспортные торговые операции крупным оптом.

Лев

В утренние часы Львам лучше не браться за выполнение важных дел. Особенно это относится к труду фрилансеров или выполнению частных заказов на дому. Вторая половина дня, напротив, располагает к высокопроизводительному труду, когда любая работа будет выполняться легко и быстро. Удачное время для сотрудничества с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу.

Дева

Девам с утра лучше воздержаться от деловых поездок и встреч. Дело в том, что в это время в пути вы можете столкнуться с непредвиденными осложнениями. Вторая половина дня благоприятствует профессиональному обучению. Также это хорошее время для публикации или рассылки резюме. Ускоряются все информационные процессы, обмен товаров и услуг, движение деловых бумаг, контакты, связи, поездки.

Весы

Весам в первой половине дня рекомендуется работать индивидуально. Если же вам приходится работать с деловым партнером, то такой труд может оказаться убыточным из-за каких-то разногласий. Вторая половина дня благоприятна для подведения итогов и завершения работ. Можно закупать товары оптом и обменивать валюту.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня не рекомендуется вступать с коллегами или подчиненными в плотное деловое сотрудничество. В это время вы можете столкнуться с разногласиями, и это негативно отразится на общей результативности. Вторая половина дня благоприятствует поездкам и контактам. Бизнесменам рекомендуется активнее выходить на новые рынки сбыта. Расширяется круг деловых знакомств.

Стрелец

Стрельцы, работающие в туристических агентствах, модных бутиках и салонах красоты, в первой половине дня могут столкнуться с препятствиями в работе. Возможно, кто-то из клиентов попытается вас обмануть при расчетах или предъявит необоснованную претензию. Вторая половина дня может привести к росту доходов. Поощряйте в себе дух здорового соперничества и конкурентной борьбы.

Козерог

Козерогам в начале дня, возможно, придется заниматься благоустройством на рабочем месте. Офисные служащие могут столкнуться с неисправностью компьютерной техники. Вторая половина дня складывается удачно для творческих видов деятельности, учебы и рекламных мероприятий. Игроки на фондовом рынке сумеют добиться большой выгоды от заключаемых сделок.

Водолей

Водолеям в утренние часы не рекомендуется работать с документами и принимать решения на основе свежей новостной информации. Также это не лучшее время для контактов с представителями власти и начальства. Вторая половина дня складывается успешно для семейного и строительного бизнеса. Удачное время для проведения кредитно-финансовых операций, оформления ипотечного кредита, погашения задолженностей.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня не рекомендуется совершать денежные переводы за границу или в другие регионы с использованием электронных платежных систем. Ваш перевод может зависнуть из-за какого-то технического сбоя. В конце дня удачное время для проведения деловых встреч. Хорошо для переговорного процесса, согласования и визирования документов, урегулирования бюрократических процедур.