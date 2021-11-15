Чувства рвутся наружу — любовный гороскоп на 16 ноября

Не стоит сдерживать себя, если хочется признаться в любви и проявить нежность.

Овен

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют влюбленным Овнам контролировать деструктивные проявления своего характера. В частности, держать под контролем свои вредные привычки, сексуальный темперамент и собственнический инстинкт. В противном случае удачные стороны ситуации померкнут перед негативными.

Телец

Ситуации этого дня не располагают к правильному развитию любовных отношений - такому, как его понимают типичные Тельцы. Если вам пришлось отменить планы или пережить разочарование, вряд ли стоит расстраиваться: скорее всего, вы избавились от балласта или вовремя прошли мимо «не своего» варианта.

Близнецы

Сегодня Близнецам желательно сохранять критичный взгляд в любовных делах и не мириться с тем, что кажется неприемлемым. Прежде всего это касается глобальных или глубоко интимных тем, от которых зависит гармония. Не стоит терять чувство юмора, но важно помнить, что «в каждой шутке есть доля шутки».

Рак

Этот день станет тестовым для любовных отношений Раков и поможет им оценить прочность наведенных мостов. При этом ситуация будет зависеть от них менее, чем наполовину: главную позитивную или негативную лепту внесет партнер. Если что-то пойдет не так, не стоит винить во всем исключительно себя.

Лев

Сегодня звезды поощряют стремление Львов к идеальному партнеру и союзу, но не советуют быть такими же идеалистами в отношении обстоятельств. Если вы цените время, которое проводите вдвоем с любимым человеком, смиритесь с некоторыми неудобствами встречи (особенно, если она происходит за рубежом).

Дева

Этот день продемонстрирует Девам, насколько они готовы справляться с любовными кризисами. Звезды обещают, что все закончится хорошо, и испытания лишь укрепят чувства, но советуют не оставлять без внимания проблемные сферы личных отношений (особенно связанные с их интимной и материальной стороной).

Весы

Сегодня звезды подсказывают Весам надежный путь дружелюбия и великодушия, но под влиянием обстановки они часто предпочитают другую манеру - зеркально отражать недостатки и ошибки своего партнера, порой назло себе и ему. Тот случай, когда в размолвках «оба хороши» и кто-то должен прекратить первым.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы склонны «раздуть из мухи слона». Возможно, им будет тесно в предложенных обстоятельствах и придется выражать свои сильные чувства через какие-то мелочи. День будет насыщенным, если у вас служебный роман, флирт с помощником или симпатичной персоной из близкого окружения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно не свернуть в любви на «кривую дорожку» - например, не погрузиться в атмосферу манипуляций. Наилучшие перспективы личной жизни в этот день связаны для них не со страстями, а с дружбой. Свободным Стрельцам звезды напоминают, что лучше быть одним, чем вместе с кем попало.

Козерог

Сегодня любовь не спасает Козерогов от уныния, на свою личную жизнь они могут смотреть мрачно, а на партнера придирчиво. Возможны мысли из серии « а могли бы пройти мимо». Им не помешает доля самокритики: не исключено, что порочный круг недоразумений или неприятностей начинается с них самих.

Водолей

Сегодня Водолеи остаются втайне чувствительными к любовным огорчениям и справляются с ними гораздо хуже, чем с прочими жизненными трудностями. Им важно вплоть до ночи сохранять светлое расположение духа: если не везет в любви, то непременно повезет в чем-то другом, а счастье придет чуть позже.

Рыбы

Влюбленным Рыбам звезды намекают, что сегодня роковое стечение обстоятельств способно подпортить самый хороший замысел. Если время не ждет или чувства рвутся наружу, вы вправе пренебречь советом небесных светил и осуществить свое желание любой ценой - но не говорите потом, что вас не предупреждали.