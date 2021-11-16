Рубить с плеча — не лучший выход — любовный гороскоп на 17 ноября

Сегодня не стоит сжигать мосты, ведь, возможно, срок годности ваших отношений еще не истек.

Овен

Этот день держит Овнов в напряжении и на любовных отношениях оно отражается положительно: многие представители знака в отличном психологическом тонусе и перед объектом своих симпатий проявляют себя с наилучшей стороны. Тот случай, когда кризис в других сферах вполне способен пойти во благо любви.

Телец

В этот непростой для себя день Тельцы имеют шанс заранее вывести свои любовные отношения из-под удара и сохранить в них гармонию. Чтобы воспользоваться этим сценарием, им важно отделить свою личную жизнь от деловой. Риск ссоры выше, если партнер одновременно является конкурентом или начальником.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется вспомнить поговорку, гласящую, что друг познается в беде, подставив вместо слова «друг» слово «партнер». Тот, кто любит вас и дорожит вами, в трудную минуту непременно окажется рядом или хотя бы на связи. Возможно неожиданное свидание благодаря сложным обстоятельствам.

Рак

Сегодня звезды делают все возможное, чтобы уберечь любовные отношения Раков от негативных влияний. Во всем, что касается любви, стрессы этого дня скорее положительны. Роман с долгой историей, зашедший в тупик, благодаря такой встряске может получить долгожданную «перезагрузку» и новую перспективу.

Лев

Сегодня влюбленным Львам не стоит строить планы заранее: самые точные расчеты могут пойти прахом. Многим Львам может оказаться не до личной жизни. Зато сложные события этого дня укажут им истинное место нынешнего романа в их биографии, за счет ясной и жесткой расстановки жизненных приоритетов.

Дева

В этот день звезды всячески подбадривают Дев на пути к любовному счастью и намекают, что при должной ловкости и изобретательности они сумеют преодолеть все преграды. Их смелость будет вознаграждена новыми перспективами в давнем романе или надеждой на скорое открытие новых, еще не изведанных путей.

Весы

Сегодня самой важной связующей нитью между Весами и их партнерами станет сексуальная или повседневно-бытовая гармония. Прочное согласие в спальне или в быту способно возместить (сгладить) все остальные противоречия в паре, даже если их критическая масса наводит на тревожную мысль о скором кризисе.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не горячиться в ответ на неожиданный ход партнера. Скорее всего он или она обожает вас и хочет сделать вам сюрприз, а не лишить вас равновесия или ударить в больное место. Даже если вы вправду сильно задеты, рубить с плеча - не лучший выход, прежде всего для вас.

Стрелец

Сегодня удача в любви чаще сопровождает Стрельцов-реалистов и практиков. Именно они впечатлят своих партнеров, при первом сигнале тревоги засучив рукава и взявшись за работу. Стрельцы-теоретики и мечтатели, наоборот, могут оказаться в невыгодном положении (особенно представители сильного пола).

Козерог

Сегодня личная жизнь Козерога - его убежище от жизненных бурь. Влюбленный Козерог склонен слабо реагировать на кипящие вокруг него деловые события и заниматься исключительно любовным творчеством. Его мысли может увлечь внеплановое свидание, неожиданное приятное известие или оригинальный подарок.

Водолей

Сегодня Водолеи могут обнаружить в своем романе новые скрытые преимущества, которые раньше от них ускользали или представлялись им несущественными. Не исключено, что даже разочаровавшие отношения под грифом «больше никогда» на фоне сегодняшних событий внезапно заиграют для них яркими красками.

Рыбы

Любовным чувствам Рыб этот день придает новый освежающий импульс. Даже у разочарованных Рыб вновь затеплится надежда. Большую роль в такой метаморфозе может сыграть неожиданное приятное известие. Если удастся снять или обойти внешние препятствия, сегодняшнее свидание оставит хорошее впечатление.