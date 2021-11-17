Много волнующих минут — любовный гороскоп на 18 ноября

Сегодня звезды помогут нам найти гармонию и свое маленькое счастье.

Овен

Сегодня Овны готовы во имя любви на рискованные поступки и даже на истинный подвиг. Если на пути влюбленного Овна есть преграда, он устранит ее, не раздумывая. Это день бурных страстей и эмоциям нужно найти применение. Овен, лишенный возможности действовать, может устроить «бурю в стакане воды».

Телец

Сегодня между Тельцами и их партнерами вряд ли возможны мирные тихие беседы на нейтральные темы. В большинстве случаев разговор пойдет о наболевшем, и обе стороны не будут стесняться в выражениях. Это подходящий момент для того, чтобы высказать правду или задать любимому человеку неудобный вопрос.

Близнецы

Общительным Близнецам не стоит рассчитывать на легкий флирт или романтичное воркование. День вынуждает затрагивать неприятные темы отношений и вскрывать «больные места» прошлого. Под влиянием необычной обстановки есть риск сказать лишнее: затронуть запретную тему, проговориться о нежелательном.

Рак

Сегодня многие Раки буквально летают на крыльях любви или приятных надежд, что не только увеличивает их веру в себя, но и реально расширяет их возможности. Не стоит пропускать этот день, если вы хотите устроить незабываемое свидание или сделать любимому человеку оригинальный эксклюзивный подарок.

Лев

Обстоятельства этого дня предлагают влюбленным Львам бодрее взглянуть вперед и поверить в лучшее. Приунывшие Львы воспрянут духом под влиянием партнера. Не всем планам суждено сбыться в их нынешнем привычном виде, но звезды советуют не заглядывать за горизонт и получать удовольствие от момента.

Дева

Для влюбленных Дев это позитивный день. Под его влиянием многие Девы охотно закроют глаза на те детали романа, которые еще недавно казались им неприятными, подозрительными и критичными. Дополнительный источник вдохновения появится у Дев, чьи романтические планы связаны с поездками за границу.

Весы

Этот день усиливает чувственность Весов и помогает им без стеснения обсуждать с партнером интимные нюансы. Также он может развить их скрытые паранормальные способности в связи с личной жизнью: обострить их чутье и телепатический дар в отношениях, подогреть интерес к прикладной любовной магии.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов будет естественным желание выглядеть безупречно в глазах любимого человека (а иногда и в глазах общих с ним друзей). Обратной стороной такого стремления может стать комплекс величия или страх «не дотянуть» до идеала, именно он грозит превратиться в их основное уязвимое место.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам может быть трудно вовремя остановиться. Каким бы образом они ни решили доказать свои чувства или продемонстрировать свои таланты, они рискуют утратить чувство меры и превратить отличное начинание в его противоположность. Возможно, они выберут не то время или место.

Козерог

Обстоятельства этого дня помогают Козерогам верить в любовь и наслаждаться ее приятными «земными» сторонами. Отличный момент для полномасштабного свидания с выходом в ресторан, вылазкой на природу или посещением мероприятия. Но звезды советуют не увлекаться, если роман только начат или намечается.

Водолей

Сегодня Водолеи хотят выглядеть перед любимыми благородно и из-за этого могут быть перед ними беззащитны. Партнер, хорошо знающий их слабости, может этим воспользоваться. Это день порывов, возможна попытка восстановить равновесие, загладить вину, заново проявить инициативу или выставить ультиматум.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше настроиться в любви на свой внутренний камертон: он не ошибется. День обещает много хороших волнующих минут, возможны нечаянные подарки судьбы и приятные случайности. Главное правило - избегать необратимых шагов и решений, а при любом сомнении пользоваться своим правом на паузу.