Пора довериться судьбе — любовный гороскоп на 19 ноября

Сегодня стоит расслабиться и плыть по течению.

Овен

Сегодня днем влюбленным Овнам придется действовать по ситуации. В это время им стоит контролировать свои страсти и навязчивые желания, чтобы не перейти черту. Важное свидание или серьезный разговор с любимым человеком звезды советуют отложить на вечернее время, когда разум возобладает над эмоциями.

Телец

Пока не настал вечер, Тельцы и их возлюбленные останутся «под парами» эмоций, не всегда позитивных. Партнер, вдобавок, может быть зациклен на своем мнении. К счастью, разногласия не отменят взаимного влечения. Если не удалось договориться о чем-то важном, звезды советуют взять паузу до конца дня.

Близнецы

В начале дня Близнецам трудно правильно оценить свою любовную ситуацию, хотя они очень в этом нуждаются. Их могут сбивать с толку внешние обстоятельства, навязанные окружением идеи или собственные эмоции, мешающие объективно мыслить. Чтобы вернуть себе «точку сборки», им придется дождаться вечера.

Рак

Влюбленные Раки вплоть до вечера будут вдохновляться приятной картиной будущего счастья, но в конце дня оно может вызвать у них некоторые обоснованные вопросы. Возможно, они захотят найти точную информацию или дополнительные сведения. Свидание в конце дня может оказаться не слишком романтичным.

Лев

Основная часть этого дня будет вдохновлять тех Львов, что в любви надеются на чудо. Например, на волшебную отмену всех последних событий и «откат системы» в прежние времена, где не все гладко, зато многое привычно. Львам, которые хотят новизны и ясности в отношениях, судьба начнет помогать вечером.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам использовать для реализации своих романтических задумок утренние и дневные часы, так как в это время судьба не намерена мешать их планам. Вечером на уме у многих Дев окажутся дисциплина и долг, а в их общении с пассией может появиться нотка дистанции и сухого расчета.

Весы

Этот день подпитывает интерес Весов к «земным радостям» любви и помогает им оставаться раскрепощенными в интимные минуты. Возможно, так на них повлияет необычная обстановка. Некоторые Весы обнаружат, что им сложно сопротивляться своим необычным желаниям. Любовный морок будет сброшен лишь вечером.

Скорпион

Сегодня Скорпионы склонны потакать всем прихотям любимого человека - в том числе и тем, поощрять которые не стоит. Ложно понятые щедрость, доброта и великодушие грозят спровоцировать проблемы даже в самых гармоничных и красивых отношениях. И как скоро они проявятся, зависит от суммы обстоятельств.

Стрелец

Сегодня звезды не советуют Стрельцам проявлять инициативу в любви, а также упорствовать в начинании, если оно явно пошло по незапланированной траектории и начало доставлять неудобства. В отличие от других сфер, в любви сегодня высок риск «нанести пользу и причинить добро» с сомнительным эффектом.

Козерог

Сегодня звезды благоволят любовным делам Козерогов и поощряют их креативный настрой в личной жизни. Пока не настал вечер, представители этого знака могут наслаждаться плодами своей инициативы или довериться судьбе, приготовившей им оригинальный приятный сюрприз. Но вечером свидание лучше свернуть.

Водолей

Сегодня влюбленных Водолеев преследуют навязчивые желания или уже знакомые им сильные переживания, под влиянием которых они могут оставаться до вечера. Свои романтические замыслы им лучше доводить до конца именно на этой волне, так как в конце дня они начнут мыслить более хладнокровно и трезво.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на удачу и гармонию в любви до вечера. Им не стоит откладывать приятный сюрприз и отказываться от идеи дневной встречи (особенно оригинальной и романтичной). Попытка отложить свидание на вечер может разочаровать: оно пройдет не на той волне или не состоится вовсе.