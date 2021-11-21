Страсть или спокойные отношения — любовный гороскоп на 22-28 ноября

Эта неделя покажет вам, что серьезные и спокойные отношения тоже могут быть счастливыми и дарить радость.

Венера в Козероге будет покровительствовать определенности в любви и встречам с прицелом на долгое совместное будущее. Африканских страстей сейчас ждать не приходится, но можно наслаждаться надежностью и предсказуемостью отношений. И хотя нам кажется, что «стабильность» и «надежность» непременно должны быть связаны с «неторопливостью», сейчас это совсем не так. Личные ситуации пойдут бодро и энергично, так что скучать вам не придется. Усилят нынешние астрологические влияния и эротическую и романтическую гармонию в парах, помогут мужчинам и женщинам быть интересными и привлекательными друг для друга. А еще неделя удачна для того, чтобы добиваться своих целей в любви — обойти соперников, добиться того, кто вам нравится. Конечно, не исключено, что это не вы, а вас будут добиваться. И это тоже хорошо, особенно если вы серьезно подойдете к вопросу, соглашаться на отношения или нет.

Овен

На этой неделе в любовных отношениях Овнов станет больше честности. Парам, которые не ладят друг с другом, стоит подумать о вылазке на природу, путешествии или ином мероприятии, отвлекающем от чреватой скандалами повседневности. Звезды советуют обсуждать такие планы с вечера среды по вечер пятницы.

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам стоит быть дипломатичнее с вечера среды по вечер пятницы. В этот период любой нейтральный разговор с партнером способен перейти в сюжет, окрашенный яркими драматичным переживаниями. Это может быть очередная вспышка взаимной страсти или всплеск знакомых разногласий.

Близнецы

На этой неделе для Близнецов получает особое значение личность их любимого человека, его мнение по самым разным насущным вопросам и живой диалог с ним. Может активизироваться знакомый сценарий «ученик-учитель». Подстраиваясь под жизненную философию партнера, Близнецам важно не потерять в ней себя.

Рак

На этой неделе звезды приглашают Раков изменить или дополнить свой любовный сценарий. Не стоит ограничиваться приятными интимными встречами - пора вспомнить про общее увлечение, завести питомца, подумать про совместную учебу или путешествие. Для любовных инициатив подходят понедельник и вторник.

Лев

На этой неделе Львам станет проще связаться или договориться с любимым человеком. Для важных разговоров подходит интервал с вечера среды по вечер пятницы. Чем они обернутся, отчасти зависит от самих Львов - например, от их готовности принять убеждения партнера или предложенный им план действий.

Дева

Эта неделя может сделать Дев философами, но доводы ума отступят, если заговорит их сердце. Самый подходящий настрой для свидания сложится в выходные дни. Романтический уик-энд способен всколыхнуть в душе многих Дев сильные чувства и навести их на мысль о том, что старая история еще не закончена.

Весы

На этой неделе звезды советуют Весам назначать свидания в необычной обстановке, далекой от повседневности и от их собственного дома. Весам, которые делят с партнером быт или общее дело, стоит найти время для романтических пауз или интересного разговора: это лучший способ отвлечься от разногласий.

Скорпион

На этой неделе у Скорпионов нет причин менять любовную тактику. Независимо от внешних перемен она позволит сохранять желаемое положение дел и поддерживать взаимность чувств. А вот с прогрессом в романе (или в личной жизни в целом) пока придется повременить, нужные обстоятельства еще не сложились.

Стрелец

События недели добавят Стрельцам внешней заметности и внутренней уверенности, но их поведение в любви останется противоречивым: внешняя игривость зачастую будет уживаться с тайной ранимостью или зависимостью. Они способны легко и непринужденно говорить о чем угодно, кроме своих глубинных чувств.

Козерог

На этой неделе чувства Козерогов остаются прежними, как и их базовые позиции в отношениях с представителями противоположного пола. Но внешние события иногда будут порождать у них тайные сомнения и мечты, заставляя задавать себе лукавый вопрос «а что, если ...». Время для поисков ответа пока есть.

Водолей

На этой неделе Водолеи получат чуть больше свободы в любовных делах, но все же предпочтут (или будут вынуждены) скрывать свои чувства. Перемен в любви пока не предвидится. Наиболее драматичным и насыщенным обещает стать интервал с вечера среды по вечер пятницы. Возможно, инициативу проявит партнер.

Рыбы

На этой неделе главные ловушки для влюбленных Рыб - коммуникации и собственная внушаемость. Они могут запутаться в мотивах партнера или неверно понять его речи. Звезды напоминают, что о любви говорят дела, а не слова, и советуют укреплять внутренний иммунитет против вируса чужой лжи и болтливости.