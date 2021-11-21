Проявляем здоровый эгоизм – гороскоп на 22-28 ноября

На этой неделе на небе не будет сформировано чисто планетных аспектов.

Однако будут 2 значимых аспекта между личностными планетами и лунными узлами.

23-24 ноября Солнце в соединении с нисходящим узлом Луны. Это может усилить природные таланты и способности, данные человеку от рождения. Могут возобновиться контакты с людьми из прошлого, с которыми приходилось раньше общаться. В эти дни необходимо использовать свои способности и проявлять здоровый эгоизм. Хорошо развивать те направления, которые были начаты в прошлом. А стремление к новому и неизведанному может привести к некоторым затруднениям. В этом смысле лучше воздержаться от новых знакомств и контактов. Это аспект возврата в прошлое, чтобы лучше проработать некоторые незавершенные дела.

25 ноября Меркурий в соединении с нисходящим лунным узлом. Аспект действует аналогично предыдущему аспекту узла с Солнцем. Разница лишь в том, что усиливается тема контактов, поездок, знакомств и аналитической работы с информацией. Рекомендуется заниматься самообразованием, причем в тех направлениях, где у вас имеются склонности, особые способности и одаренности. Личное развитие стоит в первом приоритете.

Овен

У Овнов на этой неделе могут произойти положительные сдвиги в карьере. Однако успех не придет к вам сам по себе, для этого придется потрудиться, проявив определенную предпринимательскую хватку. Возможно, внешние обстоятельства будут стремительно меняться, и вам потребуется действовать быстро и смело. Только в этом случае вы сумеете использовать открывающиеся перед вами выгодные возможности. Также вы сможете укрепить свое финансовое положение. Можно брать и давать деньги взаймы, заниматься оформлением документов на страхование имущества и получение наследства. В целом эта неделя может сделать вашу персону более заметной и значимой в глазах окружающих. Не исключено какое-то личное достижение. Например, вы можете победить в творческом конкурсе или отличиться на кастинге по замещению престижной должности. Не исключено начало романтических отношений с состоятельным человеком, занимающим более высокое статусное положение. Посещение публичных мероприятий может как раз и привести к таким знакомствам.

Телец

Внешние обстоятельства могут сложиться благоприятно для Тельцов на этой неделе. Возможно, вам ничего особенно не придется предпринимать ради достижения поставленных целей. От ваших личных инициатив сейчас почти ничего не зависит. Все основные события, касающиеся вас, будут идти как бы сами собой, своим чередом. И в целом внешние обстоятельства будут складываться в вашу пользу. От вас же требуется плыть по течению и не вмешиваться активно в ход текущих событий. Прекрасное время для развития партнерских отношений. Кроме супружеского союза, в котором наступает безоблачное время, вы можете успешно продвигаться в теме делового партнерства. Может состояться ряд встреч с влиятельными людьми, сотрудничество с которыми положительно отразится на ваших делах. Старайтесь действовать открыто, щедро одаривая вниманием всех людей, попадающих в ваше поле зрения. Также это удачное время для разрешения юридических споров, поиска компромиссных решений.

Близнецы

Близнецам на этой неделе может потребоваться быстрота реакции при принятии оперативных решений. Наиболее вероятная тема, требующая таких решений, может быть связана с финансами. Если вы планировали получить банковскую ссуду, то удача будет сопутствовать вам в этом. Кроме того, те, кто состоит в браке, смогут увеличить свои расходы за счет финансовых успехов партнера. Вы сможете распоряжаться деньгами партнера по своему усмотрению. Это прекрасное время для лечебно-профилактических мероприятий. Если у вас были сомнения относительно своего состояния здоровья, то самое время пройти обследование и внести полную ясность. Ваш организм сейчас обладает высокой степенью восстанавливаемости от стрессовых ситуаций. Диета с целью оздоровления и сброса лишнего веса, начатая в эти дни, приведет к быстрому положительному результату. Также это идеальное время для избавления от вредных привычек. Хорошо посещать фитнес и делать все, что необходимо для укрепления состояния здоровья.

Рак

Ракам на этой неделе рекомендуется больше внимания уделять тем людям, которых вы любите. Успешно развиваются ваши романтические отношения. Любимый человек может сделать вам предложение руки и сердца. Хорошо объявлять о помолвке и планировать заключение брака. В любом случае ваши любовные отношения станут чуточку ближе к их официальному оформлению в брак. Хорошо выходить с партнером «в общество», на светские вечеринки, на концерты, в театры. Будьте всегда и всюду вместе, чтобы окружающие видели вас в паре – это будет способствовать укреплению вашего союза. Партнер по браку может приятно удивить вас вниманием, заботой и предупредительностью. Вы почувствуете, что партнерские отношения доставляют вам много радости. Это прекрасное время для объявления о помолвке и свадебных торжеств. Возможно, вас пригласят в качестве гостей на торжественное мероприятие типа свадьбы или юбилея.

Лев

У Львов прекрасное время для радости от семейной жизни и от совместной деятельности. Вы можете в большей степени интересоваться текущими делами. Стремление навести идеальную чистоту и порядок в окружающем вас пространстве, в доме и на работе может стать ведущим мотивом в вашем поведении. Отношения с коллегами в трудовом коллективе складываются доброжелательные. Вы сможете успешно справиться с поставленными заданиями. Также это хорошее время для приобретения домашних животных и ухода за ними. Хорошо заниматься благоустройством жилищных условий и благоустройством дачного садово-огородного участка, постройкой дома и ремонтом в квартире. Возможно, к вам приедут гости в составе большой и шумной компании. Хорошее время для улучшения отношений с родственниками, прежде всего с представителями старшего поколения, родителями, бабушками и дедушками. Проявите о них заботу, поинтересуйтесь, не нужна ли ваша помощь – все это послужит делу гармонии отношений в семье и с родственниками.

Дева

Дев на этой неделе ожидает интересное увлекательное общение. Создайте вокруг себя шумную веселую и праздничную атмосферу или окажитесь в местах с такой атмосферой. Это не замедлит положительно отразиться на вашей личной жизни. Возможно, вы будете приглашены на увеселительную поездку. Не исключено участие в пикнике за городом, на даче у знакомых. Может состояться много интересных и перспективных знакомств, особенно в романтических отношениях. Новые знакомства могут побудить вас часто ездить на свидания, и это будет доставлять вам приятные волнения. Если вы одиноки и давно мечтаете о любви, то в эти дни старайтесь не сидеть дома, а чаще ходить на праздничные мероприятия, в клубы, на танцплощадки, на концерты. Возможно неожиданное романтическое знакомство, любовь с первого взгляда, когда вам может показаться, что вы встретили свой идеал. Не исключено возобновление ранее прерванных любовных отношений. Отличное время для общения с маленькими детьми. Родители смогут открыть в себе педагогические таланты, и дети будут приносить немало радости.

Весы

Весы на этой неделе смогут укрепить финансовое положение, и это позволит успешно решить некоторые материальные вопросы. Хорошо вкладывать средства в благоустройство жилья, приобретать бытовую технику и все, что способствует улучшению жилищных условий, делая вашу жизнь комфортнее и спокойнее. Рекомендуется больше времени проводить в кругу семьи. Ваши отношения с близкими людьми складываются великолепно. Возможно, к вам в гости приедет близкий родственник, которому вы будете очень рады. Это хорошее время для того, чтобы устроить в доме какое-нибудь праздничное торжество. Если нет повода для этого типа дня рождения или юбилея, то никто не мешает вам создать этот повод самостоятельно. Романтические отношения развиваются стабильно и поступательно. Больших всплесков чувств вы вряд ли испытаете, но верность и ответственность в отношениях останется, и это сделает отношения более предсказуемыми.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут быть настроены на оптимистичную волну. Это положительно отразится не только на вашей деловой активности, но и на социальных контактах. Рекомендуется проявить гибкость в отношениях с людьми из своего круга общения. Это хорошее время для возобновления ранее прерванных отношений. Возможно, случайная встреча на улице или на транспорте с бывшим знакомым, заставит вас вспомнить прошлое и понять, что этот человек необходим вам для продолжения общения. Причем, характер общения может быть как чисто деловым, так и сугубо личным. Вы сможете заинтересовать любого человека, поскольку в эти дни вы будете необычайно занимательными собеседниками. Успешно решаются многие вопросы. Не стесняйтесь обращаться к другим людям за содействием, смело подключайте свои деловые связи к решению актуальных вопросов. Усиливаются ваши интеллектуальные способности. Вы будете в состоянии за короткий срок усвоить большое количество информации, что положительно отразится на процессе обучения.

Стрелец

У Стрельцов в течение этой недели может улучшиться финансовое положение. Возможно, вам откуда-то придут деньги – либо вернут долг, либо заплатят по ранее выполненной работе. Так или иначе, но ваши финансовые возможности могут расшириться, что позволит сделать ряд приятных покупок. Это удачное время для приобретения модной одежды, украшений, покупки мобильного телефона. Также это хорошее время для начала диеты, особенно для сладкоежек – в противном случае вы рискуете быстро набрать лишний вес. Звезды советуют вам провести полную инвентаризацию своих расходов и оценить свои финансовые возможности. Если у вас есть долги, то может сложиться удачная ситуация, и вы сумеете снизить свою задолженность. Также хорошо заниматься ремонтом бытовой техники. В целом вы сможете быстрее и эффективнее решать некоторые свои материальные проблемы.

Козерог

Козероги на этой неделе могут проявить себя весьма активными и предприимчивыми людьми. Возможно, какие-то события приведут вас к убежденности в том, что перед вами сейчас открываются новые перспективы. Не исключено появление новых людей из числа единомышленников в поле вашего зрения. Вы будете испытывать интерес к коллективной и общественной деятельности, не исключено ваше участие в общественно значимых событиях. Расширяется круг дружеского общения, перспективных знакомств, и отношения с окружающими людьми складываются на основе неформальных доброжелательных контактов. Хорошее время подумать о себе и о том, чего вам не хватает для того, чтобы быть более успешными. Не исключено, что принцип «делу время - потехе час» позволит осознать, что вы слишком много времени расходовали на развлечения вместо того, чтобы заниматься саморазвитием. И сейчас вы в состоянии все эти моменты осознать и скорректировать. Хорошо менять что-то в образе жизни или в своем имидже. Поездка в салон красоты окажется не только приятной, но и полезной.

Водолей

Водолеям на этой неделе рекомендуется вести спокойный и, по возможности, уединенный образ жизни. Возможно, вы почувствуете, что вам наскучила праздничная суета и хочется побыть наедине с собой, чтобы лучше разобраться с событиями, произошедшими в вашей жизни в последнее время. Кроме осмысления, это также хорошее время для духовных практик типа йоги, цигуна, чтения мантр, а также для молитвы. Усиливается ваша психологическая проницательность, что позволит вам понимать скрытые мотивы в поведении других людей. Это поможет в разгадывании тайн, секретов и всего того, что доселе скрывалось от вас. Внутренняя честность и ответственный подход к любым практическим вопросам помогут преуспеть в достижении поставленных целей. В первую очередь следует ожидать положительных сдвигов в карьере. Ваши отношения с начальством могут стать более доверительными. Не исключено, что с вами на контакт выйдет некий влиятельный покровитель, который изъявит желание похлопотать за вас.

Рыбы

Типичные Рыбы на этой неделе почувствуют в себе усиление потребности в новых знаниях и впечатлениях. И подсознательно вы станете искать ситуации, способствующие получению вами этих впечатлений. Лучший способ удовлетворить свои потребности состоит в том, чтобы начать курс самостоятельного обучения по интересующей вас тематике. Ищите людей, которых интересуют те же темы и вопросы, что и вас. Ваша сила сейчас в друзьях и единомышленниках. При необходимости вы сможете восстановить контакты с теми людьми, которые могут оказаться полезны вам сейчас. Наверняка у вас возникнет потребность с кем-то посоветоваться или проконсультироваться, чтобы урегулировать актуальные вопросы. В эти дни звезды советуют вам развлекаться и полагаться на удачу. Удачный шанс может принести вам неожиданно крупный выигрыш или долгожданный прорыв в делах. Это хорошее время для увеселительных поездок и заведения дружеских знакомств при общении в интернете.