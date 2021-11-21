Многоходовки и интриги — финансовый гороскоп на 22-28 ноября

На этой неделе нам придется действовать тайно.

Венера в Козероге призывает к рассудительному обращению с деньгами. Тогда она поможет вам сделать удачные — полезные и экономные — покупки и что-то накопить. Венера в Козероге надолго, до весны, поэтому период экономии предстоит длительный. Но если вы с этим не согласитесь и будете много тратить и рассчитывать легко заработать много денег, то останетесь без денег. В пределах этого долгого интервала обстоятельства будут варьироваться, из-за чего одна неделя не будет похожа на другую. Что касается текущей недели, то в финансовых делах проявится сильное и положительное влияние Марса. Это ускорит события и принесет успех там, где вы активно действуете, трудитесь, проявляете пробивные способности. Необязательно при этом идти напролом: Марс в Скорпионе вполне допускает тайные действия, многоходовки и интриги. Учитывайте, что Луна на этой неделе убывает. Поэтому перспективней заниматься тем, что уже начато, а не начинать новые дела, от которых вы хотели бы получить денег.

Овен

Овны, имеющие свой бизнес, смогут на этой неделе урегулировать вопросы, связанные с финансовыми задолженностями перед банками, частными лицами или налоговой инспекцией. Возможно, вам удастся договориться о рассрочке платежей на приемлемых для вас условиях. Больших успехов добьются ученые-теоретики, писатели, криминалисты, фрилансеры, ремонтники электронных приборов. Звезды советуют вам смелее проявлять инициативу в достижении своих целей. Неделя может стать продуктивной для руководящих работников, проводящих реформы. Не исключено, что вам придется столкнуться с осложнениями в делах, характер которых трудно спрогнозировать. Это могут быть неожиданные изменения, типа прекращения инвестирования некоторых проектов. Также вы не застрахованы от сбоев в работе техники. В любом случае некоторые планы, возможно, придется корректировать.

Телец

Открытый стиль поведения на этой неделе может быть наиболее эффективным для Тельцов, работающих в сфере услуг. Будьте доброжелательны с клиентами, и они ответят вам тем же. Тем, кто работает в тандеме с партнером, рекомендуется советоваться и согласовывать совместные планы. В течение недели вам могут поступить предложения о сотрудничестве, которые заслуживают самого серьезного и пристального внимания. Успешно проходит переговорный процесс, можно строить планы на перспективу. Также это хорошая неделя для неформального общения с деловыми потенциальными партнерами. Наиболее успешными направлениями являются темы расширения географии бизнеса и рекламной раскрутки проектов. Многие бизнесмены получат сильный импульс к развитию, если посетят международные научно-технические выставки. Успешно идет сотрудничество с заграницей.

Близнецы

Уровень работоспособности Близнецов на этой неделе может существенно повыситься. Вы с большим желанием можете браться за текущую работу, и добиваться высоких результатов. Ищите опору и поддержку в коллегах по трудовому коллективу. В это время вы можете действовать слаженно, как одна дружная семья. Между начальством и подчиненными устанавливается конструктивное сотрудничество, что способствует успешной работе и росту производительности труда. Вам могут предложить повышение на нынешней работе. Безработные имеют шанс найти работу. Тем не менее это достаточно напряженное время, когда придется прикладывать много усилий для достижения позитивного результата. Не держитесь за морально и технически устаревшие формы работы, старайтесь сосредоточиться на обновлении. Бизнесменам рекомендуется пересматривать и оптимизировать график работы подчиненных, делать кадровые перестановки.

Рак

У Раков, работающих в сфере услуг, эта неделя может быть связана с ростом популярности у клиентов. Это прекрасное время для проведения рекламных мероприятий, творческих инициатив и расширения бизнеса. Вырастет ваш творческий потенциал, что позволит найти скрытые резервы в работе и внедрить более эффективные методики. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций. Ведь вам всегда приходится придумывать что-нибудь новенькое, что привлекло бы внимание клиентов. Благоприятное время для творческого раскрытия своих талантов и способностей, совершенствования профессионального мастерства и приобретения полезных навыков в работе.

Лев

У Львов благоприятная неделя для инвестиций в недвижимость, благоустройства рабочего места, офиса, магазина, прилегающей территории. Результативными будут любые работы, связанные со строительной индустрией, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством. Звезды советуют прилагать усилия по укреплению безопасности своего бизнеса и страхованию недвижимого имущества. Можно проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Это благоприятная неделя для покупки и установки систем видеонаблюдения и сигнализации на пульт вневедомственной охраны. Результаты деятельности во многом будут зависеть от отношений, складывающихся в семье и с близкими родственниками. Это особенно актуально для удаленной работы на дому и для семейного бизнеса.

Дева

На этой неделе Девам рекомендуется уделить внимание и время для укрепления деловых связей. Можно проводить встречи, знакомиться и договариваться с деловыми потенциальными партнерами. Старайтесь вовлечь в круг своих экономических интересов новых людей. За счет этого вы значительно усилите свои позиции на рынке. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Удачно проходят консультации и переговоры. Договор, подписанный на этой неделе, позволит вам значительно улучшить финансовые показатели своей работы. Воздерживайтесь от критических замечаний в чей-либо адрес и старайтесь быть предельно тактичными в любых контактах – иначе может возникнуть конфликтная ситуация, которая отвлечет вас от дел. Особенно это относится к контактам с коллегами в трудовом коллективе.

Весы

Весам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на решении материальных вопросов. Наиболее успешно поработают те из вас, чей круг ответственности ограничен личным трудом. В этом смысле работа на себя, на подчиненных ролях, будет гораздо выгоднее. Это прекрасное время для проработки деталей и совершенствования навыков работы с инструментами. Владельцам бизнеса звезды советуют нанимать новых работников, закупать технику, приводить в порядок бухгалтерскую отчетность, выполнять ремонтные работы в помещениях. Уровень доходов и вопрос о том, как его повысить, может оставаться в центре внимания в течение всех дней недели. Звезды советуют не тратить деньги просто потому, что вам очень захотелось купить ту или иную вещь. Не давайте эмоциям затмить ваш разум и отменить целесообразность в поведении.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы могут почувствовать в себе усиление эмоциональных реакций на происходящие события, которые, однако, не помешают добиться успеха в работе. Благодаря удачливости вы сможете провернуть ряд выгодных сделок в сфере финансов, валютных операций и купле-продаже акций (активов) компаний. Например, оптовая закупка товара на базах с целью перепродажи в розницу может принести вам хороший доход. У торговцев могут вырасти продажи товаров. Наиболее успешным направлением реализации энергии является укрепление и расширение деловых связей, работа с информацией, поездки, деловая переписка и оформление документов. В зоне риска находится семейный бизнес, строительные работы, коммунальное и сельское хозяйство.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе возрастают шансы для повышения доходов за счет неофициальной деятельности, выполнения частных заказов. У работников гостиниц, ресторанов, медицинских учреждений дела идут замечательно. В выигрыше оказываются те из вас, кому удастся создать подходящие условия и отстраниться от помех и суеты. Прежде всего, речь идет о надомном труде, а также о работе в семейном бизнесе в сельском хозяйстве – фермерстве. Можно проводить ремонтные, отделочные и строительные работы, заниматься благоустройством территории. Вместе с тем в отдельных случаях вы можете почувствовать, что кто-то или что-то ограничивает ваши действия. Наиболее вероятная причина этого – внутренняя психологическая неуверенность и боязнь допустить ошибку. Звезды советуют с осторожностью отнестись к поступающей информации и не особенно доверять незнакомым людям.

Козерог

У Козерогов на этой неделе могут усилиться интеллектуальные способности, что позволит более эффективно решать многие вопросы информационного характера. Активизируются деловые контакты, обмен мнениями и опытом. Вы легко найдете любую интересующую вас информацию. Вокруг вас складывается круг единомышленников и деловых связей, которые могут быть объединены неким общим проектом. Многое удается решить благодаря умению находить взаимопонимание с людьми. Успешно развивается торговля. Рекомендуется в любой ситуации проявлять самостоятельность и настойчивость. Вы не сможете обойтись без сотрудничества с друзьями и единомышленниками, вам нужны будут их советы, однако принимать решения вы должны сами. В этом случае вы избежите осложнений. Уделите время изучению компьютерных технологий и поиску необходимой информации в Интернете.

Водолей

Водолеям звезды советуют на этой неделе ставить перед собой долгосрочные стратегические задачи и методично работать над их реализацией. При работе отдавайте предпочтение проверенным и надежным методам, зарекомендовавшим себя в течение длительного времени. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством, которое готово возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу. Все это позволит вам повысить уровень. Ваша попытка как-то протестовать и предлагать альтернативные решения доходов и приблизиться к достижению поставленных целей. В некоторых вопросах вам трудно будет согласиться с приказами и распоряжениями начальства. Вместе с тем это неплохое время для тех, кто имеет возможность для неофициальной подработки помимо основной работы.

Рыбы

Благоприятно складывается эта неделя для Рыб, привыкших в любом деле брать ответственность на себя и действовать самостоятельно. Успешно проходит рекламная компания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами, легко решаются юридические проблемы. Полезной будет дальняя поездка с целью изучения потенциальных рынков для своих товаров и услуг. Можно отправлять грузы в дальние поездки – они благополучно минуют таможенные посты. Процветают те, кто причастен к издательскому бизнесу, образованию, дизайнерским студиям. Ваш личный авторитет среди друзей и единомышленников заметно вырастет. Успешно идет обмен мнениями и опытом. Благоприятное время для повышения уровня профессионального обучения, сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации, тестирования и кастингов.