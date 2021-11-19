Тонкие намеки — любовный гороскоп на 20 ноября

Сегодня не стоит говорить прямо и в лоб. Лучше намекайте — это добавит интимности.

Овен

Сегодня Овны способны забыть о присутствии партнера, если их эмоционально захватило общение с друзьями или коллегами по несчастью. Но это правило не распространяется на тех Овнов, которые имеют со своими любимыми общие планы и взгляды: в этом случае, пару будет многое связывать даже при размолвках.

Телец

Сегодня Тельцам трудно остаться индифферентными к мнению любимого человека. Его мнение будет влиять на них даже в том случае, если они избегают контакта или уходят от сложного разговора. Незримое присутствие пассии может стать для них и мощной поддержкой, и элементом психологического давления.

Близнецы

Сегодня Близнецы отлично понимают, как им нужно действовать в романтической ситуации, но что-то мешает им в точности следовать своим планам и принципам. Те или иные помехи не позволяют им вести себя идеально. Свидание оставит более приятное впечатление, если не ждать от него слишком многого.

Рак

Сегодня Ракам лучше не настраиваться на яркое творчество в любовных делах: их старания могут оказаться не к месту или остаться не замеченными именно теми, для кого они были предназначены. В этот день более надежными выглядят стандартные шаблоны ухаживания и распределения ролей, принятые в вашей среде.

Лев

Этот день помогает Львам и их партнерам сохранять верность совместным планам и ценностям, которые продолжают их объединять на фоне близких перемен. Важно не терять связь с общими друзьями. По возможности, не стоит сегодня «грузить» любимого человека своими тайными сомнениями и навязчивыми мыслями.

Дева

Сегодня обстоятельства свидания у Дев могут оказаться не совсем обычными. Не исключено, что им придется взять любимого человека на деловые переговоры или в срочную поездку, попросить у него (нее) консультацию или выступить в роли консультанта самим. К счастью, это лишь укрепит взаимные чувства.

Весы

Сегодня звезды поддерживают влюбленных Весов в главном и намекают, что для успешного развития отношений им пора заново расставить в своей личной жизни приоритеты. Вместо попытки создать «ванильную» картинку идеального романа лучше сделать своей целью союз, основанный на фундаменте общих убеждений.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам затрагивать в беседе с близким человеком слишком сложные и личные темы: скорее всего, это будет выглядеть не совсем уместно. Не исключено, что партнер или окружающие начнут подтрунивать над их чувствами. Лучшая позиция - эмоциональный и ментальный нейтралитет.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит стремиться в личных отношениях к ясности (особенно, если нужно сохранить их надолго). Лучше не заострять скрытые противоречия, не задавать каверзных вопросов и не отвечать на них, не пытаться вывести партнера на чистую воду. Максимум, что можно себе позволить - тонкий намек.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов может подвести их перфекционизм, скрупулезность или мнительность, из-за которых они рискуют «не увидеть за деревьями леса». Зациклившись на той или иной детали, они способны весь оставшийся день думать именно о ней, а не о любимом человеке или общей атмосфере свидания.

Водолей

Сегодня одной из главных ценностей в любви для Водолеев становится верность, понимаемая по-разному. Одни Водолеи будут верны объекту своих чувств, несмотря на причиняемые им страдания, а другие сохранят верность своим принципам - например, наметят дистанцию или отклонят неприемлемое предложение.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам пригодится надежная внутренняя опора или чья-то моральная поддержка, иначе они станут уязвимы в мелочах. Их может подвести мнительность, рассеянность или идеализм. Если вы недостаточно уверены в себе, важное или первое свидание лучше отложить под благовидным предлогом.