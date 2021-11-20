Гороскоп на 21 ноября 2021 года — Рамблер/гороскопы

20 ноября 2021 ГороскопыМарианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня гармоничный аспект Луны и Юпитера поддерживает на высоком уровне коммуникабельность и любознательность, добавляет дружелюбия, великодушия, гостеприимства, оптимизма, терпимости. Можно рассчитывать на удачное стечение обстоятельств и везение в мелких сиюминутных делах. В течение дня вероятны добрые знаки или хорошие предчувствия. Возможно легкомысленное отношение к трудностям момента. Это подходящие сутки для отдыха, перегруппировки мыслей и перезагрузки сознания, но, по возможности, не в одиночестве. Хорошо быть в большой компании или чувствовать причастность к какому-то сообществу. Овен ‌‌ День позволяет Овнам с надеждой смотреть вперед. Многим Овнам помогут в этом друзья или наработанные профессиональные связи в перспективной сфере. Если ваше будущее зависит от наличия единомышленников (в том числе среди соседей и ближайшего окружения), вам стоит укрепить с ними связь. Несмотря на то, что это день везения, не помешает осторожность, особенно в поездках и при передаче информации. Телец Тельцам день принесет удачу, если они сумеют проникнуться позитивным духом момента. Также, оставаться на удачной волне им сегодня помогут общительность, дружелюбие, любознательность и верность групповым идеалам - например, своим профессиональным взглядам или правилам своей компании. Коммуникабельность и осведомленность помогут им удачно вложить средства или поддержать полезные неформальные связи. Близнецы Близнецам события этого дня помогут оставаться оптимистами, даже если в их жизни не все гладко. Возможно, их вдохновит весть с отдаленных территорий или моральная поддержка издалека - например, от друзей за рубежом или далекого наставника. Многие Близнецы найдут утешение в вере или в интеллектуальных интересах: учебе, исследованиях, программировании, научном хобби, общении на иностранном языке. Рак ‌‌ Сегодня звезды поощряют в Раках такие качества, как общительность, дружелюбие и любознательность (даже если последняя примет у них форму обыкновенного любопытства). Этот день способен дать вам немало полезной информации, если вы планируете отправиться в далекое путешествие, изучаете иностранный язык, делаете научную или преподавательскую карьеру, хотите лечиться, работать или учиться за рубежом. Лев ‌‌ Львам события этого дня помогут сохранить веру в хорошее будущее или в дружбу. Также они помогут им отвлечься, если их огорчают события в семье, личном бизнесе или частной жизни. Многим Львам судьба уже сегодня подаст добрый знак, намекающий на близкие благоприятные перемены в их настроении и положении. По возможности, стоит провести эти сутки в кругу единомышленников за интересной дискуссией. Дева ‌‌ Сегодня Девы целеустремленны, и самое большое удовольствие им даст достижение важной цели - например, получение нужной информации или задуманная встреча. День может стать удачным для Дев, собирающих данные о предполагаемом месте жительства, сервисе или зарубежном партнере, а также для общительных Дев, увлеченных интеллектуальной игрой, программированием, изучением языков или популярным хобби. Весы ‌‌ Сегодня звезды поощряют интеллектуальные и духовные интересы Весов, создают им условия для путешествий, научной работы и расширения кругозора. Весам-родителям, воспитателям и педагогам не стоит пропускать хороший день для развивающих занятий с детьми. В учебе желательно сделать акцент не на подъеме к новым вершинам знаний, а на закреплении изученного материала, например, основ иностранного языка. Скорпион Скорпионам звезды советуют использовать этот день для ментальной перезагрузки, так как ситуация требует от них смены личной позиции. Возможно, пора подумать о новом подходе к образованию, жилью, способам денежных взаиморасчетов или к информационной безопасности. Нужных данных будет больше, если сегодня вы не сосредоточены исключительно на своих интересах, общительны, любознательны, наблюдательны. Стрелец Сегодня у Стрельцов остается надежда на хороший поворот любого разговора, но звезды все же советуют им повременить с переходом к значимой теме и с важными личными заявлениями. Многие представители знака пока пребывают не в лучшей форме для ответственных переговоров и полноценной защиты своих интересов. Также не исключено, что некоторые животрепещущие темы окажутся за гранью сегодняшней повестки. Козерог Отличительными чертами Козерогов вплоть до ночи останутся любознательность, контактность и дотошность. Многие Козероги не успокоятся, пока не прояснят до конца волнующий их вопрос, не встретятся со всеми нужными им людьми или не ознакомятся со всеми доступными им базами данных. Веским мотивом для такой заинтересованности может оказаться поправка здоровья, научный интерес или материальная выгода. Водолей Водолеям звезды сулят благоприятный день. Он обещает моменты везения в игре, любви и творчестве, подходит для восстанавливающего отдыха. Не стоит медлить, если у вас есть возможность пустить в ход один из своих талантов, применить свои обширные познания или связи, поговорить с детьми или нужными людьми. Однако в эти сутки лучше избегать системных действий, ответственных шагов и явных авантюр. Рыбы ‌‌ Этот день помогает Рыбам оставаться в курсе популярных явлений и тенденций (часто уже уходящих со сцены) и приобщаться к коллективной мудрости. Несмотря на явные или тайные разногласия, сегодня будет легко договориться с друзьями и домочадцами, поладить со случайными знакомыми в реале или в Сети. Подходящий момент для непринужденных дружеских бесед «обо всем на свете» и для жестов гостеприимства.

Фото: rambler

17-18 лунные сутки. Сегодня гармоничный аспект Луны и Юпитера поддерживает на высоком уровне коммуникабельность и любознательность, добавляет дружелюбия, великодушия, гостеприимства, оптимизма, терпимости. Можно рассчитывать на удачное стечение обстоятельств и везение в мелких сиюминутных делах. В течение дня вероятны добрые знаки или хорошие предчувствия. Возможно легкомысленное отношение к трудностям момента. Это подходящие сутки для отдыха, перегруппировки мыслей и перезагрузки сознания, но, по возможности, не в одиночестве. Хорошо быть в большой компании или чувствовать причастность к какому-то сообществу. Овен День позволяет Овнам с надеждой смотреть вперед. Многим Овнам помогут в этом друзья или наработанные профессиональные связи в перспективной сфере. Если ваше будущее зависит от наличия единомышленников (в том числе среди соседей и ближайшего окружения), вам стоит укрепить с ними связь. Несмотря на то, что это день везения, не помешает осторожность, особенно в поездках и при передаче информации. Телец Тельцам день принесет удачу, если они сумеют проникнуться позитивным духом момента. Также, оставаться на удачной волне им сегодня помогут общительность, дружелюбие, любознательность и верность групповым идеалам - например, своим профессиональным взглядам или правилам своей компании. Коммуникабельность и осведомленность помогут им удачно вложить средства или поддержать полезные неформальные связи. Близнецы Близнецам события этого дня помогут оставаться оптимистами, даже если в их жизни не все гладко. Возможно, их вдохновит весть с отдаленных территорий или моральная поддержка издалека - например, от друзей за рубежом или далекого наставника. Многие Близнецы найдут утешение в вере или в интеллектуальных интересах: учебе, исследованиях, программировании, научном хобби, общении на иностранном языке. Рак Сегодня звезды поощряют в Раках такие качества, как общительность, дружелюбие и любознательность (даже если последняя примет у них форму обыкновенного любопытства). Этот день способен дать вам немало полезной информации, если вы планируете отправиться в далекое путешествие, изучаете иностранный язык, делаете научную или преподавательскую карьеру, хотите лечиться, работать или учиться за рубежом. Лев Львам события этого дня помогут сохранить веру в хорошее будущее или в дружбу. Также они помогут им отвлечься, если их огорчают события в семье, личном бизнесе или частной жизни. Многим Львам судьба уже сегодня подаст добрый знак, намекающий на близкие благоприятные перемены в их настроении и положении. По возможности, стоит провести эти сутки в кругу единомышленников за интересной дискуссией. Дева Сегодня Девы целеустремленны, и самое большое удовольствие им даст достижение важной цели - например, получение нужной информации или задуманная встреча. День может стать удачным для Дев, собирающих данные о предполагаемом месте жительства, сервисе или зарубежном партнере, а также для общительных Дев, увлеченных интеллектуальной игрой, программированием, изучением языков или популярным хобби. Весы Сегодня звезды поощряют интеллектуальные и духовные интересы Весов, создают им условия для путешествий, научной работы и расширения кругозора. Весам-родителям, воспитателям и педагогам не стоит пропускать хороший день для развивающих занятий с детьми. В учебе желательно сделать акцент не на подъеме к новым вершинам знаний, а на закреплении изученного материала, например, основ иностранного языка. Скорпион Скорпионам звезды советуют использовать этот день для ментальной перезагрузки, так как ситуация требует от них смены личной позиции. Возможно, пора подумать о новом подходе к образованию, жилью, способам денежных взаиморасчетов или к информационной безопасности. Нужных данных будет больше, если сегодня вы не сосредоточены исключительно на своих интересах, общительны, любознательны, наблюдательны. Стрелец Сегодня у Стрельцов остается надежда на хороший поворот любого разговора, но звезды все же советуют им повременить с переходом к значимой теме и с важными личными заявлениями. Многие представители знака пока пребывают не в лучшей форме для ответственных переговоров и полноценной защиты своих интересов. Также не исключено, что некоторые животрепещущие темы окажутся за гранью сегодняшней повестки. Козерог Отличительными чертами Козерогов вплоть до ночи останутся любознательность, контактность и дотошность. Многие Козероги не успокоятся, пока не прояснят до конца волнующий их вопрос, не встретятся со всеми нужными им людьми или не ознакомятся со всеми доступными им базами данных. Веским мотивом для такой заинтересованности может оказаться поправка здоровья, научный интерес или материальная выгода. Водолей Водолеям звезды сулят благоприятный день. Он обещает моменты везения в игре, любви и творчестве, подходит для восстанавливающего отдыха. Не стоит медлить, если у вас есть возможность пустить в ход один из своих талантов, применить свои обширные познания или связи, поговорить с детьми или нужными людьми. Однако в эти сутки лучше избегать системных действий, ответственных шагов и явных авантюр. Рыбы Этот день помогает Рыбам оставаться в курсе популярных явлений и тенденций (часто уже уходящих со сцены) и приобщаться к коллективной мудрости. Несмотря на явные или тайные разногласия, сегодня будет легко договориться с друзьями и домочадцами, поладить со случайными знакомыми в реале или в Сети. Подходящий момент для непринужденных дружеских бесед «обо всем на свете» и для жестов гостеприимства.