Понимаем с полуслова — любовный гороскоп на 21 ноября

Сегодня мы поймем, что наш новый роман имеет серьезную перспективу.

Овен

Сегодня поддерживать равновесие и гармонию в любви Овнам помогут совместные интеллектуальные интересы или планы на будущее. Овнам, у которых не ладятся отношения с любимым человеком в быту или спальне, лучше оказаться вместе с ним не на привычной «площадке раздора», а в компании общих друзей.

Телец

Тельцам звезды напоминают, что свет для них вовсе не должен «сойтись клином» на пассии - во всяком случае, сегодня. При этом речь не идет об изменах или рискованных экспериментах. Стоит пожертвовать сегодняшней романтической встречей ради оригинального хобби или возможности повидаться с друзьями.

Близнецы

Сегодня Близнецы при любом исходе свидания остаются оптимистами. Они смогут получить удовольствие от своей встречи с любимым человеком или найдут способ отвлечься, если она не принесла им радости. Независимо от накала чувств, в этот день полезно поддержать разговор на чисто интеллектуальную тему.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам планировать свое романтическое свидание с учетом обстановки и информационного фона. «Варясь в собственном соку», легко упустить что-то важное и оказаться в сомнительной ситуации. Этот совет особенно актуален для Раков, влюбленных в коллегу или помощника-иностранца.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют Львам прислушиваться к словам любимого человека, особенно прогнозам и советам. Его или ее слова в эти сутки обладают магической силой, и вскоре вы заметите, что ситуация вправду улучшается (впрочем, это может быть приятное совпадение или заранее подготовленный сюрприз).

Дева

Сегодня ключевым качеством, которое помогает Девам добиться успеха в любви, может стать их общительность, эрудиция или любознательность. Чтобы узнать о партнере побольше, им важно понять его интересы и оказаться в располагающей к общению атмосфере - например, в кругу общих друзей-интеллектуалов.

Весы

Сегодня Весы могут сконцентрироваться на положительных сторонах своей личной жизни и вдохновляться именно ими. Если эмоциональная или бытовая сторона их отношений оставляет желать лучшего, оптимистичные события этого дня нейтрализуют лишний негатив, восстановят равновесие или вернут им надежду.

Скорпион

Сегодня влюбленных Скорпионов может разбирать любопытство. Они приложат немало усилий, чтобы добыть дополнительные сведения о любимом человеке. Им стоит помнить, что их персональные данные тоже не слишком хорошо защищены и тот, кто ими интересуется, может раскрыть немало их прежних секретов.

Стрелец

Сегодня звезды помогают Стрельцам найти с любимым человеком почти идеальное взаимопонимание на уровне слов, но не дают им возможности стать в отношениях лидерами или четко обозначить свою позицию. Если ситуация кажется вам предельно ясной, не обольщайтесь: вам обоим еще многое предстоит прояснить.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги чувствительны к мелочам и хотят, чтобы в их отношениях все было идеально. Козероги, лишь мечтающие о встрече, постараются составить в уме максимально полную картину будущего романа, пропишут для себя алгоритм поиска партнера и возможные варианты интерактивного сценария.

Водолей

Сегодня звезды обещают Водолеям удачный поворот событий в любовных делах: момент взаимопонимания, миг удачи или луч надежды. Не исключено, что это будет мелочь, на которую в другое время они не обратили бы внимания - но даже ее будет достаточно, чтобы они вновь воспряли духом и поверили в себя.

Рыбы

Сегодня один из тех дней, когда звезды советуют Рыбам держать в делах сердечных нейтралитет и не относиться к сказанному слишком серьезно. Обсуждаемые темы вскоре потеряют актуальность и будут забыты, советы могут оказаться ни к чему, а многие обещания, по той или иной причине, не будут исполнены.