Не стоит торопиться — любовный гороскоп на 22 ноября

Не стоит бежать впереди паровоза — может испортить отношения.

Овен

В этот день влюбленным Овнам необходима обстановка, интимная во всех смыслах: лишь в ней они смогут по-настоящему раскрыть свои чувства. Проблемы в личных отношениях сегодня могут быть связаны с нюансами совместного быта или с привычкой обоих партнеров постоянно колебаться в определенных вопросах.

Телец

Тельцам пора активнее заняться своей личной жизнью: сложились хорошие условия для примирения после размолвок, возобновления забытых отношений и прерванных романов. Новые знакомства вероятны, но могут представить меньше интереса. Важно учитывать перемены в настроении и поведении любимого человека.

Близнецы

Сегодня забавные или досадные мелочи отвлекают Близнецов от романтической части отношений. Если в центре внимания оказались совместные повседневные заботы и связанные с ними нештатные ситуации, не огорчайтесь: вместе с тем, кто вам по-настоящему дорог, легко и приятно решать любые бытовые проблемы.

Рак

События этого дня напоминают Ракам, что в любви, как и в других сферах, события не стоят на месте. Но вряд ли им стоит беспокоиться о взаимности чувств: в этой части перемены маловероятны. Скорее, меняются условия или акценты ролей - например, один из партнеров начинает нуждаться в особой заботе.

Лев

Сегодня звезды предлагают Львам помощь в любовных делах, которую те могут поначалу не заметить или отвергнуть. Многие Львы будут склонны упрямиться, выжидать или тратить драгоценное время на ненужную мнительность вместо того, чтобы пользоваться правом дополнительных встреч или шансом на примирение.

Дева

Сегодня в личной жизни Дев вероятна заминка (возможно, уже знакомая им по прошлому). В новых романах или местах не исключен эффект дежавю. Если вы не любите сюрпризов или не готовы сейчас к шуткам судьбы, лучше отложить романтическую встречу до завтра, повременить с подарком или красивым жестом.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня равновесие в отношениях может нарушить любая мелочь, воспринятая эмоционально: в этом случае, даже пустяк может быть возведен в ранг проблемы. На это способны и сами Весы, и их партнеры. Ценным качеством будет уживчивость. Вредны слишком долгие колебания.

Скорпион

Сегодня один из тех дней, когда Скорпионам стоит слушать свою интуицию, и дела сердечные не исключение. Даже в гостях или в чуждой культурной среде звезды советуют им вначале прислушаться к своему чутью - и лишь потом согласовывать свои привычки с внешними правилами и ожиданиями любимого человека.

Стрелец

Сегодня многие Стрельцы против притворства в любви и стремятся честно играть в любовной пьесе самих себя «без страха и упрека» - но проявляют слабость и сдают позиции. Многих Стрельцов будут сбивать с верного курса их тайные чувства, под влиянием эмоций их может покинуть гордость или чувство юмора.

Козерог

Сегодня звезды устроят Козерогам мини-тест на умение поддерживать равновесие интересов в отношениях. В зависимости от ситуации, возможна проверка на уживчивость, знание этикета или чувство юмора. Козероги, прошедшие испытание, получат «карт-бланш» на развитие романа и исполнение части желаний.

Водолей

Сегодня небеса благоволят влюбленным Водолеям в главном, но препятствуют в мелочах. Не исключено, что из-за небольших недоразумений положительные подвижки в их отношениях останутся незамеченными или не использованными - например, свидание будет отложено из-за нестандартного стечения обстоятельств.

Рыбы

Сегодня развитие событий в делах сердечных порадует Рыб, если они верны своим чувствам и привычкам. В наиболее удачном положении окажутся Рыбы, которые не стремятся опередить ход событий и интуитивно предпочитают промедлить, а не поспешить, а также Рыбы, которые выступают в любви за приватность.