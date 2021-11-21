Ищем компромиссы — финансовый гороскоп на 22 ноября

Сегодня мы сможем договориться с любым. Главное — рассматривать все варианты.

Овен

У Овнов не лучший день для сдачи экзаменов или зачетов при переаттестации для обретения более высокого профессионального статуса. В самый ответственный момент вы можете забыть правильный ответ и провалить экзамен. Успешно складывается сотрудничество с коллегами и подчиненными. Вы вряд ли сможете добиться взаимопонимания с деловыми партнерами.

Телец

У Тельцов, работающих в торговле, ускоряется оборот и повышается доходность. Вы сможете заключить выгодные сделки. Также это хороший день для консультантов сетевого маркетинга. Проведенные вами рекламные мероприятия не пропадут напрасно и принесут реальную отдачу. Вы сможете повысить производительность труда и выполнить гораздо больший объем работы, чем обычно.

Близнецы

Близнецам, работающим в сфере услуг, рекомендуется проявить наблюдательность при контактах с потенциальными клиентами. Если вы не уверены в платежеспособности клиента, то не стоит тратить на него свое рабочее время. Постарайтесь этот вопрос прояснить, прежде чем начинать обслуживать заказчика и отвечать на его вопросы. В семейном бизнесе не исключены трения в связи с разным пониманием задач.

Рак

Ракам, работающим с персоналом фирм, будет нелегко привести в порядок анкетные данные. Возможно, вы обнаружите отсутствие некоторых персональных данных, и придется браться за большую работу по восстановлении анкет. Хороший день для деловых встреч и поездок. Укрепление дружеских связей сегодня гораздо более полезно, чем стремление достигнуть каких-то результатов в карьере.

Лев

Львы в этот день смогут повысить производительность труда и уровень своего профессионального мастерства. Интенсивный темп работы стимулирует вас к поиску наиболее оптимальных форм и методов, что позволит довести свой труд до совершенства. Бизнесмены получают удачный шанс принять на работу толкового сотрудника.

Дева

Девам рекомендуется проявить инициативу и настойчивость для реализации своих намерений. Если перед вами стоят масштабные задачи, то ищите и привлекайте к сотрудничеству единомышленников – сегодня вы сможете успешно работать в рамках коллектива. Хороших результатов добьются работники туристических агентств, рекламных и дизайнерских студий, издательств и типографий.

Весы

Благоприятно складывается этот день для Весов, работающих в непосредственном контакте с начальством. Возможно, ваши отношения станут более доверительными, и вы получите задание, которое подчеркнет особый характер отношений. Уделите внимание перспективам сотрудничества, даже если это пойдет в ущерб текущим делам.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется подумать о перспективах своего бизнеса и своей профессии. Этот день хорош для работы с прицелом на будущее. Например, очень хорошо пойдет составление планов или учеба, т.е. все те затраты, которые принесут свои дивиденды в будущем. Работники рекламных агентств и туристических бюро, а также устроители выставок и презентаций могут получить выгодные заказы.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется решительнее отстаивать свои профессиональные интересы. Если вы проявите настойчивость, и будете готовы в случае необходимости пойти на риск, то добьетесь всего, чего хотели и даже более того. Успешно решаются вопросы наследования имущества. Можно договариваться с родственниками и оформлять соответствующие завещания.

Козерог

Козерогам удастся значительно укрепить свою деловую репутацию. Во многом это будет связано с тем, что вы сможете успешно решить какую-то сложную профессиональную задачу, проявив обширные познания. Успешно пойдет учеба у студентов. Вы сможете без проблем сдать экзамены. Успех ожидает работников торговли, транспорта и связи, а также всех тех, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей.

Водолей

Водолеи всегда немножко изобретатели и рационализаторы, устремленные к тому, чтобы сделать этот мир более совершенным. И сегодня вы сможете реализовать свои таланты в техническом творчестве. Также это хорошее время для приобретения навыков обращения с инструментами. Также это хорошее время для оформления страховки и усиления мер по безопасности бизнеса.

Рыбы

Рыбам звезды советуют действовать открыто. Сегодня у вас усиливаются творческие способности, что позволит занять призовые места в конкурсах, кастингах, любых конкурентных видах деятельности. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить рекламные мероприятия. Те из вас, кто предрасположен к техническому творчеству, смогут найти интересные технические решения, повысить производительность и качество труда.