Как коварное солнечное затмение 4 декабря повлияет на человечество

Почему первая половина декабря будет непростой и что нам даст коридор затмений?

Поочерёдный переход Солнца и Меркурия из мрачноватого Скорпиона в апартаменты Стрельца (соответственно 22 и 24 ноября) поменяет планетную картину в сторону более оптимистичных настроений.

Месяц Стрельца по своим характеристикам для многих может стать отдушиной по сравнению, по крайней мере, с довольно тяжёлой энергетикой уходящего месяца Скорпиона.

Пожалуй, первая половина периода до солнечного затмения 4 декабря станет и более спокойной, позитивной, деловой – напряжённых взаимосвязей планет не ожидается. В то же время в ладном между собой аспекте будут всё это время держаться Венера и Марс, а концовка ноября (29 ноября – 1 декабря) пройдёт на фоне респектабельных связей с участием группы планет. Не упускайте этот довольно творческий и вдохновенный период в конце ноября, перспективными в это время могут оказаться новые знакомства, можно планировать и романтические встречи.

Затем на некоторое время есть смысл снизить обороты активности – солнечное затмение 4 декабря и ближайший к нему период (2-5 декабря) лучше провести спокойно, без лишних рисков, перегрузок по здоровью, сложных поездок, денежных вложений и без кардинальных решений вопросов. Чуть позже, с 6 по 9 декабря, своё напряжение в событийном плане может внести не такой уж частый опасный аспект Марса и Юпитера. Учитывая, что 7-го через конфликт с Нептуном ослабнет и Меркурий – этот период (6-9 декабря) можно считать довольно коварным для перемещений на любых видах транспорта, а также сбоев и плохих условий для работы коммуникационных систем. Ещё один бич и территория конфликта Марса с Юпитером – провокации в пограничных районах, миграционный и дипломатический кризис.

В дальнейшем, с 10 декабря до конца периода (до 21 декабря, дня зимнего солнцестояния) установится в целом стабильная планетная картина, без явных поводов для встряски. Однако и этот отрезок содержит пару любопытных дней для наблюдения за действительностью и переменой событий. В понедельник, 13 декабря, сразу две планеты Марс и Меркурий поменяют знаки, что всегда включает какие-то новые программы. По минимуму – переход Марса в Стрельца и Меркурия в Козерог могут выстрелить в ракурсе новых правил международных перевозок и поездок, а также возможных конфликтов и запретов в этой сфере между странами.

Второе событие этой декады – разворот Венеры 19 декабря в ретроградное движение и её длинное соединение с неоднозначным Плутоном. Вариантов развития событий этого аспекта, да ещё на фоне растущей вражды главного годового конфликта Урана с Сатурном, не так уж мало как в личном плане, так и в общественной жизни. Но о чём можно предупредить уже сейчас – постарайтесь не поддаваться на провокации, не обращать особое внимание на ворчание близких, любимых, друзей по крайней мере с 18 декабря. Время непростое, довольно эмоциональное и может привести к незапланированным конфликтам и разрывам отношений.

Сравнительно более позитивные дни периода – 22, 28 (первая половина дня), 29-30 ноября, 6, 10,13-14, 20 декабря. Успехов!