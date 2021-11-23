Общаемся обо всем и ни о чем — гороскоп на 24 ноября

20-21 лунные сутки. День станет переходным в части информации, выбора маршрутов и способов связи.

К вечеру удастся выйти на правильный путь, нужного человека, перспективную тему или надежный источник данных. Часто это будет канал прошлого, получающий новое значение. Именно на конец дня лучше планировать переговоры и отправку в путь. Взаимодействие Луны и Меркурия поможет поддержать контакты за рубежом и восполнить пробелы в знаниях. В списке интересов сегодня наука, образование, воспитание детей, журналистика, медицина, комплекс политических или игровых стратегий, область международных коммуникаций, туризм.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня все самое интересное начнется вечером, и до его наступления советуют заниматься текущими делами. Можно остаться дома, углубиться в быт или в семейную проблему. Вечер обещает вести издалека, важные встречи, выход на нужного человека, тему или маршрут. Возрастет интерес к образованию, путешествиям, политике, науке, мировым событиям или общению с иностранцами.

Телец

Тельцам стоит завершить насущные дела до вечера, с его приближением обстановка начнет давать много пищи для размышлений. Возможно появление новых людей, идей или известий издалека. В центр внимания могут попасть домашние планы. Возможен открытый или приватный разговор на животрепещущую тему. Особый интерес вызовут темы жилья, воспитания детей, переезда, получения информации или доставки грузов.

Близнецы

Сегодня Близнецам желательно заниматься рутиной и беречь силы: самые важные и захватывающие события начнут происходить в конце дня. Возможно, объявится нужный человек, подтвердится факт из далеких источников или высших инстанций. Темой вечера может стать приглашение к обещанному диалогу, долгожданный отклик от влиятельного лица, юриста или собеседника-иностранца, контакт с учителем или учеником.

Рак

Пока не настал вечер, Раки могут исходить из своего настроения и сиюминутных потребностей. Не помешают проницательность и осмотрительность в общении с нужными людьми, даже если с их стороны есть симпатия и встречный интерес. В конце дня возможна весть, связанная с делами детей, учебой, работой, питомцами, покупками или здоровьем. Может быть затронута тема заработка, взаимопомощи или оплаты услуг.

Лев

Львам вплоть до вечера лучше быть «в тени». Можно заняться домом, здоровьем, частной жизнью или тайными маневрами. Если вы болеете или уязвимы, не помешает энергосберегающий режим и проверка систем безопасности. Вечер поможет вам восстановить ценную связь, сделать личное заявление, перейти к креативной форме мышления или выступить в более выгодной роли. Возможны вести от детей или беседа с ними.

Дева

Сегодня Девам не стоит упускать из виду домашние новости, события на родине или в месте будущего проживания: не исключено, что именно там произойдет самое интересное. Вечером может появиться повод для общения с домочадцами, земляками, арендаторами, с людьми или службами, имеющими отношение к жилью. Возможно семейное совещание или тайный разговор тет-а-тет. Родителям важно учесть интересы детей.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам покончить с текущими делами до наступления вечера: это позволит им сбросить груз лишних забот, отрешиться от дел и провести остаток дня ярко и интересно. Вечерние часы подходят для свободного общения, познавательных экскурсий, интеллектуальных игр, посещения дружеских компаний и неформальных мероприятий, для личного или дистанционного общения с чужестранцами.

Скорпион

Сегодня значимый момент для Скорпионов - вечер. Это может быть собеседование или судьбоносная встреча, плановое или спонтанное мероприятие. Важно вовремя уловить изменившиеся требования момента в части общения и самопрезентации (особенно, если затронут фундаментальный вопрос: карьера, жилье, имидж). Не рекомендуются излишне вызывающая манера поведения, явная нервозность и упреждающая агрессия.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше отложить все новые старты на вечер: утром смутит стечение обстоятельств или внутренний барьер, например, суеверный страх неудачи. Завершение тайных рискованных процедур, наоборот, лучше не затягивать. Поздний вечер настроит на знакомую удачную волну и добавит уверенности в себе. Он хорош для общения, возвращения к учебе или исследованию, личного заявления, отправки в путь.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит проявлять лишнюю инициативу. Оптимальная тактика - поддерживать доверительные отношения и проявлять должную деликатность. Если вы планируете сохранять активную жизненную позицию до вечера, в конце дня будьте внимательны к новым требованиям обстановки: возможно, будет смысл стать чуть ярче, смелее, игривее, раскованнее, блеснуть широтой кругозора или чувством юмора.

Водолей

Первую половину дня Водолеям стоит целиком посвятить повседневным мелочам и требованиям момента. Одновременно не помешает дозировать нагрузки и следить за своим самочувствием: усталость, раздражение или недомогание грозят снизить ваши возможности вечером. В конце дня вас могут вызвать на разговор или позвать на встречу, и лучше, чтобы вы были «в форме»: не исключены каверзные вопросы и ситуации.

Рыбы

Главное достоинство этого дня для Рыб - базовая эмоциональная гармония, которая не покинет их до вечера. Благодаря ей большинство Рыб может отдыхать или спокойно заниматься любимым делом. Вечер внесет в этот сценарий коррективы: напомнит о себе правило, дедлайн, долг, скрытая угроза, здоровье или нужда в профессиональной помощи. Возможны новости с работы. Могут закапризничать дети или питомцы.