Самые несчастные в любви знаки зодиака

В Гарвардском университете вычислили, какие знаки зодиака наименее счастливы в личной жизни.

Астрология тут уже ни при чем — исследовались только данные статистики.

В топ-3 самых несчастных знаков вошли Девы. Тяжелый характер и груз ответственности, который они берут на себя, мешают счастью Дев. Несмотря на образ вечного мученика, Девы способны на тяжелый и напряженный труд — и достигают успехов если не в личной жизни, то в делах.

Не могут назвать себя счастливыми и Раки. Мнительность и сомнения в своих силах мешают им, а вредные привычки прилипают легко и уходят трудно. Они не могут управлять людьми и оказываются в подчиненной роли, в которой не чувствуют себя на своем месте. Это касается и семейной жизни.

Самыми несчастными считаются Рыбы. Прирожденные интроверты, они от самоанализа легко переходят к самокритике и самобичеванию. Рядом им нужен человек, который бы постоянно подбадривал их, предлагал помощь. Такую родственную душу удается найти редко, и многие Рыбы, увы, обречены на одиночество.