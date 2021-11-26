Потеряем коннект — любовный гороскоп на 27 ноября

Сегодня мы перестанем понимать вторую половинку и на это будут причины.

Овен

Сегодня на пути влюбленных Овнов могут встать досадные мелкие помехи, на преодоление которых у них уйдет какое-то время. Не исключено, что придется разбираться в сложившейся путанице вплоть до вечера. Важно не растерять при этом свой первоначальный романтичный настрой и избегать раздражительности.

Телец

Сегодня Тельцам может казаться, что любимый человек что-то недоговаривает или на что-то им намекает - и не исключено, что интуиция их не обманывает. К счастью, мелкие загадки этого дня вскоре прояснятся, а их причина (при отсутствии веских дополнительных оснований для тревоги) быстро забудется.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть начеку в любом диалоге, и личные разговоры с представителями другого пола не являются исключением из этого правила. Не поленитесь проявить особую внимательность, если ваш партнер - иностранец, или беседа идет на чужом вам языке: даже легкое непонимание сейчас чревато.

Рак

Недоразумения этого дня не влияют на чувства Раков, но могут создать им помехи в личных коммуникациях - например, при попытке добраться до места встречи или отправить любовное послание. Риск заминок выше, если партнеров разделяет расстояние или приходится говорить о любви на малознакомом языке.

Лев

Сегодня что-то мешает Львам быть романтиками и всецело посвятить себя любви. Не исключено, что нечто похожее будет происходить и с их партнерами. Общение влюбленных в эти сутки может превратиться в обсуждение мелких бытовых деталей, не имеющих отношения к тому, что их в действительности связывает.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам отложить важное свидание, если они настроены на романтичный и очень страстный лад - иначе общение с пассией может свестись к философским или бытовым беседам, а не к желанному чувственному слиянию. Постоянным парам стоит поговорить о жилье, совместной учебе или поездке.

Весы

Сегодня Весам и их любимым нелегко понять друг друга. Недоразумения и минуты непонимания возможны на этапе договоренностей, в процессе пути или прямо на свидании. День усиливает риск заблудиться или опоздать, препятствует полной искренности. Встрече могут мешать бытовые дела и скрытые недомогания.

Скорпион

В этот день Скорпионам может изменить чутье в любовных делах. Также их может что-то смущать или настораживать. Звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу и не торопить события, если на то нет особых веских причин. Ничего не случится, если вы перенесете романтическое свидание на завтра.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов вероятны промашки в словесном выражении мыслей и чувств, что не улучшит уровень их взаимопонимания с партнером в моменте и грозит создать им проблемы на будущее. Вдобавок, ясности в отношениях помешают запутанные обстоятельства, которые также сложились не без вины Стрельцов.

Козерог

Обстоятельства этого дня мешают Козерогам довериться своему чутью в любви. Звезды не рекомендуют спешить с отправкой письма, налаживанием контакта или ответом на вопрос, а также просить совета насчет личной жизни у посторонних. Стоит удвоить осторожность, если приходится общаться на чужом языке.

Водолей

Сегодня Водолеи могут оказаться повышенно чувствительны к финансовым или интимным деталям своего романа. Не исключено, что события этого дня вновь напомнят им о неприятном случае из прошлого и заставят их заново начать о нем размышлять. В отношениях этот день провоцирует на «неудобные» вопросы.

Рыбы

Сегодня Рыбам и их партнерам трудно понять друг друга. Причиной может быть как личная несовместимость на каком-то важном уровне, так и сумма обстоятельств, которые пока не позволяют двум сердцам найти путь друг к другу. Лучше избегать знакомств, отложить свидание или честный разговор о наболевшем.