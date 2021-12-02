Укрепляем позиции — финансовый гороскоп на 3 декабря

Сегодня мы можем показать начальству, на что способны, и подвинуть вперед свою карьеру.

Овен

Овны в этот день смогут проявить свои изобретательские и рационализаторские способности. Это положительно отразится на профессиональной деятельности, связанной с интеллектуальным трудом. Также вы преуспеете в профессиональной учебе. Особенно удачно день складывается для тех, чья работа связана с ремонтом и обслуживанием техники, машин. Вы сможете легко обнаружить и устранить технический дефект.

Телец

У Тельцов благоприятный день для демонстрации своих знаний и умений на публике. Многие из вас проявят чудеса сообразительности и смогут найти ответы на наиболее сложные интеллектуальные задачи. Студенты вузов смогут успешно сдать экзаменационные и зачетные задания. Тем, кто ищет новую работу, рекомендуется проходить собеседования – вы сумеете произвести хорошее впечатление на работодателя.

Близнецы

Близнецам рекомендуется отдавать предпочтение той работе, в которой имеется большой опыт и много навыков. Дело в том, что вы сможете хорошо выполнить знакомую вам работу, а в новой работе вы можете потерять много времени впустую. Старайтесь непременно доводить до конца начатые дела, даже если для этого придется задержаться на работе. Благодаря внимательности и предусмотрительности вы сможете получить благодарные отзывы клиентов при работе в сфере услуг.

Рак

Удачно складывается этот день для Раков, специализирующихся на торгово-закупочной и посреднической деятельности. Можно делать оптовые закупки товара на складе в расчете на розничную продажу. Вы сможете провернуть очень выгодные сделки, которые принесут вам быстрый доход. Рекомендуется наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Это особенно относится к тем, кто занимается выполнением услуг или работает в составе творческого коллектива.

Лев

Львам в этот день рекомендуется наращивать усилия по увеличению производительности труда и уровню доходов. Наиболее успешно пойдет деятельность, связанная с работой в офисе, на складе, оптовой базе, магазине, строительной площадке, агентстве по сделкам с недвижимостью. Звезды советуют заниматься улучшением условий труда на рабочем месте. Постарайтесь до полудня успеть завершить наиболее важные дела, поскольку во второй половине дня вас могут часто отвлекать.

Дева

Девам в этот день рекомендуется наращивать усилия по расширению и укреплению деловых связей. Если у вас на повестке дня много контактов, то отдавайте предпочтение в первую очередь тем, в которых вы лично являлись инициатором. Хорошо проходит работа с документами и информацией. Это время благоприятствует запоминанию информации, что особенно хорошо для тех, кто изучает иностранные языки.

Весы

Весам в этот день удастся получить спонсорскую помощь, субсидии, компенсации или льготы от работодателя. Речь может идти о материальной помощи при расходах на лечение, покупке путевки в санаторий с целью восстановления здоровья. Также это удачный день для умственного труда. Звезды советуют выполнять профессиональные обязанности спокойно и несуетно. Старайтесь плыть по течению и выполнять дела по мере их поступления.

Скорпион

Скорпионы сегодня смогут предложить друзьям и единомышленникам интересную идею, которая многих заинтересует. Это отличное время для всестороннего развития коллективного сотрудничества, составления планов, проведения проектно-конструкторских работ и маркетинговых исследований. Благоприятное время для любых видов творческой активности. При этом важной составляющей успеха должно стать ваше личное желание, ваша инициатива.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется действовать методами тайной дипломатии. Возможно, вам удастся заручиться поддержкой влиятельного человека с целью карьерного продвижения. Тем, кто занимает руководящие должности, могут поступить хорошие известия. При этом очень важно проявлять личную инициативу в делах. Неожиданно может поступить финансовая помощь и поддержка. Например, вам вернет долг человек, который давно не появлялся на вашем горизонте.

Козерог

Козерогам лучше использовать этот день для профессионального обучения и обмена опытом с коллегами. Вы сможете в течение короткого времени усвоить большое количество полезной информации. При этом вы можете оказаться в условиях, которые будут ограничивать вашу свободу поведения – берегите здоровье. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для служебных командировок.

Водолей

У Водолеев в этот день могут произойти положительные сдвиги в карьере. Если в вашем трудовом коллективе проходят кадровые перестановки, то у вас может появиться шанс для укрепления своих позиций, занятия более высокой должности или расширения круга ответственности. Благодаря слаженному взаимодействию с коллегами вы сможете увеличить производительность труда и повысить качество работы.

Рыбы

У Рыб в этот день удачное время для достижения взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве. Переговорный процесс может войти в завершающую стадию и закончится подписанием соответствующих документов. Прекрасное время для восполнения пробелов в профессиональных знаниях. Студентам не составит труда сдать экзамены и зачетные задания.