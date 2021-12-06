Перепроверяем сказанное — финансовый гороскоп на 7 декабря

Сегодня очень важно проверять информацию на факты.

Овен

Неоднозначно складывается этот день для Овнов. В первой половине дня усиливается ваша интеллектуальная активность, что положительно отразится на учебе и повышении квалификации. Вторая половина дня может быть связана с финансовой нестабильностью, возрастает вероятность убытков. При проведении банковских операций вы рискуете допустить ошибку, что приведет к зависанию денежного перевода.

Телец

Тельцам в этот день будет трудно находить взаимопонимание с деловыми партнерами. Если вы вели переговоры, то сегодня ваш контрагент может отказаться пойти на сотрудничество. Также возможны нарушения договорных обязательств при выполнении профессиональных обязанностей. Возможно, ваши деловые партнеры или клиенты не выполнят обещаний, и вы из-за этого понесете финансовые убытки.

Близнецы

Близнецам рекомендуется активнее сотрудничать с деловыми партнерами. Также это хорошее время для привлечения клиентов при выполнении индивидуальных услуг. Можно прилагать усилия для расширения и укрепления деловых связей. Вместе с тем в трудовом коллективе могут возникать конфликтные ситуации из-за отсутствия должного взаимодействия между коллегами.

Рак

У Раков в течение дня могут возникнуть разногласия с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Не пытайтесь навязывать кому-либо свою линию поведения и привлекать коллег к личным инициативам. Сложнее всего придется тем, кто по профессиональным обязанностям вынужден совершать частые поездки, заниматься оформлением документов, вступать в контакты с клиентами. Также это достаточно непростой день для тех, кто работает в финансовом секторе экономики.

Лев

Львам, работающим в сфере услуг, удастся привлечь клиентов благодаря рекламным мероприятиям. Используйте для этого что-нибудь новенькое, нетрадиционное, можете импровизировать в работе с клиентами. Вместе с тем, это достаточно трудный день для работников сферы недвижимости и строительной индустрии. Если ваша работа связана с техникой и механизмами, то старайтесь строго соблюдать правила техники безопасности.

Дева

Трудный день для Дев, проходящих обучение в вузе или колледже. Звезды не советуют вам браться за изучение нового учебного материала до тех пор, пока не повторите и не усвоите пройденный материал. При служебных командировках могут возникнуть непредвиденные осложнения. Сосредоточитесь на тех видах трудовой деятельности и проектах, которые близки к завершению.

Весы

У Весов достаточно сложный день, как в финансовом смысле, так и с точки зрения развития деловых контактов. Особенно неблагоприятное время для контактов с влиятельными людьми, вышестоящим начальством. Основной проблемой может стать недостаточная оценка вашего труда. Вы будете много работать, однако оплата за проделанную работу может оказаться ниже ваших ожиданий.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется воздерживаться от выполнения важной работы. Не следует делать то, о чем вас никто не просит. Возможно, вы сейчас не вполне правильно представляете себе положение вещей и можете допустить ошибку. Не следует доверять сведениям, полученным из деловой переписки. Если вы работаете с документами, то следите за сохранностью деловых бумаг – не исключена потеря документов.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день может быть связан с неожиданными происшествиями, в результате которых темп работы может быть нарушен. Если вы работаете с техникой и механизмами, то будьте осмотрительнее в плане соблюдения техники безопасности – возрастает вероятность мелкого производственного травматизма и технических неполадок, сбоев.

Козерог

У Козерогов этот день складывается неблагоприятно для поддержания делового партнерства. В ходе сотрудничества следует проверять все, что вам говорит деловой партнер - звёздные влияния указывают на риск идеализации людей и склонности принимать желаемое за действительное. Держитесь подальше от контактов с иностранцами и людьми, приехавшими издалека.

Водолей

Водолеи сегодня могут столкнуться с излишне строгим отношением начальства к своей персоне. Будьте готовы к критическим замечаниям и ограничениям вашей инициативы, исходящим от начальства. Также это не лучшее время для согласования планов работ вместе с коллегами по трудовому коллективу. В профессиональной деятельности может усилиться фактор нестабильности, и ваши действия могут оказаться неудачными.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется действовать открыто. Если в каком-то деле вы ощутите серьезные препятствия, то лучше приостановить усилия и не искать обходные пути. Помните, что в этот день ваша деятельность может оказаться под пристальным вниманием соответствующих контролирующих органов власти. Склонность к поиску обходных путей при выполнении работы может негативно отразиться на вашей репутации.