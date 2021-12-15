Неожиданные минуты радости — любовный гороскоп на 16 декабря

Сегодня звезды подарят нам радость, романтику и любовь.

Овен

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Овнам найти время для прогулки по магазинам или просмотреть предпраздничные каталоги: не исключено, что именно там найдется ответ на мучительный вопрос «что подарить любимому человеку на Новый год». Организовывая свидание, желательно продумать изысканное меню.

Телец

Влюбленным Тельцам этот день обещает удачу, рост личной привлекательности и душевный подъем. На волне охвативших их чувств многие Тельцы будут склонны к расточительности и окажутся не прочь превратить рядовое свидание в настоящий фестиваль. Если это момент примирения, оно будет счастливым и бурным.

Близнецы

В эти сутки для влюбленных Близнецов одинаково ценен душевный и материально-бытовой комфорт. Успех свидания, как и гармония отношений в целом, будет во многом зависеть от их сексуальной совместимости с любимым человеком, а также от взаимной готовности избегать чрезмерной суеты и лишней огласки.

Рак

Сегодня звезды советуют влюбленным Ракам не терять связь с реальностью и ценить возможность разделить с любимым человеком «земные радости». Неплохое место для свидания - ресторан или уютное кафе. Если вы вместе прошли через приключение, стоит его отпраздновать: это еще одна ступень к сближению.

Лев

Сегодня один из тех дней, когда Львам лучше не вступать с любимым человеком в идеологические споры и не задевать его убеждения. Если у партнера какие-то неприятности, остерегайтесь задевать его «больное место»: возможно, он или она переживает сдачу позиций гораздо сильнее, чем хочет вам показать.

Дева

Сегодня в любви Дев ждет полная гармония или неожиданная минута удачи. Дополнительный подарок судьбы - возможность замедлить ход событий на пару месяцев, чтобы извлечь максимум пользы из этого приятного момента (например, получше узнать ценности друг друга или примириться после долгой ссоры).

Весы

Сегодня Весам будет несложно поладить с любимым человеком на почве общих дел и практических ценностей. Сохранить отношения окажется проще, если влюбленных связывают не только романтические чувства и надежды, но и реальные партнерские достижения - например, общий ребенок, дом, вложения или бизнес.

Скорпион

Сегодня звезды обещают Скорпионам любовную удачу. На благоприятный исход событий можно рассчитывать даже в том случае, если поведение любимого человека экстравагантно, а ситуация изначально непредсказуема. Это подходящий момент для оживления прежних симпатий и попытки реанимировать забытый роман.

Стрелец

Чтобы заинтересовать своей персоной объект симпатий, Стрельцам сегодня мало блеснуть интеллектом: часто им придется задействовать те или иные материальные аргументы. Если ваш главный козырь - креативная энергия, то продемонстрируйте ее в каком-то полезном деле или в решении нестандартной задачи.

Козерог

Сегодня Козерогам нежелательно отказываться от свидания: оно не только подарит им приятные минуты, но и добавит поводов для дальнейшего развития нужных им событий (особенно, если речь идет о восстановлении отношений). Не последнюю роль сыграет личная привлекательность, не стоит в ней сомневаться.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что самый простой путь к любовной гармонии сегодня связан с домашней обстановкой, тайной или налетом прошлого. Если вы вновь вернетесь с любимым человеком в места, где были счастливы или надеялись жить вместе, в ваших отношениях наметятся новые неожиданные нотки.

Рыбы

В этот день все сложится для влюбленных Рыб удачно. Очень возможна приятная компенсация за прежние любовные страдания или другой положительный момент, связанный с прошлым. Не стоит отказываться от свидания, даже если вы не в настроении, или ситуация не во всем соответствует вашим тайным ожиданиям.