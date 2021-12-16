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Три знака зодиака, которым светит переезд в 2022 году

16 декабря 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи вычислили знаки зодиака, которым в наступающем 2022 году, скорее всего, придется переезжать.

Три знака зодиака, которым светит переезд в 2022 году

Рак

Переезд светит Ракам — им наконец придется принять решение, меняющее жизнь. Изменения в профессиональной или личной жизни, подвернувшиеся интересные варианты могут повлечь за собой стремление к переменам — и вот вы уже пакуете чемоданы.

Скорпион

Переезд вероятен и для Скорпионов — любознательные и не пасующие перед вызовами, они оседлают ветер перемен и унесутся куда душе угодно.

Козерог

Козерогам в первой половине 2022 года помогут Уран и Юпитер: укрепят решимость и принесут радость и оптимизм. Эти знаки решатся сменить жилье в нужный момент — они сразу поймут, что время переезжать пришло и терять возможность не стоит.

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