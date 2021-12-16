Три знака зодиака, которым светит переезд в 2022 году
Астрологи вычислили знаки зодиака, которым в наступающем 2022 году, скорее всего, придется переезжать.
Рак
Переезд светит Ракам — им наконец придется принять решение, меняющее жизнь. Изменения в профессиональной или личной жизни, подвернувшиеся интересные варианты могут повлечь за собой стремление к переменам — и вот вы уже пакуете чемоданы.
Скорпион
Переезд вероятен и для Скорпионов — любознательные и не пасующие перед вызовами, они оседлают ветер перемен и унесутся куда душе угодно.
Козерог
Козерогам в первой половине 2022 года помогут Уран и Юпитер: укрепят решимость и принесут радость и оптимизм. Эти знаки решатся сменить жилье в нужный момент — они сразу поймут, что время переезжать пришло и терять возможность не стоит.
WMJ.ru: последние новостиПтичий грипп возвращается? Он мутировал и может быть опасней ковидаТоп-3 знака Зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 летМужчины этих 3 знаков Зодиака — самые страшные контрол-фрики
Нас попытаются обмануть — финансовый гороскоп на 16 декабря
Неожиданные минуты радости — любовный гороскоп на 16 декабря
Жизнь каких знаков зодиака круто изменится в декабре
Берем все в свои руки — гороскоп на 16 декабря
Лучшие качества знаков зодиака
Можно ли разговаривать с умершим близким
На какие знаки зодиака в 2022 году обрушится денежный дождь
Диджитал-прогнозатор Rambler&Co. Что ждёт в 2022?
Народные приметы на 16 декабря 2021 года: что нельзя и что можно делать