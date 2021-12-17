Дуться или простить — любовный гороскоп на 18 декабря

Сегодня нам придется сделать важное решение.

Овен

Сегодня Овнам и их любимым лучше оказаться не наедине друг с другом, а в компании (особенно, если с ней связана их первая встреча или другие приятные воспоминания). Парам, переживающим сложный период, это поможет вспомнить о начале отношений и вновь начать ценить хорошие моменты своего романа.

Телец

Сегодня даже прагматичные и верные Тельцы способны поддаться чувствам под влиянием нахлынувших на них воспоминаний, о чем им не всегда следует сообщать партнеру: возможно, он или она поймет ситуацию неправильно. Одиноким Тельцам не стоит принимать случайные виражи своих эмоций за истинную любовь.

Близнецы

Сегодня Близнецы верят в своего партнера. Они не хотят разочаровываться в отношениях, которые считают идеальными, даже при наличии сомнений. Вскоре жизнь проверит их идеалы на прочность, а пока торопить события не стоит: сегодняшнее свидание должно быть гармоничным, романтичным и давать надежду.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам устроить свидание там, где есть повод для обмена мыслями, поле для наблюдений и пища для ума. С постоянным партнером в эти сутки лучше обсуждать не рутину совместной жизни, а духовные вопросы, внешние события и последние новости. Возможно, придется что-то скрывать.

Лев

Сегодня звезды советуют влюбленным Львам дорожить светлыми моментами романтического прошлого, но думать о будущем. Сейчас тот самый период, когда в личных отношениях важнее смотреть не друг на друга, а «в одном направлении». Если судьба подарила вам партнера-единомышленника, не отвергайте ее дар.

Дева

Сегодня Девам не стоит спешить с выводами и обещаниями в личных отношениях. В отличие от прочих областей, в этой сфере жизни у них пока не слишком широк «угол обзора», из-за чего возможны неверные оценки, ложные догадки или тупиковые решения. Лучше наслаждаться в любви моментом, не строя планов.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня подходящий день для романтического свидания со знаковым подтекстом - например, прощальной встречи или вечера воспоминаний. Не стоит произносить много пафосных слов: суть момента будет очевидна и без них. Важно удержать то хорошее, что было в последний год.

Скорпион

Сегодня звезды обещают Скорпионам необычные волнующие моменты в рядовых свиданиях и легкое расставание, если они хотят поставить в какой-то истории точку. В этот день несложно «расстаться друзьями» - в таком случае, не исключено желание напоследок поэкспериментировать или проявить широту души.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют не откладывать романтическую встречу, даже если на нее отведено мало времени: сейчас стоит ценить любую возможность свидания. Если партнер медлит или отмалчивается, рискните проявить инициативу, на пороге нового жизненного этапа в любовных отношениях не помешает ясность.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить важное для себя свидание - но не сидеть сложа руки, если оно намечается в ближайшие дни: в этом случае, самое время заняться его подготовкой. Для начала, не помешает раздобыть как можно больше полезной информации, именно она добавит куража и уверенности.

Водолей

Сегодня звезды помогают Водолеям удержать любовное счастье или сохранить надежду на него. Но позитивный настрой может принести мало пользы, если его не разделит партнер. По возможности, проведите этот день вместе или на связи: поддерживать пламя в очаге любви проще, если контакт душ не прерывается.

Рыбы

Сегодня не стоит упускать момент тем Рыбам, которые хотят, но боятся расстаться с неподходящим человеком. Дружелюбный и позитивный настрой дня позволит сделать это без сожалений и в то же время с благодарностью. Счастливым парам не повредит спонтанное свидание в свободном «облегченном» формате.