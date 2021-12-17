Почему не получается поменять жизнь после Нового года

Текущий 2021-й год уже подходит к концу. Чаще всего у людей накапливаются проблемы и переживания, которые, как они считают, разрешатся сразу с приходом Нового года.

Однако астролог Алексей Фадеев спешит огорчить жителей Земли тем, что начать новую жизнь с чистого листа в 2022 году, к сожалению, сразу не получится. Это связано с тем, что в первые недели Нового года Меркурий возьмет ретроградный курс.

— С 13 января по 3 февраля наш любимый Меркурий будет ретроградным, поэтому начать новую жизнь после праздников не получится, — поделился астролог.

Однако специалист посоветовал действовать уже сегодня, если человек хочет что-то изменить в своей жизни и начать что-то новое, передает Пятый канал.

Также астролог рассказал, что в канун Нового года не стоит совершать большую ошибку — звонить своим бывшим любовникам. Поскольку именно сейчас самое опасное время, когда они могут вновь появиться в вашей жизни и принести много проблем.

— Хотите новую судьбу — ждите и новую любовь! — рекомендует Фадеев.

Уточняется, что астрологи предостерегают людей от активных действий в периоды «обратного» движения Меркурия. Знатоки в области тонких материй уверены, что в это время обстоятельства будто восстают против человеческого успеха и препятствуют любым начинаниям.