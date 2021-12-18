Духовная связь — любовный гороскоп на 19 декабря

В этот день очень важно не только говорить, но и показывать свою любовь.

Овен

Сегодня утром влюбленным Овнам может показаться, что они решили все свои проблемы личного свойства и впереди беззаботный период гармонии - но вечер покажет, что это не совсем так. Либо сами Овны, либо их партнеры вернутся к надоевшей неприятной теме, которая вновь требует обсуждения и компромисса.

Телец

Во второй половине дня Тельцы смогут поладить со своей половинкой практически в любом вопросе, но это займет у них какое-то количество времени или других ресурсов. Не исключено, что им придется проявить изобретательность, пустить в ход хитроумные дипломатические аргументы или поискать компромисс.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит ловить минуты любовной удачи утром, при этом больше ценить знаки духовной, а не телесной гармонии. Вечером ситуация станет менее романтичной, зато окажется хорошим тестом на истинную близость: тот, кто любит, не уйдет «в туман» при виде ваших повседневных насущных забот.

Рак

Сегодня Ракам стоит отложить активное общение с любимым человеком на вторую половину дня. К этому моменту желание поговорить окажется взаимным, а тема будет знакомой. Чтобы «старая песня о главном» не пошла вновь по замкнутому кругу, самое время подумать над новой нестандартной постановкой вопроса.

Лев

Самым романтичным периодом для Львов сегодня окажется утро. В это время им лучше откликнуться на призыв любимого человека или не спешить расставаться с ним. К вечеру над любовной романтикой возьмет верх неизбежная проза жизни. Если вам кажется, что она губит любовь, отложите свидание или контакт.

Дева

Сегодня Девам вновь напомнит о себе давний событийный узел в их личной жизни. Звезды намекают, что пора заняться им всерьез, иначе он всякий раз будет ставить ловушки и создавать помехи. Если ключ к решению проблемы у партнера, настало время проявить изобретательность и вызвать его на разговор.

Весы

Сегодня Весам будет проще поддерживать огонь в горниле любви утром. Для одиноких Весов это время веры и надежды. Вторая половина дня не слишком удачна для романтической встречи или знакомства. В постоянных парах она даст повод для взаимных вопросов или для упражнений в партнерской дипломатии.

Скорпион

Скорпионам лучше отложить свои личные контакты на вторую половину дня. Она создаст условия для приятной переписки и подскажет в ней подходящие слова, а также «организует» минимальные нужные декорации для встречи, если таковая планируется. В ключевые моменты свидания вам пригодится чувство юмора.

Стрелец

События этого дня затронут в памяти влюбленных Стрельцов сложную тему или заденут в их душе больную струну. Во второй половине суток любое слово или известие может разбудить в их сознании неоднозначные интимные переживания. В это время опасны недостаточно деликатные шутки и «неудобные» вопросы.

Козерог

Во второй половине дня Козероги рискуют, заводя знакомство или вступая в романтический диалог. Не расслабляйтесь, если перед вами бывший партнер: он достаточно изучил ваши слабые места, чтобы при случае «невинно» их задеть. Постоянным партнерам стоит быть поделикатнее, шутки сегодня могут ранить.

Водолей

Сегодня соприкоснуться с любовной романтикой Водолеям поможет утро. Для многих Водолеев при этом будет важна духовная связь. Не стоит планировать романтическую встречу на вторую половину дня: возможен неприятный разговор или сомнительный поворот событий, в лучшем случае, будет повод посмеяться.

Рыбы

Рыбам лучше отложить тесный контакт с любимым человеком на вторую половину дня. Свободным Рыбам в этот период начнет больше везти в переписке и поиске. Не исключено, что вместо новой романтичной встречи веселые звезды сведут их с уже знакомым персонажем - в шутку или всерьез, покажет ближайший год.