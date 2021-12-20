Налаживаем связи — финансовый гороскоп на 21 декабря

Сегодня стоит устанавливать отличные связи и с руководством, и с партнерами.

Овен

Овнам в течение дня будет удаваться относительно быстро решать новые и подчас необычные для себя задачи. Ваш творческий потенциал и возросшие интеллектуальные способности положительно проявятся в учебе, особенно при самостоятельном обучении чему-либо. Хорошее время для внесения усовершенствований в привычный стиль работы. Можно использовать технические новшества.

Телец

Тельцы в этот день смогут сделать намного больше работы, если будут находиться в комфортных условиях. Поэтому хорошо бы позаботиться об улучшении условий на рабочем месте. Также это весьма продуктивный день для фрилнсеров, выполняющих заказы клиентов у себя дома. Отношения с вышестоящим руководством улучшаются, вы сможете успешно выполнить данные вам приказы и распоряжения.

Близнецы

Близнецам рекомендуется чаще прислушиваться к подсказкам интуиции и случайно полученной информации. Помните, что сегодня для вас нет случайной информации, а есть подсказки для того, чтобы вы могли принимать правильные решения. Деловые встречи и совещания с единомышленниками лучше запланировать на утро. Возможно, вы будете поставлены в ситуации, когда потребуется подтверждать уровень и глубину ваших профессиональных познаний.

Рак

Ракам в этот день удастся повысить производительность труда и значительно ускорить темп работы, если будет взят курс на использование технических новинок и информационных технологий. Если специфика вашей работы предполагает использование компьютеров, то многие вопросы удастся снять. Вы блестяще справитесь со стоящими перед вами задачами. Это хорошее время для процедуры переаттестации.

Лев

Львам в первой половине дня рекомендуется активнее взаимодействовать с людьми издалека. Это чаще всего бывает при ведении электронной переписки или во время служебных командировок. Вторая половина дня может быть связана с несогласованностью в работе над творческими проектами. Могут быть проблемы в отношениях с коллегами.

Дева

Девам в первой половине дня удастся понять скрытые пружины, которые приводят в движение финансовые потоки. Это особенно важный день для работников банков и бухгалтерий – ведь вы сможете более глубоко, на интуитивном уровне, понимать механику финансовых процессов. Хорошо заниматься оплатой счетов, погашением долгов по кредитам и размещением депозитных вкладов.

Весы

Весам в первой половине дня удастся использовать арсенал своих психологических познаний для гармоничного сотрудничества в деловом партнерстве. Возможно, вам придется налаживать контакт с весьма необычным и своенравным человеком, и тонкое понимание психологии поможет вам в этом. Успешно поработают водители транспорных средств, консультанты и торговцы.

Скорпион

Скорпионам, занимающим руководящие должности, в этот день рекомендуется заниматься техническим творчеством и прилагать усилия к тому, чтобы усовершенствовать свою работу и труд подчиненных. Первая половина дня складывается намного удачнее с точки зрения внедрения технических новшеств. Это хорошее время для кризисных менеджеров, которые способны проявить себя в полной мере только острых динамичных ситуациях.

Стрелец

У Стрельцов этот день связан с усилением творческого и интеллектуального потенциала. Поэтому более всего преуспеют представители умственного труда и творческих профессий. В первой половине дня вы сможете преуспеть в решении сложной задачи и тем самым подтвердите свой высокий профессионализм. Успешно поработают работники кредитно-финансовых учреждений и страховых агентств.

Козерог

Звезды советуют Козерогам в середине дня быть осмотрительнее при работе с техникой и механизмами. Из-за вашей собственной рассеянности или невнимательности вы можете случайно нарушить правила техники безопасности и нанести себе травму. Также следует воздерживаться от отправки денег в другие регионы и страны. Не следует заниматься составлением бизнес-плана – пока вы обдумываете план, обстоятельства могут стремительно поменяться.

Водолей

Водолеям в утренние часы рекомендуется совершать деловые поездки с целью установления контакта с потенциальными деловыми партнерами. Чем раньше вы встретитесь, тем скорее сможете договориться о сотрудничестве. Вторая половина дня, напротив, связана с разногласиями и нестабильностью в партнерстве. Также при работе в сфере услуг вам могут сделать претензии клиенты.

Рыбы

Рыбам рекомендуется делать ставку на сотрудничество с теми коллегами, с которыми установились хорошие личные отношения. При этом необходимо помнить, что для такого сотрудничества больше всего подходят утренние часы. Вторая половина дня может быть связана с трениями между начальством и подчиненными. Не лучшее время для кадровых перестановок и приема на работу новых сотрудников.