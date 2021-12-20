Больше слушаем и меньше говорим — гороскоп на 21 декабря

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке обеспечивает сильную связь с домом, семьей и родиной, но не всегда гарантирует комфорт.

Глубокие привязанности могут соседствовать с предубеждением, неуживчивостью, обидчивостью, моральным прессингом, мягкой манипуляцией под видом заботы. При стремлении к миру и балансу, возможны моменты тяжелой атмосферы в доме, браке или любовном союзе, жертвы ради семьи или сложные отношения с ее женской частью. Напомнят о себе затяжные материальные проблемы и имущественные претензии - например, связанные с наследством. Скрытый вред могут нести традиционные привычки в быту и питании.

Овен

Сегодня многим Овнам приходится удерживать равновесие между своей частной жизнью и другими целями, порой идти на жертвы ради желания угодить родителям или землякам. Может с трудом даваться баланс расходов на домашние и все прочие нужды. Родственники могут вмешаться в личные и материальные планы. Возможно непонимание с партнером или его близкими, давление со стороны женской части семьи или группы.

Телец

Этот день для Тельцов удачен - но обстановка часто будет казаться им далекой от идеала, а их душевный настрой вплоть до ночи может оставаться мрачноватым. Полной гармонии с близким и дальним окружением сегодня способны мешать те или иные традиционные предубеждения: идеологические, культурные. Может все чаще напоминать о себе не разрешенный до конца юридический, материальный или семейный вопрос.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам считать деньги, придирчивее проверять покупки и контролировать сделки: это поможет избежать неприятностей (например, выбора просроченного товара), нивелировать лишние риски и даже из кризиса извлечь выгоду. День подходит для хозяйственного шоппинга, сбыта ненужного, решения судьбы старых вещей и активов, улаживания вопроса об отсрочке выплаты или погашении долга.

Рак

Сегодня задача Раков - восстановить разумное равновесие в деловых отношениях и красивый баланс в личных. Желательно и сберечь в них гармонию, и отстоять свои базовые интересы (звезды подсказывают, что это вполне реально). Многих Раков будет гипнотизировать чужое обаяние - особенно в общении с бывшим партнером - но это не помешает им интуитивно распознать завуалированную манипуляцию в свой адрес.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам побыть в одиночестве или в компании близких людей. Не стоит уклоняться от неприятных обязанностей, но лучше не заниматься утомительной черновой работой. В психологическом плане, эти сутки располагают к закрытости. Не стоит афишировать свои тайные симпатии и слабости, нюансы самочувствия и материального положения, а также выносить на общее обозрение семейные секреты.

Дева

Сегодня Девы могут комфортно провести время в обществе своих давних друзей или близких родственников. Также хорошую компанию могут составить бывшие клиенты или коллеги. Хорошо провести этот день в семейном кругу или в местах прежних традиционных встреч - особенно, если вы ищете вдохновения или нуждаетесь в доверии, хотите оживить романтические воспоминания или дать пищу творческому воображению.

Весы

День подчеркнет Весам наиболее противоречивые грани их ситуации. Некоторые противоречия будут затяжными - особенно, если связаны с их недвижимостью, гражданством, наследством или принадлежностью к традиционному сообществу. Многим Весам будет нелегко даваться поддержание равновесия в семье, браке, земляческих и имущественных отношениях. Мешать гармонии могут старые счеты, долги или предрассудки.

Скорпион

Сегодня Скорпионы легко находят точку опоры и адаптируются к обстоятельствам. Возможно, им поможет привычка, полученное воспитание или опыт «прошлой жизни» (например, путешествий). Противоречия, создающие проблемы многим людям из их окружения, не покажутся им трагичными. Будет интуитивно найден баланс в любовных, семейных и материальных делах, в общении с чужестранцами и соотечественниками.

Стрелец

Стрельцам день дает возможность мирно уладить финансовые или семейные дела, но лишь на время. Это подходящий момент для полюбовного соглашения, подразумевающего уступку, отсрочку или частичный взаимозачет. В зависимости от ситуации это возможно внутри семьи или во внешней сфере, например, в бизнесе. Может получить особое значение личная подпись, согласие партнера, созаемщника или поручителя.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам оставаться дипломатами и чаще включать обаяние. Это хороший дополнительный аргумент, если достигнуто соглашение - и еще один шанс вызвать симпатию, если переговоры не дали нужного результата. Старайтесь контролировать свои эмоции и психологическую силу: в любых отношениях, включая романтические, семейные и брачные, вам сейчас жизненно необходимы мир и равновесие.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям поддерживать теплые «семейные» отношения с подчиненными и сослуживцами, а также проявлять больше сочувствия к близким людям, к любимому человеку и стараться выслушивать их жалобы. Не исключено, что в таком режиме пройдут ближайшие недели. Выслушивание «исповедей» окупится: жертвуя своим временем ради других, вы начнете получать больше пищи для своих размышлений.

Рыбы

Этот день Рыбам лучше использовать не для утомительных дел, а для отдыха, погружения в старое хобби или поддержки романтических симпатий. Если на повестке дня работа, стоит отдать предпочтение ее мирным спокойным граням. Можно интуитивно найти удачное временное решение финансовой или творческой проблемы. Возможен растущий интерес к педагогике, родительству, творчеству или духовной стороне жизни.