Гороскоп для Близнецов на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Близнецам в грядущем году.

Для большинства Близнецов 2022 год будет спокойным и размеренным, без глобальных событий и переживаний. Почему? Потому что в этом знаке в наступающем году не будет никаких важных планет, и затмения перейдут с оси Стрелец-Близнецы на ось Скорпион-Телец. А весь 2021 год затмения шли как раз по Близнецам. И у многих из них случились кардинальные перемены в жизни: от новой профессии до рождения детей.

Поэтому сейчас Близнецов ожидает передышка и затишье. Однако, если есть определенные цели и планы на год, то можно найти наиболее активные периоды года, в которые будет так называемое «сгущение факторов». Например, обе социальные планеты – Юпитер и Сатурн – взаимодействуют со знаком Близнецов в течении года. И несут с собой определенные возможности. Сатурн делает гармоничный аспект – трин – из знака Водолея, в частности, а Сатурн – планета профессии, социального статуса и высоких достижений. Поэтому многие Близнецы могут ожидать продвижения в карьере, повышения, или даже руководящего поста, ведь Сатурн – планета руководителей.

Особенно этот аспект хорошо для тех Близнецов, профессия которых связана с новыми технологиями, наукой, интернет-технологиями, фрилансом. Именно эти темы проходят по знаку Водолея в астрологии. Особенно актуален будет этот аспект Сатурна для Близнецов, родившихся в период с 1 по 10 июня, то есть – в середине знака. Вторая социальная планета – Юпитер – тоже будет делать аспекты на знак Близнецов, сначала напряженный, затем – гармоничный. Юпитер – планета роста и новых горизонтов, планета новых возможностей. Можно ожидать новых горизонтов в буквальном смысле слова – частые поездки, командировки за границу.

Юпитер также напрямую связан с преподаванием и наставничеством, и если вы трудитесь в таких сферах, то весь год вам будет сопутствовать успех, будет приходить много новых возможностей, в том числе – знакомства с полезными влиятельными людьми. Также Юпитер может способствовать росту вашей популярности, публичности, авторитетности. Особенно, если ваша профессия связана с соцсетями, медициной, природными ресурсами, спортом, металлом.

Гороскоп для женщин-Близнецов на 2022 год

Многие женщины-Близнецы могут вступить в брак в новом году, опять-таки, благодаря аспектам Сатурна и Юпитера. Это две планеты статуса, а замужество – новый социальный статус. А замужние женщины могут ожидать повышение статуса и карьерного роста своих супругов и/или отцов.

Гороскоп для мужчин-Близнецов на 2022 год

Мужчины-Близнецы могут ожидать спокойный и планомерный рост в социуме, гармоничную атмосферу как дома, так и на работе. Однако, есть нюанс в первой половине года, с января по май, когда одна негативная точка на небе – Лилит – будет проходить по знаку Близнецов. Она может спровоцировать распространение сплетней и слухов о вас, ухудшении вашей репутации. Будьте бдительны, и хорошенько обдумывайте все сказанное, чтобы затем оно не было использовано против вас.

Любовный гороскоп для Близнецов на 2022 год

Как уже было сказано выше, многие женщины-Близнецы выйдут замуж, но это в случае, если они к этому времени уже состоят в отношениях. При планировании бракосочетания наиболее благоприятный период – июнь, когда планета любви Венера будет проходить по этому знаку. Мужчинам же прогнозировать брак сложнее, поскольку за образ жены у них отвечает не Солнце, а Луна, а она в индивидуальном гороскопе рождения может находится абсолютно в любом знаке зодиака. Ее положение вычисляется по точной дате и времени рождения. Однако, шансы обрести любовь или жениться гораздо больше в марте, июне и октябре.

Финансовый гороскоп для Близнецов на 2022 год

Прекрасный год для любых финансовых инициатив! Благосостояние будет постепенно расти при условии продуктивного труда, без попыток прыгнуть выше головы. С мая по ноябрь – хороший период для вложений и инвестиций, а также – для операций с вашими валютными вкладами. А если у вас его нет – самое время открыть. В этот же период могут быть очень хорошие премии, поощрения, гонорары, в общем, деньги немножко «на халяву»)

Гороскоп здоровья для Близнецов на 2022 год

Самые уязвимые органы Близнецов – это ключицы, руки и дыхательная система. Именно они будут находится в зоне риска в период ретроградного Марса в знаке Близнецов: с ноября и до конца года. Будьте внимательны к себе, укрепляйте иммунитет и занимайтесь профилактикой травм.