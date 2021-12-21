Выходим из зоны комфорта — гороскоп на 22 декабря

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве поощряет креатив, предприимчивость, изобретательность и управляемый азарт, приветствует игры, маневры, соревнования, импровизации, акции с элементами авантюры и шоу.

Подходящие сферы интересов: спорт, туризм, творчество, реклама, военное дело. Удачный день для тренировок и репетиций, для проверки снаряжения, оборудования, новогодней пиротехники, спортивного и туристического инвентаря, а также экспериментов с иллюминацией: елочными гирляндами, сценариями световых шоу. С детьми хорошо посещать игровые комнаты, цирковые и ледовые представления, другие зрелищные мероприятия.

Овен

Овнов день приглашает к активному творческому образу жизни, призывает найти применение своей энергии и изобретательности. По возможности, звезды советуют отложить рутинные дела и заняться чем-то более креативным. Отличное поле деятельности - подготовка к запланированной новогодней вечеринке или путешествию. Подходящие сферы интересов: спорт, реклама, игры, эксперименты, обновления, детские нужды.

Телец

Сегодня у Тельцов возможен нестандартный взгляд на домашние дела. Этот день склоняет к творческим экспериментам, что весьма кстати, так как дом или другое владение может рассматриваться как вероятная площадка для скорого новогоднего действа. Если планируется путешествие, настала пора подумать о пристанище в пути: стоянке, гостинице, доме друзей. Родителям придется подумать об интересах детей.

Близнецы

Сегодня звезды предлагают Близнецам обратить внимание на солнечную сторону событий - например, на уже близкий праздник и связанные с ним мероприятия. Это отличный повод отвлечься от серьезных мыслей и тайных страхов, пообщаться с детьми и друзьями. Стоит подумать о техническом оснащении - например, спортивном инвентаре - и физической подготовке: не исключено, что Новогодняя ночь пройдет активно.

Рак

Сегодня Ракам лучше отвлечься от своих личных интересов и привычек, чтобы проникнуться общей бодрой атмосферой. Именно она станет источником энергии, ловкости, креативного вдохновения или спортивного азарта. Этот день способен дать стимул к творчеству или кураж для остроумного делового маневра. Может взволновать назревающее необычное коллективное мероприятие, царящий вокруг дух игры и авантюры.

Лев

Сегодня у Львов есть и поле для действий, и нужный импульс энергии. Возможно волнение в связи с неожиданным поворотом событий. Важно помнить, что ни один барьер в этот день не является непреодолимым, всюду есть доступные варианты и их комбинации. Если где-то невозможна лобовая атака, найдется законный обходной маневр. Удачный момент для посильных физических нагрузок, для игр и занятий спортом.

Дева

Сегодня звезды подсказывают Девам поле для творчества, которое иногда может быть неожиданным. Возможно, это будет их новое, старое или временное жилье, предполагаемая территория для встречи Нового года или другое место, где есть повод для креатива. Можно заняться оборудованием шоу-рума, концертной или выставочной площадки, детской комнаты. Даже офис может быть превращен в театральные подмостки.

Весы

Сегодня Весы получат предлог вырваться из эмоционально давящей атмосферы на яркий свет или свежий воздух. День хорош для занятий с минимумом официоза, но с хорошей организацией и заранее заданным сценарием. Удачный момент для сотрудничества, командной тренировки, подготовки праздника или выставочного шоу, репетиции новогоднего или другого представления, посещения игровой или спортивной площадки.

Скорпион

Чтобы добиться цели, Скорпионам сегодня придется проявить больше активности, ловкости и креатива. Может пригодиться артистизм, хорошая спортивная форма, изобретательность, пробивная энергия. Одновременно требуется профессионализм и умение держаться в заданных рамках. Обратной стороной победы может стать стресс или внезапный разлад с друзьями. Старт ответственного мероприятия лучше отложить.

Стрелец

День дает Стрельцам возможность выплеснуть ту энергию, которую генерирует огненная динамичная часть их натуры. Многие Стрельцы найдут отдушину в спорте, игре, креативной части бизнеса, подготовке к зимним каникулам. Хорошее решение - провести больше времени в активном режиме с детьми, учениками или воспитанниками, что особенно актуально для Стрельцов-родителей, педагогов, инструкторов и тренеров.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам заранее рассчитывать свои силы: творческие и другие импульсы этого дня увлекательны, но связаны с долей риска и могут потребовать удвоенной энергоотдачи. Чем сложнее задуманное мероприятие, тем больше оснований заранее просчитать варианты, чтобы не превысить отпущенный лимит и не сойти раньше времени с дистанции. Прежде чем импровизировать, стоит подстраховаться.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит быть готовыми не только к оригинальным шансам, но и к сюрпризам. Не исключено, что вас втянут в игру, которую вы не можете полностью контролировать. Но и отказываться от подвернувшихся возможностей звезды вам не советуют: сейчас у вас есть определенное преимущество. Правильно просчитав ситуацию и сманеврировав, вы сумеете стать лидером в паре или взять верх над противником.

Рыбы

Рыбам не стоит медлить, если ситуация требует от них активных смелых действий с элементами творчества. Блеснув талантом, инициативой или ловкостью, сегодня можно продвинуться в карьере, обратить на себя внимание коллег или начальства. Если вы не слишком энергичны или не любите импровизировать, поищите профессионального помощника или тайного добровольца, который выполнит эту часть работы за вас.