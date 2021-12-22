Верим в свой успех — финансовый гороскоп на 23 декабря

Сегодня очень важно верить в себя — так мы добьемся всего.

Овен

Первая половина дня складывается благоприятно для работы с финансовой документацией и отчетностью. Вы сможете собрать все необходимые документы для предоставления в банк с целью получения ссуды. В конце дня начальство останется довольно результатами вашей работы. Вы будете способны быстро включаться в новые нестандартные ситуации и находить оригинальные решения.

Телец

Тельцам в первой половине дня удастся познакомиться с потенциальным деловым партнером и обозначить с ним круг тем, представляющих взаимный интерес. Успешно пойдут дела, связанные с творческим проявлением своей личности. Вторая половина дня благоприятствует профессиональному обучению, развитию масштабных проектов и конкурентным видам деятельности.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется сосредоточить максимум внимания на подготовке финансовых и бухгалтерских отчетов о проделанной работе. Вы сможете беспрепятственно получить всю необходимую информацию для этого. Вторая половина дня благоприятна для работы с недвижимостью и строительства объектов.

Рак

Ракам в первой половине дня удастся с легкостью оперировать информацией и добиваться успеха в торгово-закупочной и посреднической деятельности. Например, вы узнаете место, где можно дешево купить оптовую партию ходового товара с целью реализации в розницу. Вторая половина дня благоприятна для заключения сделки. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо вы информированы и правильно ли ориентируетесь в ситуации.

Лев

Львам в утренние часы рекомендуется наращивать усилия для завершения всех дел, которые висели у вас все последнее время. В этом случае сам процесс доделывания пойдет у вас гораздо быстрее и легче, чем вы предполагали. Вторая половина дня благоприятна для выполнения текущей работы практически в любой сфере деятельности.

Дева

Девы в первой половине дня смогут проявить себя тонкими психологами. Прежде всего это проявится в умении находить взаимопонимание с интересующими вас людьми и использовании деловых связей для проворачивания взаимовыгодных сделок. Вторая половина дня благоприятна для той работы, которой вы занимаетесь с увлечением и азартом.

Весы

С утра Весам рекомендуется заниматься вопросами извлечения прибыли из того ресурса, которым вы располагаете. Например, вы можете попытаться получить компенсацию или льготу за свои расходы на лечение или за проезд до работы и обратно от работодателя. Вторая половина дня благоприятна для выполнения частных заказов на дому.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется в этот день смотреть вперед, в будущее, и ориентировать себя на перспективу. В первой половине дня хорошее время для контактов с единомышленниками и обсуждения с ними планов на совместную деятельность. Вторая половина дня позволит вам выйти на более широкую аудиторию со своими идеями и предложениями.

Стрелец

Стрельцам, занимающим руководящие должности, в этот день удастся реализовать многие из своих задумок. В первой половине дня вам поступит информация, которая позволит понять реальную ситуацию и наметить правильные управленческие решения. Вторая половина дня удачна для роста доходов. Вы сможете не только увеличить размер доходов, но и правильно распорядиться имеющимися у вас финансовыми ресурсами.

Козерог

У Козерогов в первую половину дня успешно пойдет учеба. Особенно это относится к студентам вузов и колледжей, занимающихся коллективно в аудитории, когда есть возможность не только слушать лектора, но и обмениваться знаниями. Вторая половина дня больше подходит для самостоятельного обучения. Также будут полезны контакты с иностранцами и людьми из других регионов. Чаще заглядывайте на профессиональные форумы в интернете.

Водолей

У Водолеев в этот день усиливается интуиция и особенно чутье на финансы. Вы сможете правильно угадывать те направления деятельности, которые способны принести максимально высокий доход. Удачное время для финансовых операций, оформления кредитов или размещения депозитных вкладов. Бизнесменам рекомендуется усилить активность по поиску инвесторов.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется ориентироваться на всемерное развитие делового партнерства. Благодаря оптимистическому настрою и уверенности в успехе вы сможете увлечь внимание потенциальных партнеров, заинтересовав их своими предложениями о сотрудничестве. Вы сможете преуспеть в торгово-закупочной и посреднической деятельности.