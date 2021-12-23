Разгребаем завалы задач — гороскоп на 24 декабря

20-21 лунные сутки. В первой половине этого дня есть риск пустых ожиданий и несбыточных планов (особенно любовных, творческих, связанных с детьми, отдыхом или праздником).

Однако именно утром будет шанс запастись дополнительным вдохновением. После полудня Луна в Деве начнет настраивать на полезные насущные дела, но на многих путях возникнут препятствия. Возможны минуты суеты и раздражительности, поломки, ссоры, мелкие травмы, проблемы при оказании помощи. Лучше отложить несрочную командировку, лечебную процедуру, сотрудничество с иностранцами, обращение в сервис, ветеринарную клинику, международную организацию.

Овен

Утром Овнам стоит отнестись критичнее к надеждам на будущее: либо время уже упущено, либо планы нуждаются в корректировке. Вторая половина дня принесет суету. На пути к любому полезному результату ждет преграда или путаница. Возможны неполадки с техникой, инструментами, здоровьем или питомцами, сложности в дороге, при обслуживании или в общении с иностранцами, минуты раздражительности по мелочам.

Телец

Тельцам стоит отложить все важные дела до второй половины этого дня. Утренние порывы могут оказаться бесполезными и даже вредными. Приступая к любой задаче, стоит заранее готовиться к мелким осложнениям. Возможны проблемы в путешествии, тренировке, исследовании, учебе, в делах за рубежом. Справиться с ними помогут ловкость, мобильность, гибкость, чувство юмора, общительность и любознательность.

Близнецы

Первую половину этого дня Близнецы могут посвятить темам, которые нельзя назвать рутинными - например, творческим планам или духовным вопросам. Во второй половине дня на повестке окажутся «мелочи жизни», хозяйственные или служебные дела. В это время возрастет риск мелкого ущерба, небольших травм и конфликтов с окружением. Не повредит осторожность в работе, уборке, лечении, обращении с питомцами.

Рак

В первой половине дня Ракам лучше воздержаться от крупных покупок, важных решений и затратных экспериментов: есть риск напрасной траты ресурсов. Во второй половине дня пригодится внимательность в общении с повседневным окружением, аккуратность за рулем, в мелких технических и ручных операциях и в лечебных процедурах. Возможны размолвки и сюрпризы в пути, проблемы при получении услуг, опоздания.

Лев

Утром Львам стоит сдержать свой темперамент, чтобы не начать сражаться с уже не существующим оппонентом - или умерить надежды, чтобы не рассчитывать на помощь уходящего друга. Вторая половина дня направит внимание на практические темы, заставит заняться служебными, финансовыми, медицинскими или бытовыми мелочами. Не исключен материальный ущерб или поломка из-за невнимательности, спешки и суеты.

Дева

Девам придется стать активнее во второй половине дня. Звезды предупреждают, что на пути к успеху появляются «подводные камни», пора удвоить бдительность, проницательность и гибкость. Любое дело начнется с устранения преграды. Могут наметиться тревожные предпосылки к тайной проблеме: саботажу в работе или семье, мелким разногласиям с иностранцами и близкими, скрытым неполадкам в доме или в машине.

Весы

Утром у многих Весов будет искушение заглянуть в будущее. Звезды намекают, что в нем есть «слепые пятна», и не стоит строить точных планов, пока хотя бы одно из них не прояснится. Вторая половина дня создаст явные или скрытые неудобства. Возрастет риск осложнений в поездках, рутинных работах, лечебных процедурах. Могут подвести или создать проблемы сервисы, коллеги, партнеры, попутчики, помощники.

Скорпион

В этот день у Скорпионов маловероятны крупные успехи. Желанным подвижкам в делах могут препятствовать остаточные явления прошлого или заминки, вызванные переходным периодом. Лучше использовать сложившуюся ситуацию для пробных шагов: небольшие эксперименты помогут обнаружить уязвимости в собственной тактике или в действиях друзей, протестировать технику или метод, найти скрытую брешь или подвох.

Стрелец

Стрельцам стоит начать утро с прикосновения к духовной стороне своей жизни. Во второй половине суток придется заняться здоровьем или рутинными насущными делами, стабильный успех в которых сегодня под вопросом. Многих Стрельцов (особенно рожденных в ноябре) подведет их неаккуратность или несдержанность. Возрастет риск конфликтов, в том числе с начальством, помощниками и представителями медицины.

Козерог

Сегодня для Козерогов продуктивнее вторая половина дня, но беспрепятственное продвижение вперед маловероятно. Даже в привычном деле найдется ловушка. Возможен тест на ловкость, гибкость, эрудицию, наблюдательность, знание чужой культуры. Не исключены проблемы в общении с иностранцами, попутчиками, медицинскими и научными инстанциями, международными сервисами. Не стоит отправляться в дальний путь.

Водолей

Для Водолеев этот день может начаться с победы, но делать на нее ставку в дальнейшем не стоит. Нежелательно вступать в новые союзы и давать обещания. Вторая половина дня призывает к осторожности и аккуратности. В это время могут подвести друзья, не исключена проверка на ловкость и мастерство, может потребоваться медицинская помощь или мелкий ремонт, пригодиться тренерский или инструкторский опыт.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше действовать по ситуации, а она требует внимания к деталям. В первой половине дня нежелательно браться за новый фронт работ или чересчур усложнять (расширять) старый. Вторая половина дня усилит раздражительность и конфликтность, в том числе на идеологической почве. Стоит отложить личные встречи, переговоры, врачебные консультации, просьбы и заявления, оформление соглашений.