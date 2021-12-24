Новости могут выбить из колеи — гороскоп на 25 декабря

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве подчеркнет гармоничные стороны сложившейся ситуации и поможет мыслить практичнее.

Ее тригон к Меркурию особенно благоприятствует служебным контактам, поиску полезной информации, изучению инструкций, получению своевременных новостей и извещений. Хорошо вести переговоры и обращаться в архивы. Это продуктивный день для справочных, медицинских, санитарных, коммунальных служб, для консультантов и операторов на телефоне, для всех видов коммуникаций. Особый интерес могут вызвать нюансы здоровья, диеты и оплаты услуг. Подходящий момент для покупки лекарств и хозяйственных мелочей.

Овен

На повестке дня у Овнов сегодня может оказаться быт, работа или здоровье. День подходит для работы с полезной информацией (документами, инструкциями, справочниками), для общения с коллегами, начальством и подчиненными. Хорошо обсуждать профессиональные нюансы, детали обменно-возвратных операций и тонкости, связанные с оплатой услуг. Удачный момент для командировки, визитов в поликлиники и аптеки.

Телец

У Тельцов сегодня хорошие перспективы. Заминка в начале любого дела будет успешно преодолена и нужный путь окажется открытым. Данное обстоятельство особенно порадует Тельцов, которые сейчас путешествуют, улаживают правовые вопросы, получают образование, тесно общаются с иностранцами и иногородними, налаживают дистанционные связи. Это продуктивные сутки для переводчиков, гидов, юристов, педагогов.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит поставить на первое место насущные нужды момента. В зависимости от ситуации это может быть вопрос о жилье, семейное или супружеское обстоятельство, служебный долг, затяжной финансовый квест, забота о здоровье или безопасности, комплекс бытовых мероприятий, поиск полезной информации. Именно в этих направлениях лучше реализовать свое природное любопытство и тягу к общению.

Рак

Ракам не стоит пропускать этот день, если они заинтересованы в диалоге с конкретными людьми и получении предметных консультаций, хотят найти посредника или заполнить пробелы в знаниях. Это подходящий момент для прогулок, поездок, общения, учебы, посещения учреждений, а также для тесного контакта с близким окружением - например, соседями по дому или попутчиками. Возможны приглашения, извещения.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам отдать приоритет делам практическим, не упуская в них мелочи. Этот день подходит для покупки лекарств, полезных аксессуаров, хозяйственных и канцелярских принадлежностей. В списке контактов особое место могут занять связи с личными помощниками: бухгалтером, секретарем, врачом, заместителем, представителем сервиса. Хорошо обсуждать детали бюджета, оплату услуг, диету.

Дева

Сегодня Дев ждет удача в большинстве занятий, включая творческие, и в любых контактах, включая романтические. Ситуация позволяет им выступить в своем естественном образе или быть органичными в навязанной роли. Если вчера на их пути возникли помехи, они временно отступят. Наибольший успех ожидается в консультировании, интеллектуальной и художественной деятельности. Будет легко поладить с детьми.

Весы

Сегодня полезный результат и моральное удовлетворение ждут Весов в скромной закулисной деятельности, тщательном выполнении повседневных обязанностей или врачебных предписаний. День поможет найти информацию, связанную с жильем, работой, здоровьем или обслуживанием. Подходящий момент для обращения в службы поддержки, семейного совещания, приватного разговора с личным врачом или домашним персоналом.

Скорпион

Для Скорпионов это информативный и удачный день. Какая бы тема ни волновала вас в данный момент, не стоит откладывать ее изучение: время, потраченное на такие исследования, не пройдет зря. Также это прекрасное время для общения с нужными вам людьми, включая бывших коллег и соседей, родственников и друзей, знакомых и случайных попутчиков: контакты будут не только познавательными, но и приятными.

Стрелец

Сегодня Стрельцам могут пригодиться менеджерские или исполнительские навыки, общительность, хозяйственность, аккуратность и компетентность. Если наметился конфликт, есть шанс перевести его в конструктивное русло - например, сместив акцент с эмоций на обсуждение практических деталей. Особый интерес могут вызвать финансовые и медицинские темы, нюансы технического или информационного сопровождения.

Козерог

Сегодня Козероги найдут способ обойти препятствие или им помогут в этом сами обстоятельства. День хорош для учебы, переговоров, командировок, исследований, общения с бывшими и будущими попутчиками, контактов с представителями науки и медицины, связей с зарубежной клиентурой. У многих Козерогов возрастет тяга к забытым путям и темам, особенно, если к рациональному интересу добавится романтический.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня лучше работать с недостатками и исправлять погрешности (особенно, если был получен тревожный сигнал). День подходит для мелкого ремонта, уборки, правки текстов, приватных врачебных консультаций, обращения к архивам. Если ни одно дело не требует срочного вмешательства, не помешает заняться инспекцией запасов, проверкой защит или профилактическими работами.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно не уклоняться от переговоров, соглашаться на встречи и рассматривать практические предложения. Этот день подходит для деловых и профессиональных совещаний, но они вполне могут перейти в личные (особенно, если у вас и вашего собеседника имеются общие воспоминания и сохранились прежние нестандартные интересы). Не исключено, что старый друг вновь готов стать вашим союзником.