Не стоит медлить — любовный гороскоп на 25 декабря

В этот день нужно брать быка за рога: признаваться в чувствах, звать на свидание, делать предложение.

Овен

Овнам стоит помнить, что общение с объектом симпатий сегодня может оказаться не слишком романтичным. Не исключено, что многие разговоры, стартовав с лирической ноты, плавно перетекут в обсуждение деловых или бытовых нюансов. Но это прекрасный повод для контакта, если партнер является коллегой.

Телец

Сегодня звезды охотно помогают влюбленным Тельцам поддерживать контакт с пассией, в том числе на расстоянии. Даже если сейчас вы разлучены с объектом симпатий и не можете встретиться лично, ничто не помешает вам оставаться на связи. Удачный день для совместного путешествия или подготовки к нему.

Близнецы

Близнецам звезды напоминают, что даже в затруднительной любовной ситуации при них остаются общительность и дар слова - а это значит, что многое можно узнать и о многом договориться. Если роман завис в той или иной фазе, это не причина унывать, а возможность основательно обсудить «больную» тему.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам больше общаться с любимым человеком, так как диалог станет волшебным средством буквально от всех проблем. Мнение партнера может оказаться важнее собственного. Если накануне случилась размолвка или произошла ошибка, самое время уладить недоразумение по горячим следам.

Лев

Сегодня звезды подсказывают Львам действенные рецепты от любовной хандры или ощущения одиночества (неважно, реального или мнимого). На первом месте - повседневные дела и заботы о здоровье. Возможно, стоит подумать о работе, как пути к независимости, или о диете, как средстве стать привлекательнее.

Дева

Влюбленные Девы сегодня смогут наверстать упущенное, блеснуть перед любимым человеком каким-то талантом или выйти в общении с ним на нужный тон. Не стоит пропускать отличный день для активного общения, в том числе для обсуждения предполагаемого сценария Новогодней ночи или грядущих зимних каникул.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам назначать свидание в публичных местах, а в отношениях стремиться к внешним эффектам. Это день благоразумия, скромности и приватности. Постоянные пары могут найти удовольствие в обсуждении деталей совместного быта. Возможны мысли о бывшем партнере или вести о нем.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не придется долго ждать известий от любимого человека, а также сетовать на нехватку взаимопонимания: скорее, наоборот, проницательность позволит им видеть даже то, что от них пытаются скрыть. Это хороший день для общения, не стоит медлить с письмом, звонком или предложением.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может быть трудно придерживаться романтической линии разговора. О чем ни заговорили представители этого знака, велика вероятность ухода беседы в сторону работы или повседневных дел. Если любимый человек не против выслушать отчет об их насущных проблемах, свидание будет удачным.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги неплохо владеют всеми видами коммуникаций и искусно используют их в своих целях. Им будет несложно найти предлог для разговора и подобрать нужные слова для выражения своих романтических чувств. В любовной переписке они будут не прочь блеснуть хорошим слогом и эрудицией.

Водолей

Сегодня любовь не мешает Водолеям быть настороженными и придирчивыми. Некоторые Водолеи столкнутся с аналогичным поведением пассии - в этом случае, свидание станет поводом для обмена «наводящими вопросами». Получит особое значение интимная гармония в паре и наличие хороших совместных воспоминаний.

Рыбы

В этот день диалог Рыб с любимым человеком сложится удачно. Вряд ли стоит ожидать блесток юмора или особой легкости, зато будут деликатно затронуты очень важные темы. Разговор может коснуться как незавершенного прошлого, так и будущего. Не бойтесь задавать вопросы, которые считаете обоснованными.