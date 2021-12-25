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Пускаем в ход магическую привлекательность — любовный гороскоп на 26 декабря

25 декабря 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы сможем околдовать любого, если включим нашу харизму.

Пускаем в ход магическую привлекательность — любовный гороскоп на 26 декабря
Фото: Кадр из фильма "Секс по дружбе"

Овен

Овнам звезды намекают, что сегодня им стоит чаще оказывать близкому человеку мелкие знаки внимания. Какое именно действие они возымели, станет ясно ближе к ночи. Именно в этот день может оказаться особенно к месту вовремя заваренная чашка любимого чая, небольшая уступка или полезная подсказка.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня отличный день для романтической встречи, главное, не затягивать ее допоздна. В крайнем случае, стоит пользоваться любой возможностью наладить контакт с партнером и оставаться на связи с ним. Гармоничному развитию романа будут способствовать события прошлого.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам не стоит создавать в своей личной жизни суету. Гораздо приятнее может стать уютный быт и отсутствие необходимости куда-то мчаться. Сблизить может знакомая обстановка или банальное приготовление простой пищи. К ночи в отношениях может назреть важный разговор или вопрос.

Рак

В любовных отношениях Раков сегодня имеются все предпосылки для гармонии, а в случае ссоры - для успешной дипломатии (в крайнем случае, найдется посредник, который сумеет примирить партнеров). Это прекрасный день для романтической встречи. С приближением ночи в романе назреет ответственный момент.

Лев

Сегодня звезды не рекомендуют Львам увлекаться в любви широкими показными жестами, как бы эффектно они ни смотрелись со стороны. Гораздо более ценными и уместными окажутся небольшие знаки внимания, особенно, проявленные ко времени и к месту. Это день разумных комплиментов и полезных подарков.

Дева

Сегодня у Дев есть отличный повод предстать перед любимым человеком во всеоружии своего естественного обаяния. Бывший партнер, когда-то расставшийся с Девой, начнет втайне «кусать локти» и твердо решит вернуть счастье, которое потерял в ее лице. Поспешите: в конце дня время везения может иссякнуть.

Весы

Сегодня Весам лучше встречаться с любимым человеком в знакомых, комфортных и закрытых местах. Идеальный вариант - собственный дом или тайное любовное гнездышко, в котором все продумано до мелочей. В конце дня будьте готовы взять свою (и только свою) часть ответственности за баланс в отношениях.

Скорпион

Сегодня между Скорпионами и их партнерами царит взаимность, которой можно только позавидовать. Встречи этого дня - «непростые» и символичные, они могут быть спровоцированы одним из партнеров или подстроены самой судьбой. Могут вновь воссоединиться расставшиеся или когда-то разлученные влюбленные.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не помешает сделать любимому человеку приятный и полезный подарок. Звезды подсказывают, что это не лучший момент для роскошных даров и широких показных жестов. Хороший выбор - скромные, но красивые и удобные аксессуары для работы или мелочи, связанные со здоровым образом жизни.

Козерог

Влюбленным Козерогам стоит задействовать свои преимущества утром и днем. Самое время пустить в ход свою магическую привлекательность или тайный рычаг любовного прошлого, который все еще находится у вас в руках. Вечер покажет, насколько умело вы воспользовались дарованными вам судьбой ресурсами.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям принять ситуацию в своей личной жизни и постараться найти в ней хорошие стороны: они есть. Не тратьте энергию на бесполезную борьбу с судьбой, сейчас она задает вам темп. Вам придется пройти все этапы пути, даже если для этого потребуется долгий откат в прошлое.

Рыбы

Сегодня Рыбы искусно удерживают внимание симпатичного им человека и легко находят общий язык с постоянным партнером. Если завязывается новый роман, звезды советуют не торопиться: взаимный интерес велик, но вскоре жизнь может перенести вас в другую реальность, где прежние планы потеряют значение.

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