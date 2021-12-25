Пускаем в ход магическую привлекательность — любовный гороскоп на 26 декабря

Сегодня мы сможем околдовать любого, если включим нашу харизму.

Овен

Овнам звезды намекают, что сегодня им стоит чаще оказывать близкому человеку мелкие знаки внимания. Какое именно действие они возымели, станет ясно ближе к ночи. Именно в этот день может оказаться особенно к месту вовремя заваренная чашка любимого чая, небольшая уступка или полезная подсказка.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня отличный день для романтической встречи, главное, не затягивать ее допоздна. В крайнем случае, стоит пользоваться любой возможностью наладить контакт с партнером и оставаться на связи с ним. Гармоничному развитию романа будут способствовать события прошлого.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам не стоит создавать в своей личной жизни суету. Гораздо приятнее может стать уютный быт и отсутствие необходимости куда-то мчаться. Сблизить может знакомая обстановка или банальное приготовление простой пищи. К ночи в отношениях может назреть важный разговор или вопрос.

Рак

В любовных отношениях Раков сегодня имеются все предпосылки для гармонии, а в случае ссоры - для успешной дипломатии (в крайнем случае, найдется посредник, который сумеет примирить партнеров). Это прекрасный день для романтической встречи. С приближением ночи в романе назреет ответственный момент.

Лев

Сегодня звезды не рекомендуют Львам увлекаться в любви широкими показными жестами, как бы эффектно они ни смотрелись со стороны. Гораздо более ценными и уместными окажутся небольшие знаки внимания, особенно, проявленные ко времени и к месту. Это день разумных комплиментов и полезных подарков.

Дева

Сегодня у Дев есть отличный повод предстать перед любимым человеком во всеоружии своего естественного обаяния. Бывший партнер, когда-то расставшийся с Девой, начнет втайне «кусать локти» и твердо решит вернуть счастье, которое потерял в ее лице. Поспешите: в конце дня время везения может иссякнуть.

Весы

Сегодня Весам лучше встречаться с любимым человеком в знакомых, комфортных и закрытых местах. Идеальный вариант - собственный дом или тайное любовное гнездышко, в котором все продумано до мелочей. В конце дня будьте готовы взять свою (и только свою) часть ответственности за баланс в отношениях.

Скорпион

Сегодня между Скорпионами и их партнерами царит взаимность, которой можно только позавидовать. Встречи этого дня - «непростые» и символичные, они могут быть спровоцированы одним из партнеров или подстроены самой судьбой. Могут вновь воссоединиться расставшиеся или когда-то разлученные влюбленные.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не помешает сделать любимому человеку приятный и полезный подарок. Звезды подсказывают, что это не лучший момент для роскошных даров и широких показных жестов. Хороший выбор - скромные, но красивые и удобные аксессуары для работы или мелочи, связанные со здоровым образом жизни.

Козерог

Влюбленным Козерогам стоит задействовать свои преимущества утром и днем. Самое время пустить в ход свою магическую привлекательность или тайный рычаг любовного прошлого, который все еще находится у вас в руках. Вечер покажет, насколько умело вы воспользовались дарованными вам судьбой ресурсами.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям принять ситуацию в своей личной жизни и постараться найти в ней хорошие стороны: они есть. Не тратьте энергию на бесполезную борьбу с судьбой, сейчас она задает вам темп. Вам придется пройти все этапы пути, даже если для этого потребуется долгий откат в прошлое.

Рыбы

Сегодня Рыбы искусно удерживают внимание симпатичного им человека и легко находят общий язык с постоянным партнером. Если завязывается новый роман, звезды советуют не торопиться: взаимный интерес велик, но вскоре жизнь может перенести вас в другую реальность, где прежние планы потеряют значение.