Заводим полезные знакомства — гороскоп на 27 декабря

22-23 лунные сутки. Одна из целей дня - поддержка адекватных отношений на всех уровнях, от браков до контактов с инстанциями.

Луна в Весах сегодня охотно помогает любому законному сотрудничеству, но предупреждает о возможных объективных заминках и задержках. Нужна оценка ситуации: возможно, стало меньше льгот, простора для действий и каналов поддержки, изменились законы или ценности. В любом альянсе пора заново уточнить личные роли и интересы: уязвимости в договорах становятся причиной обострения личных разногласий. Коррекция финансовой, юридической или другой части соглашений не будет быстрой, нужно время.

Овен

Сегодня звезды рекомендуют Овнам удвоить дипломатичность, строже соблюдать закон, договор и правила поведения в социуме, стараться ладить с партнерами и руководством. День хорош для сотрудничества (включая международное), но поле возможностей сужается, а опасные разногласия все еще в силе. Может «зависнуть» диалог, судебное дело. Важно не нарушать социальный этикет и профессиональную этику.

Телец

Тельцам звезды советуют заняться предпраздничной подготовкой: выполнить рутинные обязанности или профессиональный долг, привести в порядок документы и контакты с коллегами, уладить правовые аспекты, уточнить договоры с сервисами. Не помешает подумать о красоте и здоровье, как основе для приятной встречи Нового года и удачных зимних каникул (особенно, если они связаны для вас с путешествиями).

Близнецы

Близнецам пора уточнить перспективу предстоящих зимних каникул: даже в самых продуманных планах найдется пункт, способный их подпортить. Близнецам-родителям стоит тщательнее проверять на этот предмет программу детского праздника. Не помешает прояснить детали, связанные с путешествиями: некоторые возможности изменены или больше не доступны на законной основе. Не стоит отвергать помощь издалека.

Рак

Сегодня Ракам не помешает навести порядок в доме или офисе, но начать звезды советуют не с уборки, а с диагностики отношений (особенно со значимыми для себя людьми). Вступать в неприятные переговоры при этом не обязательно: Новый год уже готовит хорошие перемены, помогающие поладить. Лучший путь к компромиссу в двойственной ситуации - общие рутинные хлопоты или принадлежность к одной группе.

Лев

Обстоятельства этого дня помогут Львам не выбиться из плана и графика, навести ясность в отношениях с людьми и инстанциями, аккумулировать и разумно расходовать энергию. Это подходящий момент для умеренной целевой активности: командировки, тренировки, подготовки к Новогодним мероприятиям, планового сотрудничества. Даже при недомогании или занятости сегодня хватит сил на необходимый минимум дел.

Дева

Сегодня Девам лучше избегать творческих импровизаций. Желательно действовать по плану или алгоритму, согласно расписанию, инструкции или профессиональным советам, скрупулезно соблюдать партнерские и семейные договоренности. Тогда любое дело пойдет ровнее и даст запланированный результат. Такой подход хорош не только в офисе, но и в домашних работах (например, ремонтных) и в тренировке питомцев.

Весы

Успехи Весов сегодня не в последнюю очередь зависят от собственной ловкости, организованности и опыта. Если вам трудно соблюдать взятый темп, держать высокую планку и всюду успевать, часть дел можно передоверить другим людям. Вам охотно подставит плечо коллега, партнер, друг или родственник - при условии, что у вас заключен договор, или вы поддерживаете добрые отношения на основе взаимопомощи.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше поставить на первое место не собственные вкусы или привычки, а совместные интересы. Порядок действий в этот день может продиктовать договор, этикет, семейная традиция, негласное правило в группе, старый долг или профессиональный план. В заданных рамках возможны варианты: не исключено, что ради общей цели придется поменяться с кем-то ролями, кого-то подменить или выручить.

Стрелец

Этот день напоминает Стрельцам, что они - часть группы или социума в целом, поэтому не должны оставаться героями-одиночками и пытаться всюду успевать лично. Вы сможете сделать вдвое больше, не потеряв в качестве, если рядом с вами проверенный партнер или надежная команда. Это прекрасный день для слаженных действий по знакомому сценарию (особенно, если он разработан вами или с вашим участием).

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам не отказываться от своих планов, но осторожнее демонстрировать свою целеустремленность. Вместо того, чтобы идти в лобовую атаку, сейчас имеет смысл использовать законные обходные пути. Чем лучше вы владеете искусством таких маневров, тем спокойнее пройдет ваш день, и тем ниже будут риски. Может пригодиться запасной инструмент, альтернативный путь, тайный помощник.

Водолей

Сегодня Водолеям обеспечена внешняя формальная защита, что не гарантирует им полной стабильности и ясности. В любых делах и отношениях есть второй план, а самое интересное происходит за кулисами. Возможны правовые и финансовые подвохи, тайные мотивы или прошлые грешки у друзей, любимых, партнеров, зарубежных знакомых. Стоит тщательнее проверять договоры, сделки и покупки, либо не спешить с ними.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам внимательнее отнестись к формальной стороне своих отношений с людьми и инстанциями - в первую очередь, профессиональных и финансовых. В меняющихся условиях полезно заново разобраться в налоговых деталях и юридической базе своих соглашений и контрактов, а также, возможно, в репутации партнеров или работодателя. Не исключено, что этот процесс займет не одну неделю.