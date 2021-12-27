Укрепляем репутацию — финансовый гороскоп на 28 декабря

В этот день очень важно отстаивать свои позиции и личное мнение.

Овен

У Овнов, занимающих руководящие должности, хороший день для принятия решений о реформировании структуры управления и кадровых перестановках. У вас будет неплохой шанс использовать нестабильность на рынках в своих финансовых интересах. В конце дня обязательно завершайте все те дела, которые планировали, даже если для этого придется задержаться на рабочем месте.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется усилить внимание к учебному процессу с точки зрения повышения уровня квалификации. Независимо от профессии всегда следует подходить к работе как к постоянному совершенствованию профессионального мастерства. И сегодняшний день очень подходит для такой учебы. В результате ваш авторитет может укрепиться.

Близнецы

Близнецам, возможно, удастся овладеть полезными навыками в работе с техническими новинками. В результате вы сможете существенно повысить производительность и качество своего труда. Также это хорошее время для конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными. Руководящие работники сумеют найти способ повысить мотивацию сотрудников к хорошей работе.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется браться за совершенно новые дела, пытаться приобрести навыки и решить такие задачи, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Можно тестировать технические новинки и пробовать работать на новом программном обеспечении. Это хороший день для публичных заявлений, прохождения процедуры собеседования и сдачи экзаменов.

Лев

Львам, работающим в офисе, удастся в полной мере проявить свои профессиональные качества. Вы сумеете с опережением сделать работу по подготовке отчетной годовой документации. Кроме того, это хорошее время для урегулирования отношений с некоторыми коллегами и наведения порядка на рабочем месте. Важно не допускать отставания от графика работ.

Дева

Девам звезды советуют активнее вступать в контакты с самыми разными людьми. Обмен мнений и информации сегодня будет полезен в вашей работе. Также это удачное время для деловых встреч, поездок, консультаций, торгово-закупочной и посреднической деятельности. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и привлечь новых подписчиков и заказчиков.

Весы

Весам в этот день представится возможность для дополнительного заработка. Особенно это относится к сотрудникам агентств по сделкам с недвижимостью, продавцам магазинов и работникам складских помещений. В конце дня укрепляются ваши отношения с вышестоящим начальством – встреча с влиятельными людьми может закончиться предложением новой работы.

Скорпион

Скорпионам в этот день необходимо с легкостью и хорошим настроением подходить к любой работе. Особенно это относится к тем, кто часто бывает в поездках или занимается обслуживанием клиентов. Ваш позитивный эмоциональный настрой пробудит симпатию к вам со стороны окружающих и будет способствовать гармоничному сотрудничеству. Активнее используйте имеющиеся деловые связи.

Стрелец

Стрельцы в этот день смогут увеличить уровень доходов за счет дополнительной подработки. Возможно, начальство попросит вас выйти поработать во внеурочное время за оплату в двойном размере. Также это хорошее время для выполнения частных заказов, в том числе при удаленной работе на фрилансе. Можно использовать этот день для оформления причитающихся вам выплат, компенсаций, субсидий.

Козерог

Козерогам в одиночку будет сложнее добиться выполнения своих планов. Поэтому звезды советуют вам искать единомышленников и объединять с ними свои усилия. Кроме того, вы почувствуете в себе способность к перспективному планированию и предвидению хода событий – используйте это для составления планов и действий на опережение. Не пропускайте собрания, совещания, планерки – там вы сможете использовать свое влияние в своих интересах.

Водолей

Водолеям, занимающим руководящие должности, в этот день может поступить важна информация. Используйте полученные сведения для принятия взвешенных управленческих решений. Если вы работаете в непосредственном контакте с начальством, то ваши отношения станут более доверительными. Также есть шанс найти дополнительный источник доходов.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся блеснуть своими профессиональными познаниями. Возможно, вам потребуется решать какой-то сложный вопрос, требующий высокой квалификации, и вы прекрасно справитесь с поставленными задачами. Все это благоприятно отразится на вашей деловой репутации. Успешно проходит защита дипломной работы и кандидатской диссертации.