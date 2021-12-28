Гороскоп для Стрельца на 2022 год

Наш астролог рассказала, к чему готовиться Стрельцам в грядущем году.

Очень интересный и насыщенный год для Стрельцов. В 2020-2021 многие из них столкнулись с совершенно новыми поворотами судьбы из-за того, что по оси Стрелец-Близнецы проходили затмения. И для многих они уже сформировали новые жизненные пути, по которым предстоит идти дальше.

2022 же дополнительно придаст драйва, энергии и оптимизма, для реализации новых планов и идей. Ведь Стрелец – не Стрелец без множества идей, и стремления к покорению новых горизонтов. В этом году Юпитер – планета, которая и является управителем этого знака, будет активно взаимодействовать со Стрельцом, в первой половине года – немного напряженно, а во второй – гармонично.

Что это значит? Что Стрельцам может повезти по-крупному в целевой сфере. Впрочем, они и так любимчики фортуны, из всего Зодиака Стрелец – самый везучий знак. Что такое «целевая сфера»? Это область жизни, в которой либо вы сами в этом году будете проявлять активность, либо тот сектор индивидуального гороскопа, в котором стоит Юпитер. Поскольку в контексте данной статьи мы не можем разбирать личные гороскопы, то ограничимся сферой жизни, которая будет наиболее важна для вас в новом году.

Итак, в период с января по май Стрельцы могут получить какую-то возможность, но столкнутся с препятствиями, прежде чем смогут ее использовать. Зато уже с мая, когда Юпитер войдет в знак Овна, удача улыбнется еще раз, и все устроится наилучшим образом. Эта возможность может быть связана с заграницей, с иностранцами, с юридическими делами, или очень статусными людьми. Это может быть и наследство, и выигрыш, и победа в каком-то состязании.

Но Юпитер не один раздает шансы Стрельцам, то же самое делает и Сатурн из знака Водолея. Сатурн не так легко дает возможности, но, если в предыдущие годы вы добросовестно трудились над собой, то в 2022 году будете вознаграждены. Это особенно касается Стрельцов, родившихся в период с 1 по 10 декабря. А также это относится к тем Стрельцам, которые заняты в Водолейских профессиях: ИТ, наука, политика, реклама, передовые технологии.

Гороскоп для женщин-Стрельцов на 2022 год

Поскольку Сатурн в женском гороскопе связан с архетипами мужа, отца и начальника, то весьма вероятны положительные перемены, связанные с этими фигурами. Некоторые женщины-Стрельцы получат повышение или новую перспективную должность, другие – выйдут замуж, у третьих – жизнь изменится к лучшему благодаря мужу или отцу. Максимально благоприятный период года – с мая по ноябрь.

Гороскоп для мужчин-Стрельцов на 2022 год

В мужском же гороскопе Сатурн связан со всеми мужчинами рода, и с ним самим, особенно – с его социальным статусом. Мужчины-Стрельцы укрепят свои позиции на работе, а также могут получить выгодный контракт или сделку, связанную с заграницей. Также весьма вероятна заграничная командировка или деловая поездка, довольно длительная.

Любовный гороскоп для Стрельца на 2022 год

Прекрасный год для новых знакомств, заключения любовного союза, брака. И, наоборот, вероятность развода или разрыва отношений минимальна. Еще большему сближению и гармонии в паре будет способствовать совместное изучение чего-то, или новая совместная ответственность, например, связанная с рождением ребенка или приобретением домашнего питомца.

Финансовый гороскоп для Стрельца на 2022 год

И здесь у Стрельцов все выглядит шикарно. Юпитер – в том числе и финансовая планета, поэтому с мая по ноябрь стоит ожидать всяких приятных подарочков от него: получения наследства, материальные выигрыши (участвуйте в розыгрышах и лотереях), крупные подарки, различные внеплановые поощрения на работе. А вот с января по апрель воздержитесь от крупных трат и вложений, они могут обернуться неудачей.

Гороскоп здоровья для Стрельца на 2022 год

Здесь рисков практически нет, однако, следует контролировать свое питание и физическую активность, поскольку есть вариант существенно набрать вес. Юпитер расширяет и увеличивает все, к чему прикасается, в том числе и тело. А поскольку Юпитер является управителем Стрельца, то для него этот момент особенно актуален.