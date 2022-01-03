Передвигаем мебель — гороскоп на 4 января

2-3 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Сатурна призывает к сдержанности, дисциплине, балансу дружбы и долга, а также призывает твердо придерживаться составленных планов на будущее, невзирая на неизбежные сюрпризы.

Налаживать связи, искать информацию и уточнять горизонты планирования лучше утром. Основная часть дня хороша для организованных скоординированных действий. Хорошо осваивать новшества, включаться в системный цикл работ, проводить плановые испытания, перестановки и обновления. Велика роль профессиональной слаженной команды. Продуктивный день для программистов, прогнозистов, аналитиков, менеджеров.

Овен

Сегодня Овнам лучше ориентироваться на большие коллективные программы или на собственный план будущего. Поддерживать контакты с друзьями и коллегами, а также изучать новости и прогнозы, работать с документами, уточнять маршруты стоит с утра - тогда основную часть дня можно посвятить активному движению заданным курсом, а разработанный общий алгоритм действий поможет не бояться отдельных сюрпризов.

Телец

Сегодня Тельцам полезно сконцентрироваться на своих системных долгосрочных планах (например, профессиональных) и скорректировать их с учетом последних новостей. Возможно, пора повысить квалификацию или сменить специализацию. Попутно придется обратить внимание на свои отношения с друзьями, коллегами, руководством или внешними инстанциями, как на неотъемлемую часть все той же глобальной программы.

Близнецы

Близнецам день добавит организованности, избавит от страха перед финансовым кризисом или активной конкуренцией. Близнецам, эмоционально «выбитым из колеи», он вернет способность рационально системно мыслить и спокойно сотрудничать. Возможны бодрящие или подтверждающие новости из-за рубежа или из официальных инстанций. Для предметных информационных поисков и важных переговоров лучше выбрать утро.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам поставить на первое место коллективные нужды или глобальные долгосрочные планы, не осуществимые в одиночку. Не стоит отказываться от участия в собрании, совещании, большом проекте или целевой групповой акции. Линию поведения вам в этом случае продиктуют гражданские, профессиональные или дружеские обязательства, причем интересы команды могут оказаться важнее личных.

Лев

Сегодня Львам предстоит ориентироваться на заданные правила поведения - например, принятые в их профессиональной среде или сетевой группе. Возможна обязательная дистанция, строгий контроль или иные ограничения. Придется подстроиться под требования социума, начальства, старших друзей, партнеров или консультантов-специалистов. Хорошие новости: игра будет честной, а в сценариях найдутся варианты.

Дева

Девам этот день напомнит об их повседневных обязанностях, графике или долге, о необходимости бережнее относиться к своему здоровью, к плодам своих и коллективных трудов. Также стоит серьезнее отнестись к дружеским обещаниям и к ответственности за питомцев. Удачный момент для включения в цикл работ. Возможен неожиданный тест на профессионализм, компьютерную грамотность или дисциплинированность.

Весы

Сегодня «спасательным кругом» для Весов станет знакомый им план, место или система правил. Это может быть учебная программа или творческая концепция, надежная платформа или площадка, выученные назубок азы безопасности или законы игры, проверенный сценарий свидания или другого мероприятия. Многих Весов подстрахует проверенная команда избранных друзей - например, партнеров, коллег или попутчиков.

Скорпион

Главной темой дня для Скорпионов могут стать новости в их семье или группе. Возможно семейное или служебное совещание, дружеский сход, корпоративная акция. Вызовут интерес факты, связанные с социальным фоном, недвижимостью, профессией и карьерой, обновлениями законов и программ, системным ограничением свобод. Нужна правка базовых схем и планов. Важно мнение старших друзей, коллег или домочадцев.

Стрелец

Стрельцы могут использовать этот день для упорядочивания накопленных знаний и контактов, а также для изучения новостей, для целевых поисков и плановых командировок. Он хорош для проверки маршрутов и систем связи, обновления программ и шаблонов. Если круг былых возможностей сузился, важно ценить все еще доступные пути и оставшихся верных друзей. В дороге и в любых текущих делах возможны сюрпризы.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам внимательнее изучать финансовые новости и делать для себя честные выводы. Возможно, превышен разумный лимит, и пора на время ввести режим экономии. Стоит заново проинспектировать свои резервы на черный день, список покупок и уровень платежеспособности. Лучше не спешить с новыми тратами: личные вкусы вскоре будут пересмотрены, не исключаются и задержки платежей.

Водолей

Водолеям стоит использовать этот день для изложения своих мыслей, публикации материалов в Сети и поддержки полезных связей. Также он подходит для работы с базами данных, помогает преуспеть в аналитике, управлении, программировании, прогнозировании, хорош для плановых командировок и согласований. Сохранить равновесие в минуту сюрприза многим Водолеям поможет профессионализм, опыт или дисциплина.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит озаботиться своими жизненными тылами, а какими именно, подскажет ситуация. Многим Рыбам пора проинспектировать комплекс своих профессиональных навыков и связей: не исключено, что часть знаний устарела, а контакты оборвались. Также, не помешает проверка технической базы: возможно, пора пересмотреть набор гаджетов, обновить любимые программы или подумать про апгрейд компьютера.