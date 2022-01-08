Гороскоп на неделю 10-16 января 2022 года для каждого знака

На этой неделе на небе образуется 3 значимых планетных аспекта.

11 января Солнце делает секстиль к Нептуну. Это аспект доброжелательности, бескорыстного отношения к другим людям. Под влиянием этого аспекта могут совершаться бескорыстные поступки, особенно касающиеся благотворительной помощи нуждающимся. Может усилиться активность волонтерских движений и представителей религиозных организаций, церкви. Также может усилиться тяга к искусствам – к музыке, живописи, поэзии, танцам. Под влиянием этого аспекта могут совершаться поступки, мотивированные идеологическими и идейными установками.

11-12 января Марс в квадратуре к Нептуну. Напряженный аспект к Нептуну может серьезно дезориентировать людей, создавая ситуации обмана, иллюзий и искажающих реальную действительность. Марс призван к активным поступкам, действиям. А Нептун может побудить к неправильным поступкам, ложному целеполаганию. У ревнивцев могут усилиться собственнические инстинкты и необоснованные подозрения в измене. Усиливается тяга к алкоголю с целью ввести себя в состояние измененного сознания. Не исключены случаи агрессии по религиозным мотивам.

16 января Солнце в соединении с Плутоном. Те, кого этот аспект затронет, могут получить большую власть и влияние. Возможно, будет получена в распоряжение крупная сумма денег. Могут усилиться ораторские способности по воздействию на большие массы людей. Опасайтесь оказаться в толпе людей – есть риск получить травму

Овен

У Овнов на этой неделе важнейшей темой может стать сохранение своего авторитета в глазах окружающих. И сейчас обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам придется отстаивать свою репутацию. У вас могут начаться осложнения в отношениях с представителями власти и закона. Будьте предельно корректны при вождении личного автомобиля, не допускайте нарушений правил дорожного движения. Это не лучшее время для учащихся, поскольку объем учебного материала, который требуется усвоить, может превысить ваши интеллектуальные возможности. Позитивное развитие событий может быть связано с появлением влиятельного покровителя, благодаря усилиям которого вы сможете гораздо успешнее добиваться поставленных целей. Также это благоприятное время для проведения расследований, поиска ответов на волнующие вас вопросы. Это может относиться как к каким-то фактам, так и попытке разобраться в самих себе, в своем предназначении. Успешно пойдет проработка психологических комплексов.

Телец

Тельцам на этой неделе рекомендуется смотреть вперед, в будущее и стараться расширить сферы своих интересов. Наиболее успешное направление связано с учебой. В жизни постоянно приходится чему-то учиться, и на этой неделе у вас это будет особенно хорошо получаться. Старайтесь находиться в гуще общения, используя для этого все имеющиеся у вас средства коммуникации, из которых наиболее полезным может стать интернет. Все это может повысить ваш авторитет и положительно отразится на карьере. Наиболее проблемная тема недели связана с повышением вероятности всевозможных травм и стрессовых ситуаций. Осторожнее обращайтесь с острыми и горячими предметами – возможен порез или ожог. Также весьма нестабильно может складываться финансовая ситуация. В ваши планы относительно покупок могут быть внезапно внесены коррективы. Если дома сломалась бытовая техника или случилась поломка автомобиля, то их ремонт выходит в первый приоритет.

Близнецы

Близнецы на этой неделе должны давать себе отчет в том, что, если хотите чего-то реально добиться, то надо уметь рисковать и не бояться перемен. Это правило сейчас актуально для вас. Особенность текущего момента для вас в том, чтобы занять четкую и твердую позицию по принципиально важным для вас вопросам. Тем, у кого есть здоровые амбиции, возможно, потребуется принять для себя решения и заявить о них открыто. Однако необходимо помнить, что на этом поворотном моменте у вас могут осложниться партнерские отношения. И в целом вы почувствуете, что внешние обстоятельства не благоприятствуют вам. Поэтому неделя может быть связана с появлением препятствий и усилением помех на пути к поставленным целям. От этого могут пострадать ваши партнерские отношения. Единственное, что вы можете сделать, чтобы сохранить свои позиции – подстраиваться, адаптироваться к внешним обстоятельствам.

Рак

У Раков наиболее успешным направлением на этой неделе является укрепление партнерских отношений. Если речь идет о деловом партнерстве, то постарайтесь юридически оформить и узаконить те договоренности, которые действовали между вами на основе устных договоренностей. В личном партнерстве вы можете почувствовать, что отношения стали намного теплее и мягче. И отношения будут строиться на взаимном уважении и любви. Это прекрасное время для совершения обряда бракосочетания и венчания. Из проблемных тем выделяется возможное ухудшение состояния здоровья. Возрастает вероятность инфекционных заболеваний с высокой температурой. Из-за плохого самочувствия может понизиться уровень работоспособности. Может увеличиться нагрузка с домашними делами. В результате у вас может образоваться дефицит времени для того, чтобы заниматься собой и повседневными делами. Вы можете не справляться с делами.

Лев

Эта недели складывается для Львов неоднозначно. Прежде всего может усилиться стремление к экстремальному поведению. Вас как магнитом может притягивать ко всему тому, что сопряжено с риском. Это относится как к рискованному физическому поведению, в котором велика вероятность получить травму, ожог, порез и пр. Также вы можете попасть в ситуацию с риском финансовых потерь. Поэтому звезды советуют вам действовать более осмотрительно и не торопиться. В связи с такой склонностью к непостоянству могут быть дестабилизированы ваши романтические отношения. Может произойти конфликт из-за ревности и излишней требовательности. Старайтесь быть мягче и терпимее к тем людям, которых любите. С другой стороны, это хорошее время для повседневной деловой активности и избавления от вредных привычек. Борьбу за здоровье можно вести и путем перехода к правильному режиму дня и здоровому образу жизни в целом. Если раньше вам было лень, то теперь вы почувствуете, что забота о здоровье доставляет вам удовольствие. Купите абонемент на посещение фитнеса, бассейна.

Дева

У Дев на этой неделе может образоваться много забот и хлопот по дому. Если вы что-то своевременно не успели сделать, то вам об этом напомнят, причем, не обязательно в приятной и деликатной форме. Могут обостриться отношения в браке. Возможно, кто-то из членов семьи перестанет выполнять возложенные на него обязанности по домашнему хозяйству. В результате может получиться конфликтная ситуация, в которую могут оказаться вовлеченными все члены семьи. И у вас может сложиться мнение о том, что в доме оставаться неуютно и, в общем то, не хочется. Как будто сама обстановка будет вас выталкивать из дома. С другой стороны, это хорошее время для развития романтических отношений. Не исключено, что вам сделают предложение руки и сердца, и это станет основанием для помолвки и свадьбы. Те влюбленные пары, которые решили пожениться, могут запланировать свадебное торжество. Однако встречаться с любимым человеком пока лучше не у себя дома, а на нейтральной территории.

Весы

У Весов на этой неделе могут осложниться отношения с людьми из своего круга повседневного общения: знакомыми, соседями, родственниками, друзьями. Воздержитесь от новых знакомств и контактов по проблемным вопросам. Попытка выяснить отношения может привести к усилению разногласий. Эти дни могут быть связаны с нервными перегрузками. Основная причина этого может быть связана с неприятностями в общении с окружающими. Берегите нервную систему от стрессовых ситуаций и избегайте контактов с негативно настроенными к вам людьми. Не позволяйте никому отнимать ваше личное время. Выход из этого один и он состоит в правильном распределении приоритетов: сначала занимаетесь своими личными делами, и только потом, в свободное время, можете уделить внимание просьбам других людей. Благоустройство своего дома – вот что может стать наиболее успешным направлением в вашей деятельности. И в основе этих успехов будет лежать гармоничный психологический климат в вашей семье. Необходимо все делать при всеобщем согласии, вместе и дружно браться за домашние дела.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя складывается весьма неоднозначно. Вы можете в какой-то момент утратить уверенность в том, что вам следует делать и куда стремиться. Такая неопределенность может возникнуть при нестабильных отношениях с любимым человеком. Здесь вы можете испытывать смешанные чувства. Вы можете быть неудовлетворены своим финансовым положением и тем, что ваши романтические отношения не приводят к улучшению финансовых возможностей. В частности, желание получить в подарок какую-то вещь может остаться неудовлетворенным. А ваши личные расходы остаются неоцененными. Таким образом, может утратиться мотивация к труду, к росту доходов. Гораздо больше положительных эмоций вы можете получить при общении с окружающими людьми. Это удачное время для увеселительных загородных поездок на дачу или на природу на пикник. Старайтесь быть в курсе всех новостей и поддерживать приятельские отношения со всеми людьми, попадающими в поле вашего зрения. Неплохое время для учебы.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя может быть связана со сложностями во взаимоотношениях с близкими родственниками в семье. Не следует предпринимать личные инициативы без согласования с членами семьи. Твердая установка на то, что только вы сами принимаете решения, может временами приводить к конфликтным ситуациям. Особенно это относится к отношениям с родителями, близкими родственниками, членами семьи. Наиболее острые формы такое противостояние обретает в молодом, если не сказать в юном, возрасте – когда родители продолжают видеть в вас своего ребенка, которого по привычке нужно опекать, а вы пытаетесь освободиться от этой зависимости. Звезды советуют не горячиться и проявить мудрость. Если чувствуете сильное сопротивление своим инициативам, то отложите вопрос до более удобного момента. Единственное, что может вас порадовать – это улучшение финансового положения. Доходы могут вырасти, и это позволит сделать приятные и желаемые покупки.

Козерог

Козероги на этой неделе будут способны жить в ладу с окружающими людьми. В отношениях с окружающими проявятся лучшие черты вашего характера: доброта, спокойствие, внимательность и практичность. Наиболее успешным направлением для приложения усилий являются контакты с людьми, новые знакомства. У вас не будет возникать проблем в отношениях с друзьями, соседями или родственниками. Вы будете иметь поддержку окружающих в своих начинаниях. При необходимости вы легко сможете договориться с интересующими вас людьми, даже если они наделены властью и влиянием. Это прекрасное время для быстрого продвижения в учебе. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с какими-то ограничивающими влияниями, не дающими вам действовать в свободном режиме. Также у вас может ухудшиться самочувствие и это тоже может стать для вас ограничивающим фактором.

Водолей

У Водолеев эта неделя может быть связана с неожиданностями, в результате которых вам придется заниматься совсем не теми делами, которые планировались изначально. Возможно, придется пересмотреть свои отношения с некоторыми из друзей и подруг. Если вы заинтересованы в сохранении своего дружеского круга общения, то звезды советуют максимально сузить финансовые и материальные взаимоотношения. Не давайте и не берите денег взаймы. Иначе могут испортиться отношения с кем-то из друзей или подруг. Звезды советуют вести спокойный и уединенный образ жизни. Вас могут интересовать не только вопросы материального благополучия, но и душевное равновесие. Деньги вам будут даваться относительно легко, и вам не составит большого труда увеличить свои доходы. При всем при этом старайтесь находить время для спокойного и созерцательного образа жизни. В этом вам могут помочь духовные практики типа йоги, цигуна, чтения молитв, пение мантр и медитации.

Рыбы

У Рыб на этой неделе могут быть осложнения в вопросах, которые вы сами для себя определили как жизненные цели. Фактор внешних обстоятельств может стать серьезным препятствием на пути к поставленной цели. Особенно вероятны осложнения в карьере. Следует помнить, что ваши инициативы в работе не всегда могут быть расценены начальством как полезные и нужные. Скорее наоборот, многие ваши инициативы могут быть наказуемы. Не следует проявлять инициативу там, где этого от вас никто не ожидает. Но не все так плохо, когда есть друзья и подруги. Именно со стороны дружеского окружения вы можете получить столь необходимую вам поддержку. Кроме реальной помощи в конкретных вопросах, это еще и фактор укрепления вашей самооценки. Вы должны верить в свою победу, и друзья помогут вам укрепить эту веру в себя. Чем активнее вы стаете действовать, тем большую поддержку получите в итоге, тем шаре станет круг ваших единомышленников.