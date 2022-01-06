Велик соблазн потратить большую сумму — финансовый гороскоп на 7 января

Сегодня стоит держать кошелек закрытым, чтобы тратить меньше денег.

Овен

Типичным Овнам сегодня будет непросто справиться со своей повышенной эмоциональной возбудимостью. Вас могут раздражать действия деловых партнеров, клиентов и заказчиков. Это особенно относится к тем, кто работает в сфере услуг и находится в непосредственном контакте с клиентами. Старайтесь держать под контролем свои эмоции. Можете рассчитывать на негласную поддержку влиятельных лиц.

Телец

Тельцы сегодня могут быть поставлены в обстоятельства, которые могут ограничивать свободу действий. Это могут быть как внешние ограничения, связанные с данными ранее обязательствами, так и внутренняя неуверенность в целесообразности тех или иных поступков. К тому же ваша работоспособность может снизиться из-за плохого самочувствия. Дальние поездки и обмен мнениями со смежниками даст вам много новых идей.

Близнецы

У Близнецов этот день складывается достаточно напряженно. Вам крайне сложно будет удержаться в рамках запланированной работы, поскольку постоянно будут возникать непредвиденные обстоятельства, на которые придется отвлекать свое внимание. Не исключены финансовые убытки от спекулятивных сделок. Руководители найдут опору в подчиненных, которые своевременно и точно исполнят ваши поручения.

Рак

Ракам сегодня не рекомендуется вступать в контакты с представителями официальной государственной власти и воздерживаться от хождения по инстанциям для регистрации и визирования документов. Возможны проверки государственных контролирующих органов и наложение штрафных санкций. Поездки за границу и дальние командировки позволят вам открыть для своего бизнеса новые рынки.

Лев

Львов сегодня может буквально накрыть с головой множество контактов и большое количество информации. Проблема в том, как правильно проанализировать эту информацию и не запутаться при этом. Нагрузка на ваш интеллект значительно возрастает, что может привести к нервным срывам и головным болям. Вырастут доходы работников сферы услуг. Можно заключать договора.

Дева

Основная проблема типичных Дев сегодня связана с деньгами, точнее с их нехваткой. Ваши расходы могут резко вырасти из-за изменений в конъюнктуре. Деньги, потраченные сегодня, не принесут ожидаемой отдачи и фактически будут выброшены на ветер. Экономия в расходах – вот оптимальный ответ на вызовы этого дня. Изобретатели и рационализаторы смогут найти интересные технические решения и резко повысить производительность труда.

Весы

Весам, плотно завязанным в своей работе на сотрудничество с деловыми партнерами, возможно, придется понервничать. Вы не сможете быть уверенными в надежности партнеров. Скорее всего, вы столкнетесь с их необязательностью и легкомысленностью. Не исключены спорные ситуации с заказчиками. Удачно проходят короткие деловые поездки, контакты, встречи. Прислушайтесь к поступающей информации.

Скорпион

Объем текущей работы для Скорпионов может возрасти настолько, что вам будет чисто физически трудно со всем справиться. Не исключены трения с коллегами. Возможно, вам будет казаться, что на вас желают свалить самую сложную и непродуктивную работу. Также это не лучший день для учебы. Многие из вас смогут добиться увеличения доходов за счет использования ресурса недвижимости.

Стрелец

Стрельцы творческих профессий будут наполнены интересными идеями, которые, однако, будет невозможно реализовать на практике. Прежде всего потому, что вы вряд ли найдете достаточного понимания и поддержки у творческого коллектива, в котором работаете. День неблагоприятен для спекулятивных торговых сделок. Успешно проявят себя программисты, торговцы, водители автотранспорта, социальные работники и журналисты.

Козерог

У Козерогов основное внимание будет замкнуто на деятельности по благоустройству рабочего места и преумножению ресурса недвижимой собственности. Однако ваши хлопоты могут носить не вполне продуктивный характер. Не лучший день для подписания договора об аренде и субаренде. Обязательно проявляйте инициативу в деловых контактах и действуйте открыто.

Водолей

У Водолеев крайне нестабильный день, когда внешние обстоятельства могут стремительно меняться. Это в первую очередь негативно отразится на торгово-закупочной деятельности. Деловые встречи, запланированные на сегодня, могут срываться по странным обстоятельствам. Могут вырасти не декларируемые доходы у работников гостиниц и медицинских учреждений.

Рыбы

Основной проблемой Рыб на сегодня может стать соблазн потратить денег больше, чем того требует финансовая необходимость. Вписаться в рамки бюджета будет непросто, поскольку вам будут поступать предложения о приобретении тех или иных товаров, оценить полезность которых будет непросто. Вы будете способны легко и быстро обучаться. Старайтесь использовать приобретаемые навыки в решении практических вопросов.