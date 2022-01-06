Не раздуваем из мухи слона — гороскоп на 7 января

5-6 лунные сутки. Утро может стать беспокойным.

Чувствительная Луна в Рыбах способна толкнуть к преувеличенному раздуванию проблем, но не исключены и реальные причины для раздражения, обид или тревог. Возможна путаница из-за новых условий, халатности и небрежности, острая реакция на обман, измену, суету или на конфликт убеждений. Решить проблему или смягчить ссору поможет прошлое. Может выручить давняя симпатия, прежний резерв или тайник. Иногда выгода будет временной, а помощь не совсем искренней. Нежелательны любые начинания. Небезопасно сочетание романтизма, авантюризма, импульсивности и доверчивости.

Овен

Для Овнов этот день может стартовать с приключения или затруднения. Многие Овны окажутся в загадочной, рискованной или раздражающей ситуации, попадут в зависимость от людей, обстоятельств или собственных фантазий, ошибок. Есть риск столкнуться с чужой тайной, с обманом или угрозой. Вечер даст возможность решить проблему, но не исключено, что придется заплатить за помощь или чем-то пожертвовать.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам торопить события - но если шаг уже сделан, рекомендуют проявить последовательность и верить в лучшее. Даже если возникли помехи, к вечеру они будут устранены или сведены к минимуму. Удастся заключить сделку, вернуть нужную вещь или встретиться с любимым человеком. Также, будет получен полезный опыт или появится шанс освежить в памяти какой-то полезный навык.

Близнецы

Близнецам не стоит терять надежду, если они оказались в запутанной, неприятной и потенциально опасной ситуации. В эти сутки звездами предусмотрен «аварийный механизм», помогающий смягчить недоразумение или предотвратить обострение. Есть надежда на финансовый, этический или иной компромисс, в том числе профессиональный. Одновременно важно извлечь из ситуации урок, так как она может повториться.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам верить в лучшее: что бы ни случилось, к вечеру многое наладится. Судьба на вашей стороне, не стоит предавать свои идеалы или отказываться от своих планов из-за сиюминутных проблем. Можно рассчитывать на помощь даже вдали от дома. Возможно, вас морально поддержит ваш старый друг или будущий единомышленник издалека. В событиях возможен элемент романтики или мистики.

Лев

В этот день Львам не стоит снимать с контроля вопросы безопасности: преодоление мелких заминок станет отличным тренингом, благодаря которому удастся избежать более серьезных испытаний в будущем. Также сегодня лучше не сбрасывать со счетов интуицию: если не осталось других рычагов влияния на события, именно она подскажет путь выхода из кризиса или способ временного решения хронической проблемы.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на чужую лояльность. Можно надеяться на предотвращение ссоры, на симпатию отдельных персон или благосклонность целой аудитории. Есть надежда на сохранение или возрождение прежних отношений. Но не все Девы смогут проникнуть в истинные мотивы нужных им людей, дождаться от них полной открытости и честности. Глубина понимания ситуации зависит от их проницательности.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам браться за важные дела, особенно требующие точности и скрупулезности. День усиливает рассеянность, способен подтолкнуть к врачебной, деловой или иной ошибке. Возрастает вероятность недоразумений, пропаж, беспорядка, путаницы, мини-травм, халатности персонала и проблем с гигиеной. Нужна аккуратность в обращении с лекарствами, напитками и техническими жидкостями.

Скорпион

Скорпионы смогут извлечь из сегодняшней ситуации свой личный профит, если доверятся судьбе и останутся пассивными (особенно в первой половине суток). Если допущена ошибка, вам также не стоит волноваться: она не станет роковой, и к вечеру вы ее устраните. Вас может выручить давняя симпатия или старый резерв. Многие оплошности вам удастся скрыть без ущерба для своих дел, отношений или самолюбия.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с последствиями семейных ссор, деловых конфликтов или бытовых неприятностей, часто ими же и спровоцированных. В этот день лучше не браться за новые дела, важнее изучить первые ошибки и неприятные уроки на новом пути. Вторая половина дня поможет адаптироваться к ситуации материально и эмоционально. Могут пригодиться резервные накопления, тайники или старые вещи.

Козерог

Сегодня Козероги в лагере тех, кому имеет смысл избегать любой лишней суеты и положиться на судьбу. Многие Козероги почувствуют это интуитивно (особенно, если не обделены проницательностью и жизненным опытом). Впечатлительным Козерогам звезды рекомендуют поменьше нервничать и не спешить с выводами: обстановка в эти сутки изменчива, зато личная фортуна добра и вечером поможет получить необходимое.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям быть внимательнее в обращении с вещами и продуктами, особенно старыми: не все из них могут оказаться пригодными к употреблению. Не стоит приобретать новинки и открывать бизнес. Также имеет смысл отказаться от важной сделки или заранее проверить ее на скрытый подвох. Подходящий момент для просмотра запасов. Возможен временный займ из старого секретного источника.

Рыбы

Сегодня для Рыб все сложится благополучно, если они не станут игрушками своих эмоций или слепыми проводниками навязанных им убеждений. Не стоит реагировать в эти сутки на вызовы и провокации (особенно в утренние часы). Не рекомендуется употребление алкоголя и тонизирующих препаратов. Спокойствие - первое условие успеха, если вы допустили ошибку, но надеетесь превратить свое поражение в выигрыш.