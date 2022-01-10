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Топ-4 знака, которых в феврале ждет колоссальный успех

10 января 2022ГороскопыWMJ.ru

Ведический астролог пообещала настоящий прорыв представителям четырех знаков зодиака уже в феврале.

Топ-4 знака, которых в феврале ждет колоссальный успех
Фото:  depositphotos

Овен

«2022 год начинается с транзита Марса в знаке Стрельца, — рассказывает астролог Оксана Костюк. — И благоприятно это, к примеру, для Овнов». Особенных успехов им стоит ожидать в финансовой сфере. Но астролог советует этому знаку найти «золотую середину» между импульсивностью и решительностью. Тельцов ждет удача сразу в нескольких сферах.

Телец

Тельцы смогут подняться по карьерной лестнице и найдут новые источники дохода.

Дева

Девы смогут не только поправить свое материальное положение, но даже обогатиться. Февраль будет складываться удачно, и к началу марта откроются новые источники дохода.

Водолей

И, наконец, Водолеи к началу весны смогут достичь успехов в карьерных начинаниях и заработать крупную денежную сумму. Однако приоритеты стоит расставлять правильно — не отвлекаясь на второстепенные задачи.

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