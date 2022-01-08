Прислушиваемся к чужому мнению — финансовый гороскоп на 9 января

Сегодня чужой опыт будет очень нам полезным.

Овен

У Овнов этот день складывается неоднозначно. С одной стороны, нет уверенности в надежном поведении деловых партнеров. С другой стороны, вам может представиться удобный случай для получения дополнительных доходов. Например, могут вырасти доходы за счет выполнения частных заказов. Возможно то, что вы намерены сделать, окажется недостаточно продуманно и серьезно.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется осмотрительнее работать с информационными потоками и документами. Не исключены досадные ошибки, в результате которых вам придется терять время на поиски ошибок и их исправление. При принятии важных решений доверьтесь своей интуиции – она вас не обманет. Сведения, которые вы получите, могут оказаться далеки от реальности.

Близнецы

Близнецам не рекомендуется в этот день делать оптовые закупки товара с целью перепродажи. Спекулятивные операции могут привести вас к убыткам. Вместе с тем это удачный день для руководящих работников – вам может поступить ценная информация, и это поможет в принятии взвешенных управленческих решений. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.

Рак

Ракам звезды советуют больше времени отдавать на профессиональное обучение. Успешно складываются дела у студентов вузов и колледжей. Старайтесь влиться в коллективный творческий процесс и активнее взаимодействовать с единомышленниками – это поможет вам добиться реализации планов. Может возникнуть необходимость посоветоваться со знающими людьми относительно каких-то вопросов, в которых вы недостаточно осведомлены.

Лев

Львам не рекомендуется планировать проведение деловых встреч в первой половине дня. Также в это время воздержитесь от заключения торговых сделок, поскольку предлагаемый вам вариант сделки может оказаться не выгодным. Вторая половина дня благоприятна для изменений в режиме работы и кадровых перестановок. Полезным будет посещение научно-технической выставки – это даст вам новые идеи.

Дева

Девам звезды советуют в первой половине дня воздержаться от участия в коллективных мероприятиях, связанных с совместным принятием решений. Речь идет о совещаниях, собраниях, планерках. Вторая половина дня благоприятствует работе с клиентами – вашей работой останутся довольны, и вы будете пользоваться популярностью у клиентов. Имеет смысл поискать новых поставщиков продукции из других регионов или из-за границы.

Весы

Весам, занимающим подчиненные должности, следует воздерживаться от проявления излишней инициативы в работе. Нежелательно делать что-то без предварительного согласования и одобрения начальства. В противном случае вас могут обвинить в самоуправстве. Бизнесменам рекомендуется сосредоточить свои усилия на расширении бизнеса и коллективном сотрудничестве.

Скорпион

Скорпионам в этот день крайне важно строго соблюдать служебные инструкции. Любые нарушения технологической дисциплины могут негативно отразиться на результатах вашего труда. Вместе с тем это удачный день для творческой публичной деятельности, проведения рекламных мероприятий. Успешно проявят себя те, кто много времени уделяет общественной работе или акционированию предприятия.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от рискованных финансовых операций. Также это не лучшее время для ремонта и технического обслуживания машин и механизмов. Вторая половина дня благоприятна для работы в офисе по подготовке отчетной документации. Благодаря творческому и новаторскому подходу вы способны увидеть и продвинуть вперед перспективные направления.

Козерог

У Козерогов в утренние часы может сорваться важная деловая встреча. Также это не лучшее время для подписания документов о сотрудничестве. Вторая половина дня складывается благоприятно для учебы, работы с информацией, торговли и проведения деловых встреч. Результативный день для расширения и развития делового партнерского сотрудничества.

Водолей

Водолеям рекомендуется воздерживаться от слишком сложной работы, требующей высокой квалификации и больших знаний. С такими задачами вы в этот день можете не справиться, поскольку вам может не хватить знаний. Наиболее важные дела лучше отложить на вторую половину дня. Это хорошее время для прояснения вопросов с финансовыми задолженностями, перерасчета долговых обязательств и утверждения приемлемого для вас графика погашения долга.

Рыбы

Рыбам в тот день рекомендуется прислушиваться к мнению окружающих – поступающая вам информация может содержать важные подсказки для выработки правильных решений. Не стоит рассчитывать на финансовую удачу при заключении спекулятивных сделок. Успешно решаются юридические проблемы. Вместе с тем вторая половина дня не располагает к контактам с начальством.