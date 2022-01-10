Астрологи назвали топ-5 самых невезучих знаков зодиака

По мнению специалистов, взглянув на гороскоп, можно понять, каким знакам зодиака добиться поставленных целей будет очень трудно.

Раки совершенно не умеют планировать жизнь, в чем и кроется главная причина всех бед. Они не приспособлены к существованию в одиночестве, а потому предпочитают прятаться в «раковину», а не решать возникающие проблемы. Раки действуют спонтанно, исходя из сиюминутных желаний, а такая стратегия зачастую проигрывает в сравнении с жесткой аналитикой и здравым расчетом.

С Девами дело обстоит немного лучше. Они притягивают неудачи, лишь когда отказываются «смотреть правде в глаза». Завышенные требования и ожидания и, как следствие, разочарование в окружающих — вот что способно загнать их в депрессию. Еще одно отрицательное качество Дев — нежелание следовать зову сердца. Они зачастую предпочитают конкретику и цифры, а потому упускают миллион возможностей добиться успеха, решившись на авантюру.

Проблема всех Козерогов — это присущий от рождения консерватизм. Рожденные под этим знаком зодиака очень долго думают, прежде чем решиться на поступок. Кроме того, у них всегда есть под рукой «идеальный план», отступиться от которого они не могут. Если когда-нибудь Козероги захотят изменить жизнь к лучшему, то стоит все же начать с самих себя. Например, быть более терпимыми и мобильными.

Постоянно преследуют неудачи и Водолеев. Причин тому много, но главная — это стремление создать вокруг себя мир — иллюзию из сказки, что, безусловно, опасно. Мешает этим личностям и привычка идеализировать людей и события. Чтобы перестать быть заложником фантазий, им просто необходимо пожить в одиночестве и начать решать серьезные проблемы.

Рыбам повезло в жизни значительно больше остальных персон из этого списка. Главная причина их неудач лишь в постоянной апатии. Им часто кажется, что Вселенная обделила их приятными сюрпризами, а судьба уготовила массу препятствий. Но это не так. Рыбам достаточно быть более благосклонными к себе и не страдать без повода — все вокруг тут же заиграет другими красками.