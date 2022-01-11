Сидим на попе ровно — гороскоп на 12 января

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце склоняет к практичности, но не ограничивает сознание «реальностью, данной в ощущениях»: сквозь материальный мир просвечивает мир духовный.

Особенно вероятен мистический налет на вещах, с которыми связаны воспоминания. Может возрасти интерес к затяжным историям о наследствах и кладах. Выгода, подстраховка, компенсация ущерба вероятнее благодаря прежним источникам средств, старым вещам или предусмотрительно созданным ранее резервам. Стоит внимательнее выбирать продукты: возможны их дефекты и порча. Также это день пассивности и медлительности, нежелательна лишняя суета.

Овен

Сегодня Овнам лучше отложить новые начинания, а также любые дела, требующие быстроты, ловкости и гибкости. День располагает к медлительности и упрямству, усиливает зависимость от материальных факторов и мешает видеть новые решения старых проблем. Возможно пополнение бюджета за счет прежних источников дохода, возвратов и компенсаций. Можно включить фантазию, распоряжаясь старыми вещами и запасами.

Телец

Тельцы могут вплоть до ночи ориентироваться на свое настроение и привычки - но вначале им, словно Золушкам, придется выполнить свой долг или переделать все необходимые мелкие дела. Не стоит расслабляться, пока не изучены профессиональные новости, не сдан отчет или не отправлен ответ на официальное письмо. Сильной стороной многих Тельцов (особенно рожденных в середине мая) будет проницательность.

Близнецы

Сегодня одним из условий успеха для Близнецов будет скрытность. Прежде всего, она может стать необходимой в материальных вопросах, но не будет лишней и во многих других делах. Также не помешают осторожность, бережливость, терпение, дальновидность и умение пользоваться имеющимися в наличии ресурсами «до выяснения всех обстоятельств». Лучше отложить в этот день начинания, поездки и переговоры.

Рак

Сегодня Раки проницательны и часто верно предчувствуют будущее - либо у них есть могущественные друзья, благодаря которым они получают инсайдерскую информацию и не остаются в неведении. Но в любой картине возможных событий имеются ошибки и лучше заранее это учитывать. Не помешает быть придирчивее в выборе банка или дружеской компании. В большинстве случае, лучше держаться проверенных партнеров.

Лев

Сегодня в интересах Львов проявить побольше упорства при выполнении своего долга или условий партнерского договора. Если задача не выполнима в полном объеме, стоит закончить ее текущий этап, чтобы не дать повод упрекнуть себя в небрежности или несоблюдении правил. Также в этот день лучше не откладывать улаживание наиболее срочных материальных проблем и целевое использование выделенных средств.

Дева

Сегодня в пользу Дев сыграет их врожденный реализм, к которому добавится чутье на полезные новшества. Часто они будут выглядеть консерваторами, так как предпочтут не «прыгать по верхам», а упрямо разрабатывать прогрессивный и перспективный, по их расчетам, проект. Многие Девы останутся приверженцами традиций в своем творчестве, будут верны старому месту работы, профессии или своей прежней любви.

Весы

Сегодня Весам стоит отложить плановые мероприятия и контакты и действовать по ситуации. День выдастся ровным, если были приняты меры предосторожности и оказались надежно защищены уязвимые места. Возможна выгода от обновлений или компенсация за беспокойство. В случае проблем главной задачей дня звезды рекомендуют сделать защиту дома, безопасность семьи и сохранность жизненно важных ресурсов.

Скорпион

Скорпионам звезды напоминают о преждевременности личной инициативы. В этот день включать ее нежелательно вдвойне, так как она может быть расценена другими людьми как ущемление их прав или индивидуальности. Вместо того чтобы противопоставлять свои планы чужим, лучше проявить дружелюбие и всячески поддерживать имеющиеся точки соприкосновения интересов (особенно материальные и профессиональные).

Стрелец

Сегодня предприимчивость и импульсивность Стрельцов встретят препятствие. Им может помешать чужая медлительность или собственная замедленная реакция, комплекс внешних обстоятельств, нехватка финансов, «сопротивление материала». Лучше не планировать на этот день работы, требующие гибкости и быстроты, а также задачи, связанные с динамическими нагрузками (например, спортивные игры или тренировки).

Козерог

Этот день дает Козерогам время отдохнуть, восстановить внутреннее равновесие или упрочить свои внешние позиции. Также он подходит для любви, погружения в духовную жизнь, в мир мистики или искусства. При его хорошем потенциале остается риск окунуться в негативные эмоции. Чтобы это не случилось, звезды советуют тщательно выбирать обстановку и даже детали быта, включая питание и музыкальный фон.

Водолей

Этот день Водолеи могут посвятить частной жизни: дому, семье. Он способен пробудить память о прошлом на уровне бессознательных привычек, вопреки планам и логике. В зависимости от взаимоотношений со своими «корнями» может усилиться привязанность к родным местам или обостриться неприятие принятых в доме устоев. Возможен интерес к вопросам наследства, к тайному убежищу, кладам или старым запасам.

Рыбы

Этот день вряд ли принесет Рыбам явные и очевидные подвижки в их планах, но прибавит им внутренней уверенности - порой вопреки всем официальным новостям и «мудрым» советам. Он обеспечит им душевный комфорт или поможет спокойно принять роковое обстоятельство. Многим Рыбам будет свойственна поистине мистическая проницательность. К удаче их приведет скорее пассивная, чем активная жизненная позиция.