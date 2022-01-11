Действуем изобретательнее — финансовый гороскоп на 12 января

Сегодня стоит искать альтернативные варианты, чтобы добиться большего.

Овен

Овны более всего преуспеют в тех видах работ, которые не связаны с публичной деятельностью. В этот день вы можете почувствовать оживление в контактах с единомышленниками. Возможно, вам предложат обсудить интересные идеи относительно развития бизнеса в перспективе. Также вы можете узнать о премии от работодателя. Деловые встречи лучше всего планировать на утро.

Телец

Тельцам в этот день удастся увеличить свои доходы. Также вам может подвернуться неплохой вариант для дополнительной подработки. Успешно проходят контакты с потенциальными работодателями для безработных Тельцов. Могут быть позитивные подвижки в карьере. Не исключено, что существенно вырастут ваши неофициальные доходы.

Близнецы

У Близнецов в этот день усиливается интеллектуальная активность и любознательность. Это позволит преуспеть в учебе, в решении каких-то творческих задач. Наиболее результативное время приходится на утренние часы. В это время самые правильные решения будут приняты вами интуитивно. Старайтесь держаться в тени и тихо работать.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется действовать более изобретательно в решении стоящих на повестке дня вопросов. Особенно это относится к руководящим работникам, менеджерам и управленцам. С утра вам может поступить важная информация, благодаря которой вы сможете быстрее прийти к цели. Можно размещать рекламные объявления в средствах массовой информации и проводить PR-компании.

Лев

Если Львам в своей работе приходится использовать возможности интернета, то сегодня он может оказаться незаменимым. Это прекрасный день для профессионального обучения, деловой переписки, обмена мнениями с коллегами и единомышленниками. Может состояться знакомство с потенциальным деловым партнером. Повышайте уровень профессиональных знаний – они вам понадобятся.

Дева

Девам удастся проявить техническую смекалку для решения запланированных на этот день работ. Возможно, имеет смысл более серьезно отнестись к использованию возможностей компьютеров и информационных технологий. Офисные служащие могут ускорить темп работы за счет более полного освоения программного обеспечения. Воздержитесь от дальних поездок.

Весы

Весы в ходе переговоров могут добиться неожиданных уступок со стороны потенциальных партнеров. Наиболее результативное время приходится на утро. Также это хорошее время для расширения багажа профессиональных знаний, чтения специализированной литературы и просмотра обучающего видео. Отличный день для тех, кто причастен к индустрии моды, развлечений, отдыха и шоу-бизнесу.

Скорпион

Удачно пойдут дела у Скорпионов, работающих с документами в офисе или занимающихся сервисным ремонтом и обслуживанием машин, механизмов, бытовой техники или автомобилей. Вы легко сможете выявить и устранить причины дефектов. Также этот день благоприятен для подготовки отчетов. Если вы ведете переговоры, то вполне сможете найти компромиссные решения и прийти к подписанию договора.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся провести успешные рекламные мероприятия и привлечь к своим товарам и услугам более широкий круг потенциальных заказчиков. Хорошо пойдут дела у консультантов сетевого маркетинга, работников гостиниц, ресторанов, модных бутиков и игровых клубов. Для привыкших действовать самостоятельно и творчески этот день складывается удачно.

Козерог

Козерогам в этот день удастся раньше планируемого срока завершить некоторые дела. Во многом это будет связано с успешным сотрудничеством с коллегами и подчиненными в рамках трудового коллектива. Также это хорошее время для операций с финансами, размещением депозитов, оплаты счетов. Это хорошее время для совершенствования в профессиональных навыках.

Водолей

Водолеям в этот день может подвернуться выгодная спекулятивная сделка. Если вы специализируетесь на торгово-закупочной деятельности, то купленная оптовая партия товара может быть очень быстро реализована в розницу. Также вы почувствуете усиление интеллекта, что поможет вам просчитать оптимальные варианты решений в работе и учебе.

Рыбы

Рыбам звезды советуют действовать изобретательнее. Если некоторые задачи не удается решить традиционными методами, подумайте, возможно, есть более простое, хотя и нестандартное решение. Старайтесь полнее использовать возможности технических новинок и информационных технологий. Воздержитесь от деловых встреч во второй половине дня.