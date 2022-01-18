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Знаки зодиака, которым ретроградный Меркурий принесет удачу

18 января 2022ГороскопыWMJ.ru

Меркурий начал ретроградное движение в созвездии Водолея 14 января 2022 года.

Знаки зодиака, которым ретроградный Меркурий принесет удачу
Фото: proprikol.ru

Оно завершится 4 февраля в знаке Козерога — и не всем знакам зодиака, по мнению астрологов, принесет несчастья.

Телец

Положительное влияние ретроградного Меркурия испытает на себе Телец. Им придется приложить дополнительные усилия для успешного продвижения по карьерной лестнице и на многое взглянуть по-новому, но конечный результат их и порадует, и приятно удивит. Эмоции, которые доведется испытать к концу января при виде чего-то решительно нового, приведут Тельцов в неописуемый восторг.

Скорпион

Скорпионы почувствуют запутанность окружающего пространства. Выход из зоны комфорта принесет ощущение уязвимости, но как только ретроградный Меркурий вновь войдет в знак Козерога 25 января, они ощутят небывалый прилив дополнительной энергии. Это шанс прокачать коммуникативные навыки и начать прямо и ясно выражать свое мнение без оглядки на реакцию окружающих. Такое умение добавит счастья и радости в общение с любимыми и родственниками.

Стрелец

Стрельцы в этот период научатся сдержанности и избегут неуместной откровенности. В целом все будет складываться хорошо: они станут проводить много времени с друзьями и родными, обсуждать важные и полезные темы, почерпнув в этих дискуссиях полезные для своих будущих проектов идеи и знания. Сокровенные мечты Стрельцов наконец начнут воплощаться в жизнь, ну, а счастливых моментов станет больше, чем обычно.

Рыбы

Рыбы будут сонливы и мечтательны. Сны могут подсказать ключ к счастью и радости. Возможно, они наведут на мысль о маршрутах для путешествий, способах развлечений и развития. Время размышлять, рефлексировать и планировать пересмотр того, что не нравится.

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