Жизнь каких знаков зодиака изменят кармические узлы

Участник пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий объяснил, чем опасна смена транзитных лунных узлов и почему важно быть готовым к переменам.

По его словам, транзитные лунные узлы меняют свой знак каждые полтора года и в этот раз событие приходится на период с 18 января 2022 года по 18 июля 2023 года.

В первую очередь, отмечает Холодницкий, нужно обратить внимание на сферу финансов, ведь именно она возьмет на себя больший удар. Следует готовиться к переменам и неожиданностям.

— Опираться нужно на умение трансформироваться, нужно учиться быстро адаптироваться к ситуации. Чтобы в будущем стать более независимыми, повысить собственную самооценку, улучшить питание и здоровье, — отметил астролог в разговоре с Пятым каналом.

Также Холодницкий назвал два знака, наиболее подверженных влиянию кармических узлов. Ими оказались Скорпионы и Тельцы, на долю которых выпал символ Солнца — самореализации.

Львам и Водолеям экстрасенс пообещал изменения в жизни, в некоторых случаях даже кардинальные и направленные на перестройку ценностей и взглядов.

В лучшем положении оказались Раки, Козероги, Девы и Рыбы, которым грядущая смена узлов предрекает целый ряд новых возможностей, что следует вовремя заметить и обязательно этим воспользоваться.

Остальных знаков, по словам астролога, переход коснется в меньшей степени.

— Прошлый раз лунные узлы были на этой оси с апреля 2003-го по декабрь 2004-го. Вспомните, какие важные вопросы в вашей жизни поднимались тогда, — пояснил Холодницкий.