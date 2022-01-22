Не нарушаем правила романтичнской игры — любовный гороскоп на 23 января

В этот день не стоит гнуть свою линию — из этого не выйдет ничего хорошего.

Овен

Сегодня звезды проверят Овнов на дипломатичность, выдержку и терпимость. Также не исключен небольшой экзамен на знание хороших манер и, что особенно важно, на владение ими в конкретных ситуациях. Овны, прошедшие данные тесты, получат ценное преимущество на пороге сложного периода в отношениях.

Телец

Сегодня представления Тельцов о гармонии в любовном союзе могут в чем-то разойтись с требованиями момента. Возможно, им придется считаться с офисным этикетом. Звезды советуют уступить существующим стандартам: скорее всего, это ненадолго, а мир в отношениях и в собственной душе будет сохранен.

Близнецы

В этот день влюбленные Близнецы нуждаются в честном и объективном взгляде на свои отношения, а иногда и в моральной поддержке. Им пригодится полученная издалека информация. В любовном общении сегодня может ощущаться нехватка близости и гармонии. На свидании и в переписке придется держать дистанцию.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам поговорить с любимым человеком и попытаться понять его (возможно, не в первый раз). Даже если полное согласие нереально, частичная гармония лучше ее отсутствия. В некоторых ситуациях может пригодиться альтернативное независимое мнение общих друзей или третьего лица.

Лев

Сегодня ключ к любовной гармонии для Львов - диалог. Влюбленным есть что сказать и важно, чтобы каждый слышал не только себя, но и компетентное мнение своей «половинки». Чувства могут быть принесены в жертву объективности. Проще, чем людям из разных миров, будет поладить партнерам и коллегам.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня не лучшее время для свидания и для вручения подарка пассии. Многие жесты внимания вызовут вопросы, в том числе к материальной стороне. Не исключено, что вместо приятного разговора о любви вам придется отчитываться (или допытываться) о произведенных расходах.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам беречь в отношениях не свой комфорт, а общее равновесие. Возможно, для этого придется взять под полный контроль чувства, включив вместо них логику и дальновидность. Стоит честно оценить, в чем смысл сложившейся роковой ситуации и для чего она нужна обоим партнерам.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам не стоит идти против социальных норм и стандартов, а также забывать про свои обещания: такое поведение не украсит их в глазах партнера. Даже если сам объект ваших симпатий приглашает вас обойти во имя любви какие-то «скучные» правила, не в ваших интересах их нарушать.

Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут оптимизировать свои любовные отношения, всего лишь действуя по знакомым правилам и шаблонам. Звезды подсказывают им, что пора отказаться от импульсивности и авантюризма и показать себя партнеру с другой стороны - как человека, способного управлять своими делами и чувствами.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит проявить свое владение искусством компромисса. Свои вкусы и привычки им придется согласовывать с ожиданиями партнера или с обстоятельствами, диктующими стиль поведения. Козероги, не желающие принять правила игры, рискуют потерять значительную часть своего очарования.

Водолей

Сегодня с Водолеями может сыграть шутку их внешнее хладнокровие и самоуверенный лозунг-мантра «у меня все под контролем». Многие Водолеи решат, что остыли к бывшей пассии, больше не способны любить или защищены от будущих ошибок в романтических отношениях. Так ли это, события покажут очень скоро.

Рыбы

Сегодня звезды предлагают Рыбам руководствоваться в своих отношениях с представителями другого пола не чувствами и инстинктами, а исключительно разумом. Не повредит критический взгляд на бывшего партнера или на свою любовную биографию, в которой наверняка имеются спорные или поучительные моменты.